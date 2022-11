Na czym najlepiej grać i oglądać? Oto TCL C835

To sprzęcie, z którym spędzam ostatnio trochę czasu - telewizor TCL z ekranem o przekątnej 55 cali, co może nie robić wrażenia, ale dostępne są też warianty z 65 i 75 cali. Dla każdego, kto ceni sobie wygodę i chce stworzyć namiastkę kina domowego w domu to z pewnością wystarczy.

przejdźmy do szczegółów, bo to one są tutaj najważniejsze. Producent podkreśla, że to pierwszy na świecie telewizor QLED wyposażony w technologię TCL Mini LED 4. generacji i system Google TV. Takiej kombinacji rzeczywiście jeszcze nie mieliśmy, a przekłada się to na trzy rzeczy: po pierwsze dysponujemy jedną z najpopularniejszych platform smart TV z aplikacjami i grami, a także Asystentem Google, ekran świetnie poradzi sobie z każdym rodzajem treści filmowych i serialowych, dzięki wsparciu dla 4K, HDR-a i dzięki panelowi Mini LED, a dodatkowo można na niego liczyć, jeśli będziecie mieli ochotę w coś zagrać, bo czekają na Was tryb gamingowy, złącze HDMI 2.1 i odświeżanie ekranu 144Hz. Zaciekawieni?

Po więcej zapraszamy do naszego materiału wideo powyżej.

Materiał powstał we współpracy z marką TCL.