Gaming jednak zdrowy? Jeden gatunek gier wybija się szczególnie

Gry online od dawna budzą kontrowersje, szczególnie w kontekście ich wpływu na młodzież i dorosłych. Często są demonizowane, a media chętnie zwalają na nie winę za przestępstwa dokonywane przez nastolatków i młodych dorosłych. Jednak badanie opublikowane w czasopiśmie Human Resource Development International rzuca nowe światło na ten temat. Według Meliki Shirmohammadi, adiunkta z University of Houston, gry typu MMO (Massively Multiplayer Online) mogą rozwijać umiejętności przydatne w pracy, co zmienia stereotypowe podejście do gamingu jako formy „marnowania czasu”.

Gry wideo rozwijają kompetencje takie jak przywództwo

Badanie Shirmohammadi pokazuje, że gracze MMO rozwijają kompetencje takie jak rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, przywództwo czy pewność siebie. Z kolei gry takie jak World of Warcraft, Destiny 2 czy Final Fantasy wymagają od graczy współpracy, koordynacji i przestrzegania ustalonych zasad zespołu, co przekłada się na ich postawy zawodowe.

Odkryliśmy, że gry mogą wzbogacać życie zawodowe, szczególnie w zakresie takich umiejętności jak zarządzanie zespołem, udzielanie informacji zwrotnej i inspirowanie innych

– zauważa Shirmohammadi. Gracze zyskują również większą cierpliwość i wytrwałość, co przydaje się w codziennej pracy.

Jednym z uczestników badania był inżynier, który zauważył, że dzięki doświadczeniom z gier patrzy na wyzwania zawodowe jak na „rozwiązywalne łamigłówki”. Z kolei inni gracze wskazywali na wzrost pewności siebie, wynikający z sukcesów w świecie gier, oraz rozwój samoświadomości dzięki ocenie własnych umiejętności i współpracy z innymi.

Badanie podkreśla także, że gry MMO uczą kompetencji związanych z coachingiem, takich jak udzielanie instrukcji czy ocenianie wyników. Jeden z respondentów, specjalista IT, zauważył, że doświadczenie zdobyte podczas szkolenia nowych graczy w grze pomogło mu lepiej radzić sobie z wdrażaniem nowych pracowników w środowisku zawodowym.

Grafika: depositphotos