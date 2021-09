Wszystko, co chcesz wiedzieć o zarządzaniu w IT i o co nie boisz się zapytać

Zarządzasz projektami IT? Chciałbyś/Chciałabyś porównać doświadczenia z praktykami z branży? 30 września i 1 października to dni, które warto zapamiętać i zarezerwować w kalendarzu. MWT Solutions zaprasza na jedną z największych konferencji o zarządzaniu w IT – ManageEngine Forum 2021.

Zarządzenie projektami IT to temat-rzeka, pełen sukcesów, błędów, żmudnej pracy, ale i zaskakujących zwrotów akcji, wymagających szybkich i niekoniecznie łatwych decyzji. W tym skomplikowanym uniwersum warto skorzystać z doświadczeń tych, którzy z niejednego pieca chleb jedli i przetrwali trudne wdrożenia. ManageEngine Forum 2021 to miejsce dla tych, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniami, jednocześnie czerpiąc samemu inspirację i wiedzę od innych.

Rozmowy w kuluarach powrócą

Dobra wiadomość dla tych, którzy w konferencjach najbardziej cenią nawiązywanie bezpośrednich kontaktów! Po zeszłorocznej edycji ManageEngine Forum, która w całości odbyła się online, organizatorzy postanowili połączyć dotychczasowe doświadczenia i w 2021 roku zapraszają na wydarzenie hybrydowe.

Konferencja powróci do swojej dotychczasowej lokalizacji, czyli centrum konferencyjno-biznesowego Concordia Design Poznań. Jednocześnie dla tych, którzy nie wybiorą się osobiście do stolicy wielkopolski przygotowano nieograniczoną liczbę „miejscówek” online. MWT Solutions uruchomi specjalną platformę streamingową, z której korzystanie będzie całkowicie darmowe, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji.

Tegoroczny ManageEngine Forum pod hasłem „Need for IT. It’s back” odbędzie się w dniach 30.09-1.10. Rejestracja dla uczestników stacjonarnych zostanie zamknięta 20 września. Z zapisami na przyjazd do Poznania nie warto zwlekać, liczba uczestników będzie dostosowana do wymogów sanitarnych obowiązujących w czasie trwania wydarzenia.

„Menu” konferencji

Czego spodziewać się po tegorocznej edycji? Przede wszystkim sporej ilości ciekawych case studies z wdrożeń i zastosowań systemów ManageEngine. Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele m.in. PKP Energetyka, Solaris Bus, Skanska, T-Systems czy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W programie znajdzie się 14 prelekcji, kolejne tematy są regularnie publikowane na stronie konferencji.

Wśród ogłoszonych już tematów znalazły się bardzo zróżnicowane case'y, m.in. „Jak (nie)zarządzać poprawkami bezpieczeństwa? Wdrożenie Desktop Central w PKP Energetyka”, które przedstawi Wojciech Kubiak, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Sporą grupę osób mogą zainteresować doświadczenia CEDC z prac nad wdrożeniem systemu audytującego ADAudit Plus. Prelegentem będzie Bartosz Banach, IT Infrastructure Manager.

Spory nacisk został położony na omówienie zastosowań systemu wspierającego zespoły helpdeskowe, czyli ServiceDesk Plus. O tym rozwiązaniu usłyszymy z kilku różnych perspektyw podczas prelekcji przedstawicieli takich firm, jak Netzlink Polska, Espersen czy Maspex.

Na ManageEngine Forum prezentacje nie trwają więcej niż 20 minut, więc nie należy bać się przydługich prologów i nużących zakończeń. Przeciwnie, można spodziewać się naprawdę merytorycznych wystąpień. Co ważne, prelegentami są zawsze osoby uczestniczące w procesie wdrażania omawianego systemu. Będziecie zatem mieli do czynienia wyłącznie z praktykami w swojej dziedzinie. Organizatorzy zapowiadają również wykład specjalny w temacie cyberbezpieczeństwa, który przedstawi Dariusz Jędryczek, Doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa w SmarTech IT.

Nie tylko prelekcje

Po każdym wystąpieniu odbędzie się sesja Q&A, a przez cały czas trwania konferencji będziecie mieć możliwość konsultacji z Product Managerami i Account Managerami firmy MWT Solutions. Będzie można z nimi porozmawiać nie tylko osobiście w centrum konferencyjnym – dla uczestników online przewidziano dedykowany czat.

Podczas ManageEngine Forum 2021 będzie sporo okazji do networkingu, nawiązania nowych znajomości i przeprowadzenia kuluarowych rozmów z innymi specjalistami z branży. Ciągle uzupełniany program konferencji możesz sprawdzić na stronie MWT Solutions.

12x ManageEngine Forum

ManageEngine Forum 2021 będzie dwunastą edycją tej cenionej w branży konferencji. Dotąd przez scenę MEF przewinęło się około 130 prelegentów, którzy podzielili się doświadczeniami z ponad 4000 słuchaczy. Na zeszłoroczną edycję on-line zarejestrowało się ponad 800 osób.

Poznaj program konferencji i prelegentów na stronie MEF2021:

https://mwtsolutions.eu/manageengineforum2021/

Tam też można zgłosić swoje uczestnictwo.

Filmy z poprzedniej edycji MEF znajdziecie na kanale YouTube MWT Solutions:

https://www.youtube.com/channel/UCJHUzQkR3gJ9j8J9yqhROHA

-

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MWT Solutions.