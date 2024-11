Myślisz o zakupie robota sprzątającego – bez tych funkcji się nie obędzie

Sprzątanie to coś, co dla większości z nas jest smutną koniecznością. Na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które znam i które znajdują w tej czynności frajdę. Monotonne ścieranie kurzu, odkurzanie podłóg, dywanów, zamiatanie piasku, wycieranie mokrych i zaschniętych plam. To wymaga czasu i poświęcenia, a w otaczającej nas rzeczywistości czas jest na wagę złota i chyba nikt nie chce go poświęcać na coś, czego nie lubi.

Ale sprzątać musimy – czy to lubimy, czy nie, każdy lubi przebywać w czystej przestrzeni bez kurzu i innych zabrudzeń. Przez lata sprzętem pomagającym utrzymać nasze parkiety, dywany, czy wykładziny w porządku były sporych rozmiarów odkurzacze, które wędrowały z nami na kablu. Przepełnione worki, krótkie przewody i hałas. Chyba każdy z nas to zna. Na szczęście tego typu urządzenie powoli przechodzą do historii i są zastępowane przez odkurzacze pionowe pozwalające w kilka chwil odkurzyć pokój czy inne pomieszczenie. Jednak najwygodniejsze wydają się roboty sprzątające, które praktycznie nie wymagają naszej uwagi. Działają automatycznie, odkurzają po wydaniu odpowiedniej komendy, a nawet umyją podłogi. My w tym czasie możemy robić inne, pożyteczniejsze rzeczy.

Robot sprzątający w domu. Funkcje, które odpowiadają na współczesne potrzeby domowe

Roboty sprzątające rewolucjonizują sposób, w jaki dbamy o czystość w domach. Dzięki zaawansowanym technologiom te urządzenia nie tylko odkurzają, ale również myją podłogi, dostosowują się do układu pomieszczeń i oferują wiele funkcji, dzięki którym sprzątanie jest w pełni zautomatyzowane. Współczesne modele, takie jak Roborock S8 MaxV Ultra, ale także urządzenia innych głównych producentów, stają się nieocenionymi pomocnikami domowymi, spełniając potrzeby zarówno małych mieszkań, jak i dużych domów.

Robot sprzątający to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu. Sprzątanie możemy zaplanować na dowolną godzinę, by np. po pracy cieszyć się czystym i zadbanym mieszkaniem lub domem. Dla osób z ograniczonym czasem, rodzin z dziećmi czy właścicieli zwierząt, to urządzenie staje się nieocenionym wsparciem. Zaawansowane modele, takie jak Roborock S8 MaxV Ultra, oferują wszechstronność i innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na współczesne potrzeby użytkowników.

Roboty sprzątające na początku swojej przygody na naszych podłogach, nie obsługiwały zbyt wielu funkcji – odbijały się od mebli, miały problemy z omijaniem przeszkód i dostosowywaniem trybu pracy do podłoża. Wraz z kolejnymi generacjami popularnych modeli pojawiały się dodatkowe rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie – automatyczne “uczenie się” pomieszczeń poprzez skanowanie okolicy, a miejsca, w których robota nie chcieliśmy, mogliśmy oznaczać jako strefy bez dostępu. Dzisiejsze roboty oferują jeszcze więcej, a funkcje, które w nich znajdziemy, minimalizują zaangażowanie użytkownika. Wbudowane systemy, takie jak automatyczne opróżnianie pojemników na kurz czy samoczyszczące stacje bazowe, sprawiają, że sprzątanie staje się niemal całkowicie bezobsługowe. Na przykład wielofunkcyjna stacja RockDock 3.0 w Roborock S8 MaxV Ultra oferuje:

opróżnianie pojemnika na kurz

mycie i suszenie mopa ciepłym powietrzem

automatyczne napełnianie wody i dozowanie płynu czyszczącego

automatyczne czyszczenie stacji bazowej

30% szybsze ładowanie oraz ładowanie poza szczytem

Tego typu innowacje pozwalają użytkownikom zaoszczędzić czas i energię, co jest szczególnie ważne w zabieganym trybie życia. Dzięki czujnikom LiDAR, dodatkowym kamerom oraz technologii sztucznej inteligencji, roboty sprzątające mogą precyzyjnie mapować pomieszczenia, wykrywać przeszkody i zaplanować optymalne trasy sprzątania. Przykładowo, technologia Reactive AI 2.0 w Roborock S8 MaxV Ultra identyfikuje przeszkody, takie jak zabawki czy przewody. Unika ich, zapewniając dokładne i bezpieczne sprzątanie​. Robot łączy funkcje odkurzania i mopowania, co czyni go wszechstronnym i uniwersalnym.

