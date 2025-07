O tym dokumencie w mObywatelu nie zapominaj. Przyda się zawsze

Aplikacja mObywatel jest dostępna na smartfony działające na Androidzie i iOS, oferując szeroki wachlarz funkcji i narzędzi, które usprawniają codzienne sprawy – również podczas podróży. Pozwala między innymi na szybkie zameldowanie się w hotelu czy korzystanie ze zniżek w różnych miejscach, takich jak parki czy kąpieliska. W okresie wakacyjnym, gdy wielu Polaków wybiera się na urlopy, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mObywatel może ułatwić zarówno spontaniczne wyjazdy, jak i te starannie zaplanowane. Łatwa obsługa i uniwersalność sprawiają, że aplikacja staje się cyfrowym pomocnikiem, który pozwala ograniczyć formalności i w pełni cieszyć się wypoczynkiem.

Kilka tygodni temu Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że aplikacji mObywatel korzysta już blisko 10 milionów osób. To świetny wynik, jednak może być jeszcze lepiej. Głównie dlatego, że w apce znajdziemy cyfrowe wersje dokumentów tożsamości, dzięki którym nie musimy myśleć o wypchanym plastikowymi kartami portfelu. Jednym z takich dokumentów jest mDowód, który w kraju ma niemal taką samą moc prawną, jak tradycyjna plastikowa karta. Dzięki czemu w łatwy sposób możemy potwierdzić naszą tożsamość w różnych okolicznościach. A to oznacza jedno – użytkownicy nie muszą nosić przy sobie portfela, ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty mają zawsze pod ręką w swoim smartfonie.

mObywatel w podroży w Polsce? mDowód przyda się w wielu sytuacjach

mDowód sprawdza się w różnych sytuacjach, również podczas wakacyjnych wyjazdów. Stanowi wygodne narzędzie do potwierdzania tożsamości — zarówno w schronisku w górach, jak i hotelu nad morzem. To w pełni uznawany dokument, akceptowany w całej Polsce, także przy wynajmowaniu sprzętu wodnego. Wystarczy okazać go na smartfonie, aby korzystać z letnich atrakcji bez konieczności zabierania ze sobą portfela czy torby. Brak dodatkowych rzeczy ułatwia korzystanie z takich aktywności jak kajakarstwo czy pływanie na desce. Cyfrowa wersja dowodu świetnie sprawdza się w podróży, zwłaszcza jeśli zapomnimy plastikowej wersji dokumentu. Podczas kontroli biletów mDowód pozwala bezproblemowo potwierdzić swoją tożsamość, co może uratować niejedną urlopową sytuację.

Ale mObywatel to nie tylko mDowód – aplikacja oferuje również dostęp do wielu innych cyfrowych dokumentów, takich jak legitymacje szkolne, studenckie, legitymacje emeryta-rencisty oraz Karty Dużej Rodziny. Wśród jej funkcjonalności znajduje się także szereg narzędzi dbających o bezpieczeństwo użytkowników, z których jednym z najważniejszych jest opcja Zastrzeż PESEL. Chroni ona przed wykorzystaniem naszych danych przy zawieraniu umów kredytowych, na usługi telekomunikacyjne lub przy wyrabianiu duplikatu karty SIM. Za pośrednictwem aplikacji można również zweryfikować uprawnienia kierowców transportu publicznego.

mDowód to nie wszystko. W mObywatelu znajdziemy sporo opcji

Ostatnio w mObywatelu pojawiła się nowa opcja pozwalająca na zawieszenie lub zgłoszenie utraty, uszkodzenia bądź kradzieży dowodu osobistego. To, co wcześniej wymagało wizyty w odpowiednim urzędzie lub korzystania ze specjalnej strony internetowej, teraz można załatwić szybko z poziomu aplikacji – wystarczy mieć dostęp do internetu oraz wejść w zakładkę Dowód osobisty i przesłać zgłoszenie online. W aplikacji jest także dostępna możliwość wnioskowania o nowy dowód osobisty bez konieczności wychodzenia z domu czy odwiedzania serwisu internetowego. Funkcja ta jest dostępna zarówno dla dorosłych, jak i dzieci czy osób pozostających pod opieką. W aplikacji wystarczy przejść do sekcji „Załatw sprawę”, gdzie można złożyć odpowiedni wniosek. Skorzystać z tej opcji mogą osoby pełnoletnie albo te, którym do ukończenia 18 lat pozostało najwyżej 30 dni, pod warunkiem posiadania Profilu Zaufanego, konta ePUAP i mDowodu w aplikacji.