Gamingowy sprzęt za mniej niż 200 zł? Te myszki udowadniają, że można!

Jaką myszkę gamingową kupić do 200 zł? Sprawdziliśmy sześć modeli – od ultralekkich konstrukcji po funkcjonalne „czołgi” z większą ilością przycisków. Zobacz, który budżetowy model myszki gamingowej naprawdę warto dodać do swojego setupu.

Myszka komputerowa dla graczy do 200 złotych

Nie każda dobra mysz gamingowa musi kosztować pół wypłaty. W segmencie do 200 złotych można dziś znaleźć sporo ciekawych modeli – zarówno dla niedzielnych graczy, jak i bardziej wymagających użytkowników. W tym artykule przyglądamy się sześciu myszkom, które faktycznie dają radę – z różnych powodów. Jedne wyróżniają się wagą, inne ilością przycisków albo niezłą baterią. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.

SteelSeries Rival 3 Gen 2

SteelSeries Rival 3 Gen 2 to udoskonalona wersja popularnej myszy gamingowej, która wprowadza szereg technicznych ulepszeń w stosunku do poprzednika. Główną zmianą jest zastosowanie nowych przełączników mechanicznych z żywotnością zwiększoną do 60 milionów kliknięć oraz zoptymalizowanie opóźnienia kliknięcia do poziomu 1,35 ms w wersji przewodowej.

Sercem urządzenia jest sensor optyczny TrueMove Core opracowany we współpracy z firmą PixArt, oferujący maksymalną rozdzielczość 8500 DPI przy prędkości śledzenia do 300 IPS i przyspieszeniu 35G. Sensor ten zapewnia dokładność śledzenia 1:1 bez wygładzania czy przyspieszania programowego. Mysz wyposażona jest w sześć programowalnych przycisków, w tym dwa przyciski boczne, które według wielu osób są jednak nieco zbyt twarde i mogą powodować dyskomfort podczas dłuższego użytkowania.

Charakterystyczną cechą modelu jest 3-strefowe podświetlenie RGB z technologią Prism, które pozwala na pełną personalizację efektów świetlnych poprzez oprogramowanie SteelSeries GG. Kabel Super Mesh Paracord o długości 2,1 metra został zaprojektowany tak, aby minimalizować opór podczas przesuwania myszy po podkładce. Zastosowano także ulepszone ślizgacze wykonane w 100% z teflonu, które zapewniają płynny ruch na różnych powierzchniach. Cena myszki to ok. 159 zł, co czyni ten model konkurencyjną propozycją w segmencie przewodowych myszy gamingowych.

Mad Dog GM715K

Mad Dog GM715K wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowo niską wagą wynoszącą zaledwie 61 gramów, co czyni ją jedną z najlżejszych myszy gamingowych dostępnych na polskim rynku. Urządzenie wykorzystuje sensor PixArt PMW3335 oferujący maksymalną rozdzielczość 16000 DPI z sześcioma predefiniowanymi poziomami czułości: 800, 1600, 3200, 6400, 10000 i 16000 DPI.

Obudowa myszy została wykonana z lekkiego tworzywa ABS, a główne przyciski wyposażono w przełączniki Huano o żywotności 20 milionów kliknięć. Urządzenie posiada 6 przycisków, w tym programowalne, co pozwala na dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb gracza. Przewód o długości 180 cm został zabezpieczony oplotem tekstylnym, który zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną i zapobiega plątaniu się podczas użytkowania.

Mad Dog GM715K oferuje podświetlenie LED RGB. Ślizgacze wykonane z teflonu (PTFE) zapewniają minimalne tarcie podczas przesuwania myszy po podkładce. Cena detaliczna oscyluje w okolicach 150 złotych, co przy tak niskiej wadze i przyzwoitych parametrach technicznych czyni ten model atrakcyjną propozycją dla graczy preferujących ultralekie konstrukcje.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core

HyperX Pulsefire Haste 2 Core stanowi budżetową alternatywę dla flagowego modelu Pulsefire Haste 2, zachowując kluczowe cechy konstrukcyjne przy zoptymalizowaniu kosztów produkcji. Mysz wykorzystuje autorski sensor HyperX Custom Core oferujący maksymalną rozdzielczość 12000 DPI przy częstotliwości raportowania do 1000 Hz.

Kluczową zaletą modelu jest długi czas pracy – pojedyncza bateria AAA pozwala na 100 godzin użytkowania w trybie 2,4 GHz lub nawet 200 godzin przy połączeniu Bluetooth 5.2 z obniżoną częstotliwością raportowania. Waga operacyjna wynosi 70 gramów bez baterii, co po dodaniu ogniwa AAA zwiększa się do około 90 gramów.

