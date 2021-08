Według najnowszego raportu portalu No Fluff Jobs, obrazującego wysokość zarobków w branży IT za okres od stycznia do lipca 2021 roku, pandemia mocno wywindowała zarobki specjalistów IT, zwłaszcza tych pracujących w niszowych technologiach.

No Fluff Jobs tym razem skupił się na umowach B2B, które według analizy są bardziej preferowaną formą zatrudnienia przez specjalistów IT, z uwagi na jej elastyczność i wysokość zarobków, które zwykle są wyższe od 3 tys. zł do 4 tys. niż w umowach o pracę.

Przeanalizowano więc mediany widełek wynagrodzeń tylko na umowach B2B i sporządzono listę TOP 10 najlepiej opłacanych kategorii IT.

Okazało się, że na najwyższe dolne i górne widełki wynagrodzeń mogą liczyć specjaliści Security - zarobki od 18,9 tys. zł do 23,1 tys. zł netto + VAT, Artificial Intelligence - od 17 tys. zł do 23 tys. zł netto + VAT oraz Business Intelligence - od 16,8 tys. zł do 22 tys. zł netto + VAT.

Niewiele mniejsze wynagrodzenia są obecnie w kategoriach DevOps, Big Data czy Mobile, a wyrażniej niższe są w kategoriach, które znalazły się poza TOP 10, miedzy innymi Frontend od 13 tys. zł do 18,9 tys. zł netto + VAT, Embedded od 11 tyś do 18,4 tys. zł netto + VAT czy IT Administration - od 13 tys. zł do 18 tys. zł netto + VAT.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Zapotrzebowanie na rozwiązania IT sprawia, że firmy walczą o najbardziej doświadczonych specjalistów w branży, zapewniając im możliwie najlepsze warunki zatrudnienia. I co ciekawe, technologie, niszowe jeszcze kilka lat temu, obecnie stają się niezwykle pożądane. Stąd tak wysokie wynagrodzenia specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, big data czy cyberbezpieczeństwem.

Jednak to tylko mediany zarobków, a jak wyglądają najlepiej opłacane technologie w jednostkowych przypadkach? Zdarzają się takie oferty, w których specjaliści Technical Business Analyst mogą liczyć na zarobki od 33 tys. zł do 39 tys. zł netto + VAT, Senior Swift Developer – od 38 tys. zł do 42 tys. zł netto + VAT, a Senior Data Architect (pracujący w technologii MongoDB) od 45 tys. do nawet 50 tys. zł netto + VAT miesięcznie.

To oczywiście specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, aby je zdobyć trzeba zacząć od juniora.

Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs:

Obecnie do IT prowadzi wiele dróg. Oprócz oczywistej ścieżki, czyli studiów informatycznych, można przejść proces przebranżowienia i/lub ukończyć kurs, brać udział w bootcampach, a nawet zostać samoukiem. Klucz do sukcesu leży w odpowiednim podejściu. Trzeba śledzić rynek pracy IT i skupiać się na kategoriach, które z roku na roku zyskują na popularności: testowanie, analityka biznesowa, big data, cyberbezpieczeństwo czy blockchain.

Aktualnie najcześciej pojawiające się wymagania na stanowiskach dla juniorów są Java - 29% ogłoszeń, .Net - 16,2% oraz JavaScript - 14,8%. Nieco mniej jest ogłoszeń z SQL - 13,8%, HTML i CSS - 11,5%, Python - 11,2% oraz PHO - 10,6%. Z kolei zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie jest na React - 4,4% ogłoszeń, Angular - 3,8%, Selenium - 3,4%, C++ - 3,2 % i Android 2,6%.

--

Uwzględnione w raporcie oferowane wysokości wynagrodzeń to stawki miesięczne netto na umowie B2B. Przedstawione zestawienia wynagrodzeń są to mediany górnych i dolnych widełek oferowanych w ogłoszeniach ofert pracy IT na portalu No Fluff Jobs, opublikowanych od stycznia do lipca 2021 roku.

Żródło: No Fluff Jobs.