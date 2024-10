Oto Muzeum gier i technologii. To tu poznacie ich historię

Muzeum to wspólna inicjatywa Fundacji Podlaskie Retromaniaki oraz Kanału o Technologii. Wszyscy odwiedzający będą mieli okazję nie tylko podziwiać zabytkowe urządzenia, ale także z nich korzystać, co umożliwi im przeniesienie się do minionej epoki. Pomysł na jego stworzenie zrodził się na początku roku z inicjatywy Roberta Dzienisowicza, Marcina Kierzkowskiego, Dawida Kosińskiego i Marcina Połowianiuka, którzy założyli Fundację Podlaskie Retromaniaki. Współpracują z nimi także Dawid, Marcin oraz Łukasz Kotkowski z Kanału o Technologii. Twórcy stworzyli unikalne miejsce, które już przed otwarciem wzbudziło ogromne zainteresowanie – na Facebooku chęć udziału w inauguracji wyraziło 300 osób, a niemal 5000 zadeklarowało swoje zainteresowanie wydarzeniem.

Źródło: Muzeum gier i technologii

Muzeum gier i technologii otworzy się w tym tygodniu. Co o nim wiemy?

Dziękujemy partnerom za zaufanie. Budowane latami kontakty sprawiły, że mogliśmy jako Kanał o technologii zadbać o sprawy finansowe muzeum i pozyskać dla niego świetnych sponsorów. Są to firmy doskonale znane w świecie technologii. Xiaomi to wicelider globalnej sprzedaży smartfonów, Nvidia jest największym producentem kart graficznych, a Turtle Beach to najlepiej sprzedająca się na świecie marka zestawów słuchawkowych do gier. Cieszy nas, że tak wielu globalnych graczy wsparło naszą lokalną, podlaską inicjatywę.

– mówi Dawid Kosiński.

W muzeum będzie można zobaczyć szeroki wachlarz urządzeń, począwszy od komputerów i konsol, aż po telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny oraz akcesoria domowe. Zaaranżowano również pokój w stylu lat 80. i 90., który pozwoli zwiedzającym cofnąć się w czasie. Kolekcja muzeum stale się powiększa, głównie dzięki darczyńcom, którzy przekazują nieużywane lub uszkodzone sprzęty. Mimo że muzeum koncentruje się na starszych urządzeniach, nie zabraknie tam także nowoczesnych technologii dostarczonych przez partnerów projektu. Finansowanie muzeum zapewniają sponsorzy, w tym Turtle Beach, Nvidia oraz Xiaomi, a także firmy Dreame, Optoma, Microsoft oraz Iiyama, które wspierają projekt technologicznie.

Kierujemy nasz projekt także do szkół. Chcemy prowadzić u nas lekcje informatyki, historii albo jedne i drugie razem. W końcu wszystko, co tu mamy, to kawał historii. Z kolei grupy zorganizowane złożone ze starszych osób docenią fakt, że mogą pograć na wybranych przez siebie maszynach. Niejednej osobie w oku zakręci się łezka, jestem pewien.

– mówi Robert Dzienisowicz.

Źródło: Muzeum gier i technologii

Pierwszego dnia wstęp do muzeum będzie bezpłatny, a później wprowadzone zostaną symboliczne opłaty: 20 zł dla dorosłych, 18 zł dla dzieci i 15 zł dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika, który przybliży historię eksponatów. W weekendy muzeum będzie otwarte dla wszystkich, natomiast w tygodniu dostępne będzie dla wcześniej umówionych grup.

To dopiero początek. Twórcy muzeum mają wiele planów

Twórcy muzeum planują przenieść działalność do większej lokalizacji, co umożliwi organizację szerszej gamy inicjatyw społecznych, w tym kontynuację zajęć dla dzieci z autyzmem oraz uchodźców wojennych, które odbywały się jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

Nie możemy od razu wyciągnąć wszystkich asów z rękawa. Doskonale wiemy, że trzeba iść ciągle do przodu. Kto stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa. Więc my też planujemy już następne posunięcia. Rozmawiamy z kolejnymi partnerami, sprawdzamy lokale pod nową lokalizację, no i rozbudowujemy kolekcję. Zasadniczo właśnie rosnące zbiory są przyczyną planów zmiany lokalu. Oczywiście taka zmiana wymaga sporych nakładów finansowych, więc zachęcamy do wspierania naszej inicjatywy.

– dodaje Marcin Połowianiuk.

Źródło: Muzeum gier i technologii

W dniu otwarcia muzeum będzie można okazać swoje wsparcie, przekazując dobrowolną darowiznę. Osoby, które wpłacą co najmniej 33 zł, otrzymają kubek z logo muzeum, a za 66 zł – koszulkę. Można również otrzymać oba gadżety, wpłacając 99 zł. Koszulki będą gotowe do odbioru po około tygodniu, a w przypadku wysyłki należy doliczyć 15 zł i skontaktować się z organizatorami.