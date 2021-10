50 tys. wakatów w branży IT. Ratunkiem programiści ze wschodu

Deficyt programistów w polskich firmach jest dość pokaźny. Tylko według szacunków mamy obecnie aż 50 tys. wolnych stanowisk w firmach w Polsce. A to i tak niewiele w porównaniu z innymi krajami w Europie, gdzie mowa jest aż o 300 tys. wakatów, których liczba ma wzrosnąć w ciągu najbliższych 6 lat do miliona.

W tym kontekście nie dziwi zwrot pracodawców w kierunku wschodnim, w którym upatrują wypełnienie tej luki. Aktualnie 44% firm w Polsce zatrudnia specjalistów IT z Ukrainy, Rosji bądź Białorusi, jednak już na przyszły rok aż trzy na cztery firmy zamierzają poszerzyć grono swoich pracowników o programistów zza naszej wschodniej granicy.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT:

Misją firmy, od samego początku istnienia, jest zmniejszenie luki na rynku pracy w polskim segmencie IT poprzez pomoc w poszukiwaniu najlepszych programistów. Uruchomienie nowej usługi ma być wstępem do stworzenia przez Just Join IT pomostu między Wschodem a Zachodem dla programistów z regionu CEE. Oznacza to również więcej kandydatów zainteresowanych pracą w Polsce.