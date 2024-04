Kilka dni temu do sieci trafiły informacje na temat tego, że Apple przygotowuje zupełnie odświeżoną aplikację kalkulatora dla systemu macOS. Będzie on bardziej zaawansowany i łatwiejszy w użytkowaniu. Ale tuż za tamtą falą informacji podąża kolejna, z której wynika jakoby Apple przygotowywało także aplikację kalkulatora dla iPada!

Kalkulator nareszcie trafi na iPada jako systemowa aplikacja? Ma się pojawić w najnowszej wersji systemu

Jak wynika z najświeższych informacji, najpopularniejsze tablety na świecie nareszcie tuż po wyjęciu z pudełka miałyby oferować aplikację, w brak której wielu po dziś dzień nie dowierza. Wielka zmiana miałaby trafić do użytkowników wraz z tegoroczną wersją systemu, czyli iPadOS 18.

Close-up Of A Person Calculating On Calculator With Piggybank And Coin Stacked

Od kilku miesięcy słyszymy o nowej opcji w aplikacjach Notatki, które miałyby skupiać się właśnie na rachunkach. I jeżeli wszystko to będzie zsynchronizowane z chmurą iCloud, raczej nikogo nie powinno dziwić że Apple zechce postawić na zunifikowane doświadczenie, które pozwoli cieszyć się nimi niezależnie od platformy. Wszystko miałoby się synchronizować pomiędzy iPadem, iPhonem oraz komputerami Mac tak jak wiele innych treści w obrębie ekosystemu Apple.

Najwyższa pora, ile można czekać!

Apple przez lata nie widziało potrzeby serwowania nam kalkulatora w swoich tabletach, ale jako że firma przedstawiała ten sprzęt jako uniwersalne narzędzie pracy... no to cóż, raczej nikogo specjalnie nie powinno dziwić, że użytkownicy sięgali po rozwiązania firm trzecich. Kalkulator to jeden z tych gadżetów, które są po prostu przydatne — dlatego nikogo specjalnie nie powinno to ani dziwić, ani zaskakiwać.