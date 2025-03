Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC to jedyna karta jakiej potrzebujesz

To ważny krok naprzód, obiecujący entuzjastom gier i twórcom znaczący wzrost wydajności, ulepszony ray tracing oraz potężne możliwości w dziedzinie sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się bliżej, co oferują nowe Radeony.

Reklama

Specyfikacja Techniczna

Rzućmy najpierw okiem na oficjalną specyfikację techniczną nowych kart. W obu wersjach mamy 16 GB pamięci VRAM co dobrze wróży na przyszłość. Poza tym AMD zadbało o odpowiednią liczbę jednostek obliczeniowych i wysokie taktowanie.

AMD Radeon RX 9070 XT:

Jednostki Obliczeniowe (CU): 64 (Architektura RDNA 4)

Pamięć: 16 GB GDDR6

Taktowanie Game Clock: 2.4 GHz

Taktowanie Boost Clock: do 3.0 GHz

Szyna Pamięci: 256-bit

Pamięć Infinity Cache: 64 MB

Całkowity Pobór Mocy (TBP): 304W

Sugerowana Cena (USD): $599

AMD Radeon RX 9070:

Jednostki Obliczeniowe (CU): 56 (Architektura RDNA 4)

Pamięć: 16 GB GDDR6

Taktowanie Game Clock: 2.1 GHz

Taktowanie Boost Clock: do 2.5 GHz

Szyna Pamięci: 256-bit

Pamięć Infinity Cache: 64 MB

Całkowity Pobór Mocy (TBP): 220W

Sugerowana Cena (USD): $549

Architektura RDNA 4 i kluczowe technologie AMD

Sercem nowych kart jest architektura RDNA 4, która przynosi szereg ulepszeń mających na celu dostarczenie najwyższej jakości grafiki i wydajności:

Zunifikowane jednostki obliczeniowe RDNA 4 : nowe jednostki obliczeniowe (do 64 w modelu XT) mają oferować nawet do 40% wyższą wydajność w grach w porównaniu do poprzedniej generacji RDNA 3.

: nowe jednostki obliczeniowe (do 64 w modelu XT) mają oferować nawet do 40% wyższą wydajność w grach w porównaniu do poprzedniej generacji RDNA 3. Ray Tracing nowej generacji : akceleratory Ray Tracingu 3. generacji zostały przeprojektowane, aby dostarczyć ponad dwukrotnie wyższą przepustowość w obliczeniach śledzenia promieni na jednostkę CU (w porównaniu do RDNA 3). Oznacza to bardziej realistyczne oświetlenie, cienie i odbicia w grach wspierających tę technologię.

: akceleratory Ray Tracingu 3. generacji zostały przeprojektowane, aby dostarczyć ponad dwukrotnie wyższą przepustowość w obliczeniach śledzenia promieni na jednostkę CU (w porównaniu do RDNA 3). Oznacza to bardziej realistyczne oświetlenie, cienie i odbicia w grach wspierających tę technologię. Przyspieszenie AI : karty RX 9000 posiadają akceleratory AI 2. generacji. Są one znacznie wydajniejsze od poprzedników – potrafią przetwarzać zaawansowane modele AI szybciej, wspierają nowe typy danych (jak FP8) i techniki optymalizacji (jak structured sparsity), oferując nawet 8-krotny wzrost przepustowości INT8 na akcelerator AI (dla macierzy rzadkich) w porównaniu do RDNA 3. Przekłada się to na szybsze działanie aplikacji kreatywnych i generatywnej sztucznej inteligencji.

: karty RX 9000 posiadają akceleratory AI 2. generacji. Są one znacznie wydajniejsze od poprzedników – potrafią przetwarzać zaawansowane modele AI szybciej, wspierają nowe typy danych (jak FP8) i techniki optymalizacji (jak structured sparsity), oferując nawet 8-krotny wzrost przepustowości INT8 na akcelerator AI (dla macierzy rzadkich) w porównaniu do RDNA 3. Przekłada się to na szybsze działanie aplikacji kreatywnych i generatywnej sztucznej inteligencji. AMD FSR 4 (FidelityFX™ Super Resolution 4) : to najnowsza, oparta na uczeniu maszynowym, technologia upscalingu od AMD, dostępna wyłącznie dla kart RX 9000. Ma zapewniać jeszcze wyższą jakość obrazu i lepszą stabilność niż FSR 3.1, redukując jednocześnie artefakty (ghosting). FSR 4 wykorzystuje sprzętowe możliwości RDNA 4 (FP8/WMMA) do osiągnięcia najlepszych rezultatów przy zachowaniu wysokiej wydajności. Technologia ma być dostępna w ponad 30 grach już teraz, a ich lista będzie szybko rosła.

