MSI z grafiką RTX 50: laptopy dla młodych wojowników, które nie zawiodą przez wiele lat

Przyszła wiosna, a wraz z nią wiele istotnych wydarzeń w kalendarzu najmłodszych użytkowników komputerów. Wielu z nich właśnie przygotowuje się do pierwszej komunii, a już za kilka tygodni dzień dziecka i zakończenie roku szkolnego. To wymarzone wręcz okazje ku temu, by naszą pociechę obdarować laptopem, który nie dość, że już teraz okaże się skuteczną pomocą w nauce i rozrywce, to będzie nią przez wiele długich lat. W niniejszym materiale przyglądamy się ofercie gamingowych laptopów od marki MSI, które wraz z premierą kart graficznych serii NVIDIA GeForce RTX 50 mają do zaoferowania jeszcze więcej.

Gdzie szukać idealnego laptopa do nauki i zabawy?

Wybór właściwego laptopa dla dziecka nigdy nie jest prosty. W sklepach internetowych znajdziemy setki, jeśli nie tysiące różnych propozycji, wśród których momentami ciężko się odnaleźć. Właściwie każdy producent komputerów przenośnych przygotował kilka linii produktowych, które dedykowane są konkretnemu odbiorcy. Tylko jaki konkretnie sprzęt sprawdzi się zarówno jako pomoc naukowa, jak i sposób na odstresowanie się po trudach zdobywania wiedzy? Gdzie szukać podpowiedzi w wyborze właściwego laptopa dla dziecka, które bądź to właśnie idzie do komunii, bądź po prostu potrzebuje swojego pierwszego laptopa? Śpieszymy z odpowiedzią.

Z myślą o rodzicach, którzy właśnie teraz szukają komputera do nauki i rozrywki firma MSI przygotowała stronę o wszystko mówiącej nazwieDo nauki i dawania nauczki wrogom. Można na niej znaleźć przykładowe propozycje laptopów gamingowych, które dysponują dedykowanymi układami graficznymi, by umożliwić grę właściwie we wszystkie popularne wśród dzieci i młodzieży gry. Producent laptopów przygotował krótki formularz, którego wypełnienie znacząco ułatwia znalezienie właściwego laptopa nawet tym, którzy na co dzień w ogóle nie interesują się elektroniką użytkową. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, w tym o to, czy priorytetem jest oprogramowanie biurowe, czy jednak gry. Czy dla określonego użytkownika bardziej liczy się mobilność komputera, czy może jednak jego wydajność. W jakie konkretnie gry gra dana osoba? Po udzieleniu odpowiedzi strona zaprezentuje laptopy najbardziej dopasowane do preferencji konkretnego użytkownika.





Naturalnie, opisany wyżej konfigurator nie powstał tylko i wyłącznie z myślą o rodzicach, którzy szukają laptopa dla dzieci. Warto z niego skorzystać również wtedy, gdy jako dorośli szukamy komputera dla siebie, a który jest czymś więcej niż zwykły komputer biurowy. To również cenne źródło wiedzy o laptopach dla młodszych osób, które właśnie teraz szukają pierwszego poważnego sprzętu do pracy i rozrywki.

Wybierz właściwy laptop od MSI, a dostaniesz miły upominek

Dlaczego jeszcze warto wybrać się na stronę internetową MSI i właśnie tam poszukać idealnego laptopa spełniającego potrzeby własne bądź naszej pociechy? Obecnie trwa promocja, w ramach której zakup wybranych laptopów z serii Thin, Cyborg i Katana nagradzany jest sympatycznym upominkiem. W podziękowaniu za okazane zaufanie można otrzymać czek BLIK o wartości 100 złotych. W sam raz na ograniczenie kosztów zakupu jednego z przydatnych akcesoriów (myszka, pad itd.), pierwszej gry czy subskrypcji.

Jakie konkretnie laptopy znajdziemy na stronie MSI? Krótko mówiąc, jest w czym wybierać. Od najnowszych i najdroższych propozycji, wyposażonych w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 i inne potężne komponenty, po komputery na każdą kieszeń, które mimo atrakcyjnej wyceny potrafią pozytywnie zaskoczyć możliwościami. W skrócie, każdy znajdzie coś dla siebie, a wybierając odpowiedni laptop uda się sprawić, że w portfelu pozostanie sporo pieniędzy na inne cele.





Czego tak właściwie możemy spodziewać się po nowych laptopach MSI? Oto przykład z najwyższej półki, który mieści sobie wszystko to, co najlepsze dla graczy preferujących laptopy.

MSI Stealth A16 AI+ - gamingowe creme de la creme dla najbardziej wymagających

O tym, jak potężnym laptopem jest MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-041PL świaczy jego specyfikacja techniczna, w której próżno szukać jakichkolwiek kompromisów. Zacznijmy od tego, co w komputerze dla graczy najważniejsze, czyli karty graficznej. MSI umieściło tu układ NVIDIA GeForce RTX 5080, czyli tegoroczną nowość z najwyższej półki. RTX 5080 wspiera wszystkie najnowsze techniki procesowania obrazu, łącznie z generatorem klatek, ray tracingiem czy DLSS 4. Karcie towarzyszy równie wydajny procesor od AMD - Ryzen AI 9 HX 370. Nie zabrakło również bardzo szybkiej pamięci operacyjnej: 32 GB RAM z taktowaniem 7500 MHz to absolutna rynkowa czołówka.





Pozostałe komponenty? Również topowe. Zacznijmy od dysku, który dzięki pojemności 2 TB pomieści wiele współczesnych gier. Jest również prezentująca idealny obraz matryca OLED o rozdzielczości 1600p, a całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Professional.

