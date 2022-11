Praca jako inżynier w branży motoryzacyjnej? To się opłaca

Zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę inżynierską w motoryzacji stale rośnie. I, co może zaskakiwać wielu, jest większe, niż dostępność specjalistów. I to właśnie po stronie pracodawcy leży konieczność aktywnego zabiegania o pracownika oferując mu zróżnicowane i konkurencyjne warunki - bo tego typu firm na rynku stale przybywa i każdej zależy na najlepszych specjalistach.

Dostrzega to m.in. Grupa ZF - globalny koncern technologiczny dostarczający rozwiązania dla motoryzacji, która zatrudnia w Polsce i Czechach ok. 14 tysięcy osób. W naszym kraju Grupa ZF to nie tylko zakłady produkcyjne, w których powstają pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, elektronika, układy kierownicze i wspomaganie hamowania, czy systemy kontrolne pojazdów. To także centra inżynieryjne R&D oraz centra usług takich jak IT, finanse, zakupy czy HR oraz dział ZF Aftermarket.

Rynek pracy w branży motoryzacyjnej. Na co zwracają uwagę inżynierzy?

Własne centra R&D Grupy ZF zajmują się tworzeniem inteligentnych systemów do samochodów, z których korzysta większość producentów pojazdów na świecie. Praca dla inżynierów w tego typu ośrodkach to nie tylko wyzwanie, ale i możliwość rozwoju - zarówno zawodowy, jak i osobisty. Centra te skupiają obecnie swoją uwagę na 5 obszarach technologicznych: zautomatyzowana jazda, elektromobilność, sterowanie ruchem pojazdu, zintegrowane bezpieczeństwo oraz digitalizacja i oprogramowanie.

W czerwcu 2022 r. firma przeprowadziła wśród zatrudnionych w Polsce i Czechach pracowników na stanowiskach inżynierskich badanie opinii. Miało no na celu poznanie wartości oraz wymagań zawodowych. Nie zabrakło również spostrzeżeń na temat samej branży i wizji jej dalszego rozwoju.

O co dokładnie pytano w badaniu?

Postawy młodej generacji inżynierów wobec rynku pracy: jakimi wartościami się kierują, jakie są ich potrzeby i aspiracje?

Co inspiruje i napędza młodych inżynierów - jak widzą rozwój technologii i branży motoryzacyjnej

Kobiety w branży inżynieryjnej - jakie wyzwania stoją przed nimi, czy inżynierki wspierają się wzajemnie?

Inżynierki i inżynierzy zatrudnieni przez Grupę ZF cenią sobie bezpieczeństwo związane z ich obszarem działalności. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że rynek ten jest nienasycony, a jednocześnie bardzo atrakcyjny dla pracownika. Do tego dochodzą kwestie finansowe, gdzie oczekiwania są coraz wyższe i zbliżają się do tego, co oferują standardy Europy Zachodniej.

Grupa ZF stwarza możliwości rozwoju inżynierkom i inżynierom, bo nasze zakłady w Polsce nie pełnią już tylko funkcji wspomagających wobec tych w Europie Zachodniej. Od kilku lat prowadzimy samodzielnie projekty, co wygenerowało potrzebę stworzenia nowych, samodzielnych stanowisk, wymagających wyspecjalizowanych pracowników prowadzących projekty

- mówi Natasza Swacha, HR Manager Centrum Inżynieryjnego ZF w Bielsku-Białej.

Choć wielu pracodawców wymusza na swoich pracownikach powrót do biur - tłumacząc to również oszczędnościami, część firm pozostawia im wybór. Zyskuje to ogromną aprobatę nie tylko wśród osób już zatrudnionych, ale także tych, którzy poszukują pracy. Możliwość pracy zdalnej nadal postrzegane jest jako ogromny atut. Zatrudnieni w Grupie ZF podkreślają nawet, że może mieć ona decydujący wpływ na decyzję o zmianie pracy. Młodzi pracownicy cenią sobie również czas - elastyczne godziny pracy, minutowe rozliczanie, dodatkowy dzień wolny są bardzo atrakcyjnymi rozwiązaniami, które przyciągają uwagę tych, którzy na stanowiska inżynierskie w Grupie ZF składają podania o pracę.

Inżynierzy i inżynierki nowej generacji w branży motoryzacyjnej

Niemal standardem w polskich firmach są wszelkiej maści benefity: od sportu, poprzez rekreację, zdrowie i rozrywkę. Jednak nie wszędzie można je w dowolny sposób dopasować. Dostosowanie benefitów do swoich potrzeb postrzegane jest jako okazanie szacunku dla pracownika i troski o jego życie - także poza pracą.

Młodzi pracownicy, studenci, mają teraz zupełnie inne potrzeby. Przede wszystkim chcą mieć równowagę między życiem a pracą, chcą wiedzieć przy jakich projektach będą pracować i na jakim sprzęcie. Chcą brać udział w projektach, które są ciekawe i rozwijające. Pieniądze nie są dla nich najważniejsze

- dodaje Šárka Valentová, HR Manager ZF w Czechach.

Polscy i czescy pracownicy Grupy ZF zwracają też uwagę na wiele czynników związanych z ich pracą i na to, że nie mają powodów do nudy. Praca w działach nastawionych na innowacje oznacza ciągły rozwój i zwiększanie swoich kompetencji. Stagnacja, rutyna i stale powtarzane te same czynności postrzegane są jako niemodne. Z kolei kreatywność, ciekawość nowych rozwiązań, czerpanie z doświadczenia innych oraz możliwość rozwijania się jest postrzegane jako coś atrakcyjnego i przykuwającego uwagę tych, którzy chcą się realizować zawodowo.

Praca w motoryzacji może być ciekawa - również dla kobiet

Inżynierki i Inżynierzy z działów R&D Grupy ZF mają świadomość, że ich praca realnie wpływa na poprawę jakości życia osób, które z efektów końcowych będą korzystać z przyszłości. Rynek motoryzacyjny stale się rozwija i wciąż najważniejszym aspektem jazdy samochodem jest bezpieczeństwo, co łączy się z dużą odpowiedzialnością. W końcu to opracowywane przez nich technologie muszą być wolne od wszelkich niedoskonałości.

A co z samorozwojem i realizowaniem wyzwań? To jedna z kluczowych wartości dla inżynierów – spełnienie aspiracji i praca zapewniająca rozwój własnego potencjału. Grupa ZF oferuje unikatowe formy reskillingu, czyli przekwalifikowania, z różnorodnością stanowisk i polityką firmy promującą możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.

Wydawać by się mogło, że branża motoryzacyjna to domena mężczyzn. Grupa ZF stara się przełamać istniejące stereotypy. Pracujące w firmie inżynierki zauważają, że ich branża zmienia się z korzyścią dla kobiet. Choć tempo zmian może wydawać się powolne, a miejsc do poprawy na rynku wciąż jest sporo, tak zmiany są zauważalne - także na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.

Pełny Raport Grupy ZF dostępny na stronach firmy w wyczerpujący sposób odpowiada na szereg pytań związanych z wyzwaniami i szansami czekającymi na specjalistów z dziedziny inżynierii i IT. Na co kandydaci zwracają uwagę szukając zatrudnienia, i czy liczy się tylko “kasa”? Odpowiedzi dla niektórych z pewnością będą zaskakujące.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez agencję badawczą Herstories na zlecenie Grupy ZF w Polsce i w Czechach.

Wpis powstał przy współpracy Grupy ZF