Zastosowano przełączniki TTC Gold o żywotności 20 milionów kliknięć, które charakteryzują się cichszą pracą w porównaniu do tradycyjnych przełączników Omron. Symetryczna konstrukcja sprawdza się dla różnych stylów chwytu. Urządzenie posiada sześć programowalnych przycisków i jest kompatybilne z oprogramowaniem HyperX NGENUITY umożliwiającym personalizację ustawień DPI oraz efektów RGB (podświetlany scroll). Cena wynosi około 130 złotych, co plasuje ten model w górnej części analizowanego przedziału cenowego.

HyperX Pulsefire Fuse

HyperX Pulsefire Fuse to propozycja dla graczy, którzy szukają lekkiej i uniwersalnej myszy bezprzewodowej. Konstrukcja waży zaledwie 64 gramy, co w praktyce oznacza, że możesz grać godzinami bez uczucia zmęczenia nadgarstka – szczególnie jeśli preferujesz szybkie, precyzyjne ruchy. Kształt myszy jest symetryczny, co sprawia, że dobrze leży w dłoni niezależnie od chwytu. Do tego mamy przyjemne w dotyku, teksturowane boki, które poprawiają kontrolę w dynamicznych momentach.

Pulsefire Fuse działa na jednej baterii AAA, a mimo to potrafi pracować nawet 85 godzin w trybie 2,4 GHz. Jeśli jednak zależy ci na jeszcze dłuższym czasie działania, możesz przełączyć się na Bluetooth i zyskać dodatkowe godziny bez ładowania. To wygodne rozwiązanie szczególnie dla tych, którzy korzystają z jednej myszy zarówno do grania, jak i do pracy przy laptopie. Urządzenie oferuje maksymalną rozdzielczość 12 000 DPI, a zmiana poziomu czułości możliwa jest jednym kliknięciem – za pomocą przycisku DPI. Całość wspiera oprogramowanie HyperX NGENUITY, w którym możesz dokładnie ustawić poziomy DPI, przypisać funkcje do pięciu przycisków i spersonalizować podświetlenie RGB.

Nie jest to może najbardziej „wypasiona” myszka gamingowa na rynku, ale właśnie na tym polega jej siła – jest lekka i dobrze przemyślana – zarówno pod kątem graczy, jak i typowych użytkowników komputerów. Jej cena to ok. 200 zł.

Logitech G502 Hero

Logitech G502 Hero reprezentuje zupełnie inne podejście do projektowania myszy gamingowej, stawiając na maksymalną funkcjonalność i możliwości personalizacji kosztem masy urządzenia. Waży 121 gramów bez dodatkowych obciążników, a po dodaniu wszystkich pięciu ciężarków (każdy po 3,6 grama) masa wzrasta do 139 gramów. Konstrukcja została zaprojektowana ergonomicznie dla użytkowników praworęcznych z wyraźnym profilowaniem pod prawą dłoń.

Sercem urządzenia jest autorski sensor HERO 25K oferujący rozdzielczość od 100 do 25600 DPI bez interpolacji, wygładzania czy przyspieszania programowego. Sensor zapewnia maksymalną prędkość śledzenia powyżej 400 IPS. Technologia HERO została opracowana przez Logitech jako odpowiedź na ograniczenia sensorów innych producentów.

G502 Hero wyróżnia się 11 programowalnymi przyciskami, w tym specjalnym przyciskiem snajperskim umożliwiającym tymczasowe obniżenie czułości DPI. System regulacji masy pozwala na precyzyjne dostosowanie wyważenia myszy do indywidualnych preferencji użytkownika.

Podświetlenie RGB w technologii LIGHTSYNC oferuje 16,8 miliona kolorów z możliwością tworzenia zaawansowanych efektów świetlnych synchronizowanych z grami. Przewód ma długość 2,1 metra. Przełączniki głównych przycisków zostały ocenione na 50 milionów kliknięć żywotności. Cena myszki to ok. 180 zł.

Genesis Zircon 500

Genesis Zircon 500 stanowi reprezentanta polskiej myśli technicznej w segmencie budżetowych myszy bezprzewodowych, oferując interesujące połączenie funkcjonalności i przystępnej ceny. Mysz waży 79 gramów i wykorzystuje symetryczną konstrukcję wykonaną z matowego tworzywa ABS. Urządzenie wyposażone zostało w sensor optyczny PixArt PMW3325 oferujący maksymalną rozdzielczość 10000 DPI.

Charakterystyczną cechą modelu jest zastosowanie mechanicznych przełączników Kailh GM 4.0 o żywotności 60 milionów kliknięć, co stanowi znaczące wyróżnienie w tym segmencie cenowym. Przełączniki zapewniają wyraźny punkt aktywacji i lepszą responsywność w porównaniu do standardowych przełączników membranowych. Mysz oferuje trzy tryby łączności: przewodowy przez USB-C, bezprzewodowy 2,4 GHz oraz Bluetooth, co zwiększa uniwersalność urządzenia. Mysz wyposażona jest w trzy teflonowe ślizgacze zapewniające płynny ruch po podkładce.

Cena myszki Genesis Zircon 500 wynosi około 110 złotych, co czyni ten model najkorzystniejszą finansowo propozycją spośród analizowanych opcji.

