Ekspresowo, stabilnie i bezprzewodowo. Acer Predator Connect W6 to router "Pro"!

Według wielu router to tylko „pudełko”, które ma nam dostarczyć dostęp do Wi-Fi — i nie ma większego znaczenia to, jaki on jest. Cóż, sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy rosną nasze potrzeby.

Technologia pędzi — i tyczy się to również routerów

Prawda jest taka, że w świecie technologii nic nie jest stałe — szczególnie w dobie takiej częstotliwości wszelkich nowości. Zmieniają się urządzenia, standardy, a przechodzenie z generacji na generację w ramach tego samego standardu czy technologii jest zwyczajnie nieuniknione. Widać to między innymi po tym, że przeszliśmy z 3G, przez LTE, na 5G, z USB 2.0 na USB 4 czy z Bluetooth 3 na Bluetooth 5.2. Wszystkie te zmiany niosą ze sobą lepszą wydajność, wyższe bezpieczeństwo czy po prostu (i przede wszystkim) większy komfort użytkowania.

Oczywiście, nowa inkarnacja danego standardu zawsze wymaga nowego sprzętu, dlatego właśnie w przypadku chociażby przejścia na 5G rynek zalały urządzenia z tą frazą w nazwie. Przejście na nowy standard Wi-Fi to również spore wydarzenie, a standard Wi-Fi 6E, który oferuje przede wszystkim nowe pasmo 6 GHz (chociaż oczywiście 2,4 GHz i 5 GHz również wchodzi w grę), staje się coraz bardziej dostępny i wychodzi ze sfery marzeń — i idealnym tego przykładem jest Acer Predator Connect W6.

Pierwsze, co rzuca się w oczy — kosmiczny wygląd

Wyciągając Acer Predator Connect W6 z pudełka możemy się delikatnie zdziwić, lecz w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Router jest jednym z reprezentantów tak zwanych „pająków”, gdyż mamy tutaj do czynienia z sześcioma rozkładanymi antenami. Całe urządzenie jest dość spore, jednak dzięki swojemu futurystycznemu designowi, w bardzo łatwy sposób można je wkomponować w wystrój pomieszczenia — może znaleźć swoje miejsce zarówno na komodzie pod telewizorem niedaleko konsol, jak i na biurku do pracy czy grania.

Chcąc nie chcąc, skojarzenia „gamingowe” są tutaj całkowicie naturalne. Zdaję sobie sprawę z tego, że określenia „gamingowy” czy „dla graczy” są już niezwykle przejedzone i niektórym kojarzą się źle i bardzo przerysowanie — lecz tutaj w żadnym wypadku tak nie jest. Acer Predator Connect W6 to — jak wspomniałem wcześniej — sprzęt o futurystycznym, cyberpunkowym wręcz designie, co jest ciekawym dodatkiem i pozwala wyróżnić się mu na tle konkurencji.

Sam korpus routera również jest intrygujący — całe urządzenie jest „prześwitujące” za sprawą licznych podłużnych otworów, które pozwalają nam zobaczyć… podświetlenie LED. Za sprawą tego, na jaki kolor świeci się nasz router, możemy odczytać, co się aktualnie dzieje:

Migające niebieskie podświetlenie — podczas włączania urządzenia;

migające pomarańczowe podświetlenie — podczas aktualizacji;

migające białe podświetlenie — podczas przywracania ustawień fabrycznych;

migające zielone podświetlenie — aktywne WPS (Wi-Fi Protected Setup);

oddychające niebieskie podświetlenie — dobra jakość WAN;

oddychające zielone podświetlenie — przeciętna jakość WAN;

oddychające pomarańczowe podświetlenie — kiepska jakość WAN;

stałe czerwone podświetlenie — rozłączono z WAN;

stałe niebieskie podświetlenie — router włączony pomyślnie.

Oczywiście wszystkim możemy zarządzać z poziomu strony internetowej routera lub aplikacji mobilnej Predator Connect, która dostępna jest zarówno w App Store, jak i Google Play. Jest to więc nie tylko funkcjonalne, ale również pozwala nam na dostosowanie wyglądu routera do własnych preferencji. Podświetlenie jest małym dodatkiem, z którego jednak zaskakująco często będziemy korzystać — w razie jakichkolwiek problemów lub po prostu chęci sprawdzenia aktualnego stanu połączenia z siecią, wystarczy rzucić okiem na router. Co najważniejsze, w żaden sposób to nie przeszkadza i nie irytuje.