Te funkcje musi mieć każdy robot sprzątający. Znajdziesz je w Roborock S8 MaxV Ultra

Systemy takie jak VibraRise 3.0 dostosowują ilość wody i intensywność czyszczenia do rodzaju zabrudzeń. Podwójny moduł wibracyjny znajdujący się w mopie z łatwością radzi sobie z kurzem, brudem i zaschniętymi plamami dzięki szorowaniu o częstotliwości 4 000 razy na minutę. Unikalną cechą tego modelu jest również automatyczne podnoszenie mopa podczas przejazdu nad dywanem, co zapobiega jego zabrudzeniu​. Roboty sprzątające coraz częściej uwzględniają potrzeby osób z alergiami i właścicieli zwierząt. Wyposażenie w wysokowydajne filtry HEPA pozwala na skuteczne wychwytywanie drobnych cząsteczek kurzu i alergenów. W dodatku funkcje takie jak suszenie mopa gorącym powietrzem eliminują ryzyko rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów​.

Dzisiejsze roboty sprzątające oferują imponującą moc ssania, często przekraczającą 5000 Pa. Modele premium, takie jak Roborock S8 MaxV Ultra, osiągają nawet 10 000 Pa, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń z dywanów i twardych podłóg​. Zaawansowane rozwiązania w postaci szczotki bocznej FlexiArm, czy systemu mopowania krawędzi sprawiają, że brud w zakamarkach i przy krawędziach nie będzie stanowił żadnego wyzwania. Co ważne, w tym modelu konstrukcja szczotek i mopa pozwala na ich unoszenie oraz automatyczne dopasowanie do czyszczonej powierzchni, co maksymalizuje skuteczność sprzątania i zapobiega plamom na świeżo wyczyszczonej podłodze.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji roboty mogą uczyć się schematów sprzątania i dostosowywać swoje działania do indywidualnych preferencji użytkowników. Rozpoznawanie obiektów, to kolejny przykład zaawansowania technologicznego. W Roborock S8 MaxV Ultra zastosowano technologię Reactive AI 2.0 oraz automatyczne rozpoznawanie zwierząt. Robot zatrzyma się i ominie zwierzęta, gdy napotka je na swojej drodze, by zapobiec ich przestraszeniu. Zastosowane w nim rozwiązania pomagają rozpoznać 23 typy obiektów, w tym lustra podłogowe. A całość sterowana jest z poziomu aplikacji mobilnej lub komend głosowych – robot działa z popularnymi asystentami: Google Home, Apple Siri i Amazon Alexa.

Roborock S8 MaxV Ultra. To może być twój nowy ulubiony robot sprzątający

Roborock to światowa marka nr 1 robotów odkurzających, która na rynku pojawiła się w 2014 roku i szybko zdobyła uznanie wśród wielu recenzentów i samych klientów. Dekada działalności i dążenia do wprowadzania innowacyjności sprawiły, że w tym roku firma osiągnęła kamień milowy, stając się liderem w sprzedaży robotów sprzątających.

Roborock S8 MaxV Ultra wielokrotnie był nagradzany za design i najlepsze specyfikacje w swojej kategorii. Urządzenie charakteryzuje się nie tylko wyjątkową wydajnością, ale także stylem, co pozwoliło mu zdobyć prestiżowe nagrody iF i Red Dot.

Wybierając tego właśnie robota sprzątającego, możecie też liczyć na dodatkowe benefity, w tym bardzo rozbudowaną obsługę posprzedażową. Oprócz standardowej 30-dniowej polityki zwrotów i darmowej wysyłki firma zapewnia bezpłatną naprawę oraz 2-letnią gwarancję, co przewyższa ofertę konkurencji.

Warto też dodać, że marka przygotowuje się do największego szaleństwa wyprzedażowego. Z okazji zbliżającego się Black Friday, Roborock szykuje atrakcyjne oferty, w tym rabaty sięgające nawet 50 procent. Warto śledzić oficjalne kanały Roborock oraz głównych sprzedawców detalicznych, aby nie przegapić najlepszych cen i upominków. Więcej na temat ofert z okazji Black Friday znajdziecie na stronie Roborock.

Wpis powstał przy współpracy z marką Roborock.