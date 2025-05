Musk odkrywa karty SpaceX. Wiemy kiedy test najpotężniejszej rakiety w historii

Dwa dni temu odbyły się testy silników Raptor, które napędzają największą rakietę kosmiczną w historii ludzkości. To może zaś oznaczać jedno, już niebawem nastąpi dziewiąty start Starshipa.

Każda osoba zainteresowana choć kosmosem, może się zacząć cieszyć, bowiem wszystko wskazuje na to, że już niedługo dojdzie do kolejnego testu wyjątkowej rakiety kosmicznej. Będzie to już dziewiąty lot testowy, który może zbliżyć ludzkość o kolejny krok w stronę zdobycia innej planety.

Musk odkrywa karty SpaceX i już wiemy kiedy test Starshipa

Nadzieję na widowisko wzbudził nie kto inny jak sam szef, jednej z czołowych firm zajmujących się eksploracją kosmosu – SpaceX. Elon Musk opublikował na swoim profilu platformy X (dawniej Twitter) zapowiedź przemowy dla jego firmy, podczas której wyjaśni, jaki jest plan i jego wizja na najbliższe lata w związku ze zdobyciem Marsa. W tym samym poście zawarł wskazówkę dziewiątego testu Starshipa.

SpaceX

Już na samym początku swojej wypowiedzi, napisał "tuż przed testowym lotem Starshipa w kolejnym tygodniu (...)". Wskazując, że chociaż wciąż nie było oficjalnej deklaracji SpaceX, to najpewniej można na nią liczyć już lada moment. Tym bardziej że swoją wiadomość opublikował kilka godzin po zakończonym z sukcesem teście Raptorów Starshipa.

Starship ma być wyjątkową rakietą wielokrotnego użytku, więc i tym razem się oczekuje, że test zostanie zakończony gładkim lądowaniem pierwszego stopnia (Super Heavy) na Oceanie Indyjskim. Uwaga opinii publicznej może być tym bardziej skupiona na dziewiątym starcie, że poprzednie dwie zakończyły się wybuchowym fiaskiem.

Rakieta SpaceX jest w tej chwili prawdopodobnie największą nadzieją ludzkości na start misji, która zabierze odważną załogę na Marsa. Nim to nastąpi, rakieta musi pomyślnie przejść próby generalne, a także najważniejszy z testów. Będzie nim bezzałogowa misja na Czerwoną Planetę, która udowodni, że da się do niej bezpiecznie dolecieć i co najważniejsze – powrócić.