Ile trzeba zapłacić za tak wyposażonego laptopa? Cóż, z uwagi na mocarną specyfikację i to, że mamy do czynienia z produktem, który dopiero trafił na rynek, cena po prostu nie może być niska. 16399 złotych sprawia, że mamy do czynienia z laptopem dedykowanym młodszym i starszym profesjonalistom, którzy potrzebują topowej wydajności zarówno w pracy, jak i na wirtualnym polu bitwy. To właściwy laptop dla wszystkich tych, dla których liczy się każda klatka animacji w grze i każda sekunda mniej poświęcona na przetwarzanie efektów pracy.

Naturalnie, w zdecydowanej większości dysponujemy zdecydowanie skromniejszym budżetem na zakup laptopa. Co wtedy? MSI przychodzi z odpowiedzią, a właściwie to całym workiem poprawnych odpowiedzi. Przyjrzyjmy się bardzo ciekawym propozycjom z oferty tego producenta, które wciąż potrafią bardzo wiele, a kosztują ułamek ceny opisanego wyżej MSI Stealth 16 AI+.

MSI Thin, Cyborg i Katana: wysoka wydajność za rozsądną cenę. Tylko który wybrać?

W ofercie MSI znajdziemy trzy serie laptopów, które słyną z atrakcyjnej wyceny: Thin, Cyborg i Katana. Czym się charakteryzują? Kto powinien się nimi zainteresować w pierwszej kolejności? Już wyjaśniamy.

Seria MSI Thin to laptopy dedykowane przede wszystkim uczniom i studentom. Charakteryzują się wystarczająco wydajnymi komponentami, by postawić pierwszy krok w świecie gier komputerowych. To typowe laptopy do wszystkiego, którym nie brakuje jednak gamingowego zacięcia. W ich wnętrzu znajdziemy karty graficzne GeForxe RTX 3050 i RTX 4050, Procesory Intel Core i7 12. i 13. generacji czy ekran o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Co bardzo istotne, laptopy MSI Thin mierzą zaledwie 21,7 mm grubości i ważą 1,86 kg. W praktyce oznacza to, że świetnie sprawdzą się w rękach studentów podróżujących z miejsca nauki do miejsca zamieszkania.

Z myślą o tych, którzy cenią sobie futurystyczne, gamingowe wzornictwo powstała seria MSI Cyborg. Wyróżnia ją półprzezroczysta obudowa, neonowe klawisze WASD i niewielka waga nieprzekraczająca 2 kg. We wnętrzu można znaleźć, w zależności od konfiguracji, procesor Intel Core i7 13. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060. Jest również wyświetlacz Full HD z odświeżaniem 144 Hz i głośniki zgodne z Nahimic Audio.





W laptopach MSI Katana, nieco większych od opisanych wyżej konstrukcji, znajdziemy bardziej zaawansowane chłodzenie Cooler Boost 5. Oznacza to, że laptopy te przeznaczone są dla nieco starszych osób, bardziej zaawansowanych graczy, którzy w wirtualnej rzeczywistości spędzają odpowiednio więcej czasu. Laptopom MSI Katana niestraszne są nawet całonocne sesje w ulubionej grze - wydajności z pewnością nie zabraknie.





Skąd wiadomo, że nie zabraknie? Świadczą o tym dostępne komponenty, na czele z procesorem Intel Core i7 12. generacji, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 czy ekranem o przekątnej 17,3” o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

By nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się przykładowemu laptopowi z oferty MSI, którego cena jedynie nieznacznie przekracza 3000 złotych. Oto MSI Thin A15 o naprawdę ciekawej konfiguracji komponentów.

MSI Thin A15 udowadnia, że laptop, na którym można grać, wcale nie musi być drogi

Pod lupę wzięliśmy konfigurację oznaczoną przez producenta jako MSI Thin A15 B7UC-258XPL. Składają się na nią następujące komponenty - za ogólną wydajność odpowiada procesor AMD Ryzen 5 7535 HS, któremu nie zabraknie mocy zarówno w grach, jak i do typowych, codziennych zastosowań laptopa. By komputer sprawdził się na wirtualnym polu bitwy, wyposażono go w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050. Pamięć RAM? Aż 32 GB, co w tej cenie należy uznać za bardzo solidny atut. Do tego dysk o pojemności 512 GB, w sam raz na instalację pierwszych ulubionych gier.





Co w kwestii wyświetlacza? MSI proponuje matrycę wykonaną w technologii IPS. Ma popularną w uniwersalnych laptopach przekątną 15,6”, rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Co prawda w specyfikacji nie znajdziemy systemu operacyjnego Microsoft Windows, jednak wiele sklepów internetowych oferuje go w cenie zaczynającej się już od kilkudziesięciu złotych, dlatego nie jest to szczególnie istotny problem.

Jak przystało na laptop o gamingowym zacięciu, do dyspozycji użytkownika oddany został właściwie komplet niezbędnych portów. Jest wyjście HDMI 2.1, USB-C z Display Port i Power Delivery czy RJ45 do przewodowego podłączenia laptopa do internetu. Naturalnie nie zabrakło szybkiej łączności bezprzewodowej WiFi 6E i Bluetooth 5.3.





Taka specyfikacja czyni z laptopa MSI Thin A15 B7UC-258XPL nie tylko komputer umożliwiający postawienie pierwszego kroku w świecie gamingu, ale przede wszystkim bardzo uniwersalną konstrukcję, która sprawdzi się we właściwie wszystkich typowych