: to najnowsza, oparta na uczeniu maszynowym, technologia upscalingu od AMD, dostępna wyłącznie dla kart RX 9000. Ma zapewniać jeszcze wyższą jakość obrazu i lepszą stabilność niż FSR 3.1, redukując jednocześnie artefakty (ghosting). FSR 4 wykorzystuje sprzętowe możliwości RDNA 4 (FP8/WMMA) do osiągnięcia najlepszych rezultatów przy zachowaniu wysokiej wydajności. Technologia ma być dostępna w ponad 30 grach już teraz, a ich lista będzie szybko rosła. Ulepszony silnik wyświetlania (Radiance Display™ Engine) : nowy Radeon zapewnia pełne wsparcie dla najnowszych standardów DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b, umożliwiając obsługę monitorów o ultra-wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania (nawet do 8K 144Hz), z 12-bitowym HDR i pełnym pokryciem przestrzeni barw Rec.2020. Oczywiście, w parze z technologią AMD FreeSync dla płynnej rozgrywki bez zacinania i rozrywania obrazu.

: nowy Radeon zapewnia pełne wsparcie dla najnowszych standardów DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b, umożliwiając obsługę monitorów o ultra-wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania (nawet do 8K 144Hz), z 12-bitowym HDR i pełnym pokryciem przestrzeni barw Rec.2020. Oczywiście, w parze z technologią AMD FreeSync dla płynnej rozgrywki bez zacinania i rozrywania obrazu. Oprogramowanie zasilane AI : aplikacja AMD Software: Adrenalin Edition zyskuje nowe funkcje AI, takie jak menedżer oprogramowania, AMD Chat (do uzyskiwania pomocy i generowania treści), portal z aplikacjami AI partnerów oraz narzędzie Image Inspector do poprawy jakości oprogramowania z użyciem AI.

: aplikacja AMD Software: Adrenalin Edition zyskuje nowe funkcje AI, takie jak menedżer oprogramowania, AMD Chat (do uzyskiwania pomocy i generowania treści), portal z aplikacjami AI partnerów oraz narzędzie Image Inspector do poprawy jakości oprogramowania z użyciem AI. HYPR-RX: Znany pakiet funkcji (Radeon Super Resolution, Fluid Motion Frames 2.1, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost) pozwalający jednym kliknięciem zoptymalizować wydajność i responsywność w grach.

Gigabyte Radeon RX 9070 - co oferuje graczom?

Skupmy się teraz na modelu Radeon RX 9070. Karta została wyposażona w 56 jednostek obliczeniowych (CU) architektury RDNA 4, 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie oraz 64 MB pamięci Infinity Cache. Jej zegar "Game Clock" wynosi 2.1 GHz, a "Boost Clock" może sięgać do 2.5 GHz.

Co to oznacza dla graczy? RX 9070 pozycjonowany jest jako bardzo atrakcyjna propozycja w wyższym segmencie wydajnościowym, oferując znaczący skok względem poprzedniej generacji. AMD twierdzi, że RX 9070 zapewnia średnio ponad 20% wyższą wydajność w rozdzielczości 1440p w porównaniu do modelu RX 7900.

Kluczową zaletą RX 9070 jest niższy całkowity pobór mocy (TBP na poziomie 220W) w porównaniu do mocniejszego brata XT (304W), co oznacza mniejsze wymagania co do zasilacza i potencjalnie cichsze systemy chłodzenia od partnerów. Karta oczywiście korzysta ze wszystkich dobrodziejstw architektury RDNA 4, w tym ulepszonego ray tracingu, akceleratorów AI oraz wsparcia dla FSR 4 i najnowszych standardów wyświetlania. Przy sugerowanej cenie $549 USD, Radeon RX 9070 zapowiada się na świetny wybór dla graczy szukających wysokiej wydajności w rozdzielczości 1440p i wejścia w świat zaawansowanych funkcji RDNA 4 bez konieczności sięgania po najdroższy model.

