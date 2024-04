Apple zapowiedziało nowy event. Wygląda na to, że gigant z Cupertino przygotowuje się do zapowiedzi nowych iPadów!

Apple zapowiada nowe wydarzenie. Kiedy odbędzie się event Let Loose?

Apple oficjalnie zapowiedziało dziś wydarzenie, podczas którego firma pokaże nowe urządzenia z nadgryzionym jabłkiem w logo. Wydarzenie nazywa się Let Loose i odbędzie się dokładnie 7 maja, we wtorek, o 16:00 naszego czasu.

Źródło: Apple

Chociaż Apple nie potwierdziło, że chodzi o iPady, to wszystkie pogłoski, fakt tego, ile minęło czasu od premiery ostatnich tabletów giganta z Cupertino oraz grafika promująca event Let Loose z Apple Pencilem sprawia, że nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości. A co na tym evencie będziemy mogli zobaczyć?

Co Apple pokaże na Let Loose?

Jak ostatnio donosił Patryk Koncewicz, możemy spodziewać się przede wszystkim iPada Pro w lekko odświeżonej formie — ale to nie modele dla profesjonalistów mają w tym roku skraść całe show. Od kilku miesięcy dyskutuje się bowiem w sieci o nowych iPadach Air 12,9, które mają być największe w historii. Dotychczas opieraliśmy się na plotkach i analizach leakerów, ale ostatnio w końcu doczekaliśmy się pierwszych konkretów, a te — co ciekawe — nie pochodziły od Apple, a od producenta zewnętrznych akcesoriów.

Źródło: Depositphotos

Ponadto wiemy, że tablet pod względem samego designu nie będzie znacząco różnić się od poprzedników, lecz zmianie może ulec lokalizacja przedniej kamery, która ma rzekomo trafić na środek dłuższej krawędzi iPada, dokładnie tak, jak w przypadku podstawowego iPada 10-gen. Ze sporą dozą pewności mówi się także o chipie M2, zasilającym tablet. M3 ma pozostać zarezerwowany dla mocniejszych jednostek z dopiskiem Pro. Mark Gurman donosił również, że nowe iPady Air będą wyposażone w ekrany mini-LED. Cóż, wszystkiego oficjalnie dowiemy się już 7 maja.

Źródło: Apple

Grafika wyróżniającą: Depositphotos