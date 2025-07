Fabryki Intela w Polsce nie będzie. To miała być gigantyczna inwestycja

To miała być jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce. Nowy szef Intela wyrzucił ten projekt do kosza.

Pat Gelsinger, który w 2021 r. zasiadł na stanowisku CEO Intela, szybko wprowadził w życie nową strategię mającą wyciągnąć firmę z okresu stagnacji, trwającej kilka ostatnich lat. Chciał on zwiększenia mocy przerobowych oraz i znacznego zwiększenia dostaw chipów firmom trzecim. Przewidywane inwestycje na kilka najbliższych lat miały przekraczać 120 miliardów dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych miał powstać kompleks 6 do 8 budynków produkcyjnych, z których każdy będzie kosztował od 10 do nawet 15 mld dolarów. Intel miał również mocno inwestować w Europie. Plany te zaprezentowano we wrześniu 2021 r. podczas IAA Mobility w Monachium. Firma informowała o chęci przeznaczenia nawet 80 miliardów dolarów na budowę dwóch fabryk podzespołów. W tamtym jednak czasie nie było konkretów związanych z lokalizacjami. ustalić dokładnych ich lokalizacji. Później dowiedzieliśmy się, że jednym z krajów, w których Amerykanie chcą budować, jest Polska.

To miała być jedna z największych inwestycji w Polsce. Intel właśnie się z niej wycofał

Z szefem Intela w 2021 r. rozmawiał ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Jakiś czas później potwierdzono, że fabryka amerykańskiej firmy miała powstać na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jeszcze kilka dni temu przedstawiciele obu stron bardzo pozytywnie wypowiadali się o współpracy – choć w nowej lokalizacji. Polska informowała o otrzymaniu zgody od Komisji Europejskiej, na udzielenie Intelowi pomocy publicznej przy budowie fabryki półprzewodników pod Wrocławiem, w gminie Miękinia. I choć wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę, Intel nagle zmienił swoje plany i poinformował o zawieszeniu inwestycji w Polsce. I choć wydawało się, że to chwilowe problemy, dziś dowiadujemy się, że fabryka nie powstanie.

Informuje o tym nowy CEO Intela, który zastąpił na tym stanowisku Pata Gelsingera, który z firmą pożegnał się w grudniu ubiegłego roku. Lip-Bu Tan w otwartym liście do pracowników wskazuje kierunek, w jakim będzie podążała firma pod jego kierownictwem. I jedną z jego decyzji jest całkowita rezygnacja z inwestycji w fabryki w Europie, w tym także w Polsce. Nie będzie też inwestycji w Niemczech. Intel chce skupiać się na inwestycjach w USA oraz na innych, kluczowych dla niego rynkach.