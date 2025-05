Elon Musk dopiął swego. Będzie rządził całym miastem

Przez ostatnie kilka dni mieszkańcy Boca Chica mogli głosować w referendum nad stworzeniem na ich terenie nowego miasta - Starbase. Kilka godzin temu ogłoszono wyniki i niemal jednogłośnie, w stosunku głosów 173 (za) do 4 (przeciw) zatwierdzono nowy plan. Nic w tym dziwnego, bo za inicjatywą stoi Elon Musk, a głosujący to w dużej większości pracownicy zakładu SpaceX, który buduje tam rakiety Starship, które później startują z plaży w Boca Chica. Pozyskanie praw miejskich i ustanowienie własnych władz niesie za sobą wiele korzyści dla SpaceX.

Elon Musk ma własne miasto

Starbase zajmuje powierzchnię niespełna 4 km^2 i szacuje się, że ma mniej niż 500 mieszkańców. Do tej pory jako wioska, Boca Chica podlegała administracji hrabstwa, z którym SpaceX musiało blisko współpracować. To władze muszą między innymi wydać zgodę na zamknięcie fragmentu autostrady czy dojazdu na plaże. Wiąże się to z sporą ilością biurokracji, bo SpaceX musi składać taki wniosek za każdym razem gdy transportuje swoje rakiety z fabryki na miejsce testów lub startu. Teraz gdy Starbase stanie się miastem, będzie miało własnego burmistrza i radnych. Zostali oni już mianowani przy okazji referendum i chyba nie jest zaskoczeniem, że wszyscy są blisko powiązani ze SpaceX. Nie wszystkim się to podoba, ale wygląda na to, że Starbase będzie zarządzane tak jak życzy sobie tego prywatna firma. Miasto ma już nawet swój profil na platformie X.

Nowe miejskie władze będą miały też więcej do powiedzenia w kwestii rozbudowy miasteczka, w którym w większości mieszkają pracownicy SpaceX. W ostatnim czasie władze hrabstwa nie zgadzały się na budowę kolejnych budynków, w których mogliby zamieszkać liczni pracownicy. Większość z nich musi dojeżdżać do pracy z oddalonego o 40 km miasta Brownsville. Teraz zapewne się to zmieni. Firma Elona Muska nie tylko planuje rozbudowę samego miasta, gdzie postawiono już między innymi sklepy i szkołę, ale również własnej placówki, gdzie powstają coraz to nowe i większe hale produkcyjne. SpaceX chce zwiększyć częstotliwość lotów Starshipa do nawet 25 rocznie, a docelowo umożliwić powrót na Księżyc i załogowy lot na Marsa. Powstanie Starbase to jeden z kluczowych elementów tego planu.

źródło: AP