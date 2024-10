Na Chromebooku nie skorzystasz już z Windowsa. Parallels zwija projekt

Parallels dla ChromeOS to projekt, który ucieszył wielu użytkowników. Niestety - dla wszystkich z nich mam złe wieści. Najwyraźniej projekt ten zostaje zamknięty...

Chromebooki cieszą się coraz większą popularnością. ChromeOS co prawda z każdą wersją staje się coraz bardziej praktycznym systemem, ale wciąż nie brakuje użytkowników, którzy chociażby od czasu do czasu potrzebują na komputerze sięgnąć po oprogramowanie czy opcje z Windowsa. Tutaj zp omocą przychodziło Parallels, które kilka lat temu wprowadziło możliwość tworzenia wirtualnej maszyny z Windowsem na Chromebookach. Wszystko wskazuje jednak na to, że projekt powoli dobiega końca.

To koniec Parallels na Chromebookach

O Parallels na Chromebookach było cicho od dłuższego czasu. Wielu zastanawiało się co dalej z rozwojem projektu -- i wygląda na to, że nie ma w temacie dobrych wieści. Jak informuje serwis ChromeUnboxed, powołując się na swoje źródła, kwestią najbliższego czasu jest oficjalne ogłoszenie końca Parallels na ChromeOS. Temat podbija także jeden z użytkowników forum Reddit, który twierdzi że podczas ostatnich rozmów z Parallels zadecydowano, że to już oficjalny koniec.

Dotychczasowi użytkownicy Parallels na ChromeOS mają być w niedalekiej przyszłości poinformowani o tym jak dalej sprawy mają się w kwestii tego projektu. Twórcy oprogramowania zaś przed końcem roku mają jeszcze wystosować oficjalne ogłoszenie związane z projektem. Konkretna data zakończenia wsparcia i końca Parallels na Chromebookach nie jest jeszcze znana.

To bez wątpienia smutna wiadomość dla wszystkich, którzy choćby okazjonalnie korzystali z takiej opcji. Zawsze można będzie pewnie sięgnąć po starszą wersję oprogramowania -- nie wiadomo jednak jak (i czy w ogóle) zadziała ona na nowszych wersjach ChromeOS.