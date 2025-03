LEGO szokuje Pokemonami. Wiemy kiedy premiera zestawów!

Właśnie głoszono oficjalne partnerstwo między LEGO a The Pokémon Company. Po latach spekulacji i niecierpliwego wyczekiwania, fani obu marek w końcu doczekają się momentu, gdy ich ulubione stworki z uniwersum Pokémonów zyskają formę klockowych konstrukcji.

Współpraca gigantów to nie tylko spełnienie dziecięcych fantazji, ale, nie oszukujmy się, również bardzo przemyślany krok biznesowy. Warto podkreślić, że wcześniejsze próby przeniesienia świata Pokémonów do formy klocków, realizowane przez firmę Mattel w ramach linii Mega Construx, nigdy nie dorównały popularnością zestawom LEGO. Fani od lat wyrażali nadzieję na zmianę i wygląda na to, że ich życzenia zostały wysłuchane.

Reklama

LEGO Pokemon zaprezentowane. Kiedy premiera zestawów?

Oficjalna zapowiedź współpracy, okraszona tajemniczym teaserem z ogonem Pikachu, rozbudziła wyobraźnię fanów. Można spodziewać się, że w 2026 roku, kiedy zestawy LEGO Pokémon trafią do sprzedaży, na rynku pojawią się różnorodne modele, od niewielkich figurek po rozbudowane konstrukcje, odwzorowujące znane lokacje z gier i seriali. Biorąc pod uwagę bogactwo uniwersum Pokémonów, obejmującego ponad 1000 gatunków stworków, możliwości są niemal nieograniczone.

LEGO Pokemon - jakie zestawy mogą powstać?

Wyobraźmy sobie miniaturowe zestawy z kultowymi Pokémonami, takimi jak Pikachu, Charmander czy Eevee, idealne do kolekcjonowania i budowania własnego Pokedexu. Albo większe modele, wymagające precyzji i zaangażowania, jak na przykład majestatyczny Charizard czy tajemniczy Mewtwo. Nie można również zapomnieć o zestawach przedstawiających ikoniczne miejsca, takie jak Centrum Pokémon, laboratorium Profesora Oaka czy legendarne areny Gym Leaderów.

Połączenie sił LEGO i The Pokémon Company to nie tylko marketingowy majstersztyk, ale także odpowiedź na lata zapytań fanów, którzy nie mogli doczekać się takiej współpracy. Przypomnijmy, że niedawno do sprzedaży trafiły pierwsze zestawy LEGO F1, a już teraz oferta jest niezwykle obszerna i intrygująca. Jako fan F1 jestem zachwycony takimi propozycjami od LEGO, więc podejrzewam że sympatycy Pokemonów będą w podobnych nastrojach w 2026, gdy zestawy LEGO Pokemon trafią na półki sklepów.