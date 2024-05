Prezes UKE wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, uznanym przez TSUE za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego internetu.

UKE zabiera darmowe social media

Pewnie kojarzycie oferty operatorów komórkowych, w których obiecują oni, że nie będą naliczać w pakiecie danych korzystania z konkretnych usług. Zazwyczaj chodziło tutaj o social media, czyli dostęp do takich serwisów jak Facebook, Instagram czy YouTube. Oferta wydaje się atrakcyjna, szczególnie dla młodszych użytkowników telefonów na kartę, którzy nie mają zbyt dużych pakietów danych. Teraz za sprawą prezesa UKE takie oferty znikną z rynku. Posiłkując się wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prezes UKE po dokonanej w drugiej połowie zeszłego roku kontroli, wysłał informacje do wszystkich polskich operatorów z nowymi zaleceniami, które brzmią następująco:

zaprzestanie zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych obejmujących usługi rozliczane w modelu „zero rating”. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych. modyfikację obowiązujących umów zawierających usługi rozliczane w modelu „zero rating” w taki sposób by Spółka nie świadczyła usług rozliczanych w modelu „zero rating”. Przedsiębiorcy powinni dokonać modyfikacji umów zawartych zarówno przed dniem doręczenia zaleceń pokontrolnych, jak również umów zawartych w okresie od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych do upływu 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

Kontrola Prezesa UKE potwierdziła, że wszyscy operatorzy (T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Spółka z o.o., Canal+ Polska S.A., Polsat Cyfrowy S.A., Premium Mobile sp. z o.o.) sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu „zero rating”. Model ten występuje, gdy dostawca usług internetowych stosuje zerową cenę za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu.

Operatorzy będą musieli zatem wycofać się z oferowania "darmowego" dostępu do wielu popularnych usług świadczonych przez platformy socialmediowe, komunikatory internetowe, platform streamingu wideo, streamingu muzyki, usług bankowych, platform oferujących ebooki i prasę elektroniczną, platform obsługi abonentów danego operatora (usługi customer care), platform gier online, platform nawigacji i map oraz platform e-commerce. Zalecenia prezesa UKE powinny wejść w życie w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez każdy wymieniony powyżej podmiot.

źródło obrazka: Depositphotos

źródło: UKE