mObywatel z nową funkcją dla kierowców. Do czego się przyda?

W tym tygodniu o mObywatelu mówi się dużo. Głównie za sprawą nowej wersji aplikacji, która zyskała odświeżony wygląd, w tym tryb ciemny, o który użytkownicy prosili od dawna. Przy tej okazji Ministerstwo Cyfryzacji zdradziło, że z cyfrowego dowodu osobistego, mDowodu, korzysta już 10 mln osób. Po elektroniczne prawo jazdy sięgnęło ponad 5,5 mln kierowców. Resort zdradził też plany na kolejne miesiące. Dotyczą one rozwoju aplikacji oraz kolejnych funkcji, jakie w niej się pojawią. A jest na co czekać, gdyż już niedługo pojawi się nowość, z której będą mogli korzystać właśnie kierowcy.

Jedną z największych nowości, które zmierzają do mObywatela jest moduł mStłuczka, z którego będą mogli skorzystać kierowcy. To funkcja, o której wielokrotnie pisaliśmy na Antyweb, jednak w kontekście zapowiedzi i obietnic składanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Trwało to długo, ale dziś znamy konkrety dotyczącego tego, co znajdziemy w mStłuczce. A to za sprawą nowych zapisów w prawie, które umożliwiają jej uruchomienie w aplikacji. Kierowca za pomocą aplikacji mobilnej będzie mógł zgłosić kolizję drogową bezpośrednio na miejscu zdarzenia. mObywatel pozwoli skontaktować się z firmą ubezpieczeniową bez wzywania policji. Dlaczego możliwość zgłaszania stłuczek przy pomocy mObywatela jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o komfort i spokój uczestników drobnych kolizji. Dzięki temu, że aplikacja poprowadzi krok po kroku przez proces dokumentowania zdarzenia, zanotowane zostaną wszystkie niezbędne informacje. To znacząco ułatwi szybkie i właściwe rozwiązanie zgłoszenia przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Usługa pozwoli na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych, co zapewni ich aktualność i poprawność. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

mStłuczka w mObywatelu. Nowości będzie więcej

Na uruchomienie mStłuczki w mObywatelu nie będziemy musieli długo czekać. Odpowiednie przepisy i zmiany w ustawach są już zaakceptowane i wprowadzone w życie, pozostaje więc tylko pełna implementacja i start tej funkcji. A zapowiedziany jest on na 1 września tego roku.

Jednak to nie koniec nowości w mObywatelu, gdyż przyjęte właśnie zmiany w ustawach pozwalają na uruchomienie kolejnych funkcji aplikacji i rozwiązań, w tym coś dla najmłodszych – mJunior oferujący wygodny dostęp do legitymacji szkolnych. Będzie też wirtualny asystent działający w oparciu AI wykorzystujący polski model językowy PLLuM. Odpowie on na pytania dotyczące administracji publicznej, pomoże załatwić wiele spraw urzędowych przez aplikację i wytłumaczy bardziej skomplikowane procedury. Uruchomienie asystenta zaplanowane jest na końcówkę roku, natomiast mJunior pojawi się już z początkiem roku szkolnego. Z komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że może to być osobna aplikacja pobierana na urządzenia młodych użytkowników smartfonów. Jak czytamy w mediach społecznościowych resortu:

Jest to dedykowana wersja mObywatela dla dzieci i młodzieży, dostosowana do ich potrzeb i bezpieczeństwa cyfrowego

– jak będzie to wyglądało w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka tygodni.