Reklama

Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC z chłodzeniem WINDFORCE

Aby utrzymać taką moc w ryzach i zapewnić stabilną pracę nawet podczas najgorętszych sesji gamingowych, Gigabyte zastosował w tym modelu swój flagowy system chłodzenia WINDFORCE. To nie tylko zwykły radiator z wentylatorami – to cała technologia dbająca o niskie temperatury. Sercem systemu są innowacyjne wentylatory "Hawk Fan". Ich unikalny kształt łopatek, podpatrzony u orłów, pozwala wtłaczać więcej powietrza pod większym ciśnieniem, a jednocześnie pracować ciszej. Dodatkowo, specjalny nano-smar grafenowy w łożyskach ma zapewnić im długowieczność porównywalną z droższymi łożyskami kulkowymi i cichą pracę przez długi czas. Wentylatory kręcą się w przeciwnych kierunkach (Alternate Spinning), co redukuje niekorzystne zawirowania powietrza między nimi.

Gigabyte zrezygnował też z tradycyjnych termopadów na rzecz żelu termoprzewodzącego klasy serwerowej na kluczowych komponentach, takich jak pamięć VRAM i sekcja zasilania. Ten elastyczny materiał idealnie dopasowuje się do powierzchni, zapewniając doskonałe odprowadzanie ciepła i nie degraduje się tak łatwo jak termopady. Ciepło z samego procesora graficznego odbiera duża miedziana płytka, a następnie jest ono błyskawicznie rozprowadzane przez pięć miedzianych ciepłowodów po całym radiatorze. Całość uzupełnia technologia "Screen Cooling" – specjalne otwory w tylnej płycie karty, które pozwalają części gorącego powietrza uciec bezpośrednio z radiatora, zamiast krążyć w obudowie. A gdy tylko skończysz grać i zajmiesz się czymś mniej wymagającym, funkcja 3D Active Fan wyłączy wentylatory, zapewniając błogą ciszę.

Reklama

Solidna konstrukcja i przydatne dodatki

Wydajność to jedno, ale Gigabyte zadbał też o to, by karta była solidna i niezawodna. Świadczy o tym zastosowanie komponentów Ultra Durable – wysokiej jakości dławików, kondensatorów i tranzystorów MOSFET, które mają zapewnić stabilne zasilanie i długą żywotność karty. Konstrukcję usztywnia metalowy backplate, który nie tylko chroni delikatne elementy na odwrocie płytki PCB, ale dzięki specjalnemu zagięciu w kształcie litery L zapobiega też jej wyginaniu się w slocie PCI-Express.

Producent pomyślał również o komforcie użytkownika. Płytka drukowana została wykonana w technologii "Friendly PCB Design", co oznacza gładkie, pozbawione ostrych krawędzi punkty lutownicze – koniec z przypadkowymi zadrapaniami podczas montażu! Bardzo praktycznym dodatkiem jest wskaźnik zasilania. Jeśli z jakiegoś powodu karta nie będzie otrzymywać wystarczającej mocy z zasilacza (np. przez źle wpięty kabel), mała dioda LED zacznie migać, od razu informując o problemie.

Dla wielu graczy wygląd komputera jest równie ważny co jego wydajność. Gigabyte RX 9070 GAMING OC pozwala na personalizację dzięki podświetleniu RGB na boku karty. Kolory i efekty można dowolnie zmieniać za pomocą oprogramowania GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC), synchronizując je z innymi podzespołami. Dodatkowym smaczkiem stylistycznym jest przesuwana płytka boczna, która pozwala delikatnie zmodyfikować wygląd karty. Dla tych, którzy lubią mieć kontrolę, przewidziano Dual BIOS. Za pomocą małego przełącznika można wybrać profil "Performance" dla najwyższych osiągów lub "Silent", jeśli priorytetem jest dla nas jak najcichsza praca komputera.

Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC - karta gotowa na przyszłość

Opisywana karta wyposażona jest w nowoczesne interfejsy: PCI-Express 5.0 oraz złącza DisplayPort 2.1, co czyni ją gotową na współpracę z najnowszymi płytami głównymi i monitorami oferującymi ekstremalnie wysokie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Doskonale sprawdzić się również w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w ramach platformy Gigabyte AI TOP, co sugeruje, że jej moc może przydać się nie tylko w grach.

Podsumowując, Gigabyte RX 9070 GAMING OC 16G to karta graficzna, która łączy wysoką wydajność z zaawansowanym, cichym chłodzeniem, solidną budową i nowoczesnymi funkcjami. To doskonała alternatywa dla kart graficznych GeForce RTX.

Reklama

Artykuł powstał przy współpracy z marką Gigabyte.