To, co najważniejsze — czyli prędkość połączenia

Przejdźmy jednak do najbardziej istotnej kwestii, czyli prędkości połączenia. Pod tym względem, Acer Predator Connect W6 jest absolutnym królem — mowa tutaj bowiem o prędkości do 7,8 Gb/s z wieloma połączeniami Wi-Fi 6E jednocześnie. Nie można również zapomnieć o fakcie, iż router obsługuje przy tym bardzo niskie opóźnienia na poziomie ~2 ms. Jest to idealne rozwiązanie dla wielu użytkowników — chociażby dla graczy i streamerów, sięgając po wcześniej wspomniany gamingowy motyw. W rozgrywce online nic nie jest tak ważne, jak jakość połączenia, a w przypadku, kiedy swoje perypetie w danych produkcjach chcemy udostępniać szerszej publiczności dzięki transmisjom na żywo, stabilny internet to absolutna podstawa.

To jednak nie wszystko. Mnóstwo osób pracuje zdalnie, mając na głowie multum spotkań online czy tworząc projekty grupowe przez internet, z czym niejednokrotnie wiąże się przesyłanie kolosalnych ilości danych, liczonych w setkach GB, a nawet i w TB. To tyczy się przede wszystkim branży wideo. Acer Predator Connect W6 to idealny sprzęt dla profesjonalistów, którzy chcą mieć maksymalny komfort w swoim domu — kiedy nie muszą martwić się tym, ile urządzeń podłączonych jest do sieci oraz czy inni domownicy aktualnie cokolwiek pobierają czy uploadują. Korzystając z tego routera, czujemy się jak na kablu, lecz jesteśmy połączeni… bezprzewodowo.

Prędkość prędkością, ale co ze stabilnością?

Oczywiście prędkość połączenia jest niezwykle istotna, lecz szybki internet na nic się nie przyda, kiedy połączenie nie jest stabilne. Acer zadbał o wszystko po profesorsku — w końcu w środku tego designerskiego pająka znajduje się czterordzeniowy procesor Quad Core z zegarem 2 GHz, 1 GB pamięci RAM DDR4 i 4 GB pamięci Flash. Z takimi specyfikacjami na papierze nie ma szans na jakiekolwiek niedogodności, takie jak spowolnienie, przeciążenie lub opóźnienie… i w praktyce się to jak najbardziej sprawdza.

Warto wspomnieć również o przepustowości, która jest dużo lepsza dzięki technologii hybrydowej jakości usług — mechanizmem priorytetyzacji Intel Killer, który został zaprojektowany do wykrywania i przyspieszania ruchu sieciowego w celu uzyskania maksymalnej prędkości. To zwyczajnie wpływa na komfort użytkowania.

Inteligentne rozpoznawanie i ochrona online

Pozostając w sprawie komfortu i wygody — Acer Predator Connect W6 został również wyposażony w funkcję Intelligent Device Recognition, czyli inteligentnemu rozpoznawaniu urządzeń, dzięki czemu router będzie działał na dowolnym urządzeniu lub aplikacji.

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo. Predator Connect W6 posiada silnik Trend Micro Home Security Engine, który zapewnia ochronę online oraz kontrolę rodzicielską. Pozwala to na powstrzymanie wszystkich złośliwych witryn (których w sieci nie brakuje — a wręcz przeciwnie), a także zapobieganie potencjalnym atakom sieciowym za pomocą IoT Security Protection.

Złącza i cena

Jeśli chodzi o złącza, z jakimi mamy do czynienia w Acer Predator Connect W6, mówimy tutaj o czterech złączach RJ-45 10/100/1000 (LAN), jednym wejściu RJ-45 2.5 Gigabit (WAN), jednym USB 3.0 i oczywiście o jednym złączu zasilania. Do tego na urządzeniu znajdziemy przycisk On/Off oraz przycisk Reset.

Acer Predator Connect W6 jest dostępny w cenie 1399 zł. Patrząc jednak na tę kwotę, należy pamiętać, że mówimy tutaj o profesjonalnym sprzęcie dla najbardziej wymagających użytkowników. W dobie nie tylko zdalnego trybu pracy, ale również coraz bardziej rozbudowanych smart home’ów, gamingu, a często także dysków NAS czy serwerowni, ekspresowy i stabilny internet to podstawa. I to wszystko właśnie gwarantuje router Acera.