Apple Watch to najpopularniejsza seria smart zegarków na świecie. Jej sukcesowi nie przeszkadza nawet to, że urządzenia te działają wyłącznie z jednym modelem smartfonów: iPhonem. Czy są najlepsze na rynku? Nie. Czy najpiękniejsze? Też nie. Ich sukces to w dużej mierze idealna współpraca w obrębie ekosystemu Apple i wygoda użytkowania. Użytkownicy od lat proszą o baterię która pozwoli cieszyć się urządzaniem. Tej jeszcze co prawda się w tym roku nie doczekamy, ale jeżeli wierzyć najświeższym informacjom to zmieni się forma urządzenia. A dokładniej mówiąc: jego grubość.

fot. Kamil Świtalski

Apple Watch będzie cieńszy od poprzedników? To zmiana, na którą użytkownicy czekają od lat

Według przecieków pochodzącego od dostawcy podzespołów do Apple Watch, płyta główna tegorocznego modelu zegarka miałaby zawierać technologię Resin Coated Copper. To właśnie ta zmiana produkcyjna miałaby pozwolić na stworzenie mniejszych, lepiej zintegrowanych, podzespołów. Ponadto miałyby one także być odrobinę lżejsze.

To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy że Apple Watch mają czekać takie właśnie zmiany. I od dawna mówi się także, że to właśnie zmiana wyglądu zegarka ma być wielką nowością, którą Apple przygotowuje dla użytkowników z okazji dziesięciolecia urządzenia. Bo to właśnie w tym roku zegarkom stuknie dekada. A wraz z nowym wyglądem mielibyśmy także doczekać się nowego systemu mocowania pasków, który ma być jeszcze wygodniejszy i bardziej praktyczny w użyciu. Na tę chwilę to wciąż nieoficjalne informacje, ale od dawna mówi się, że firma z okazji okrągłej rocznicy ma przygotowywać szereg pozytywnych zmian. Dlatego też czekam na wymianę mojego wysłużonego już SE, którego bateria po kilku latach działa... no cóż, ledwo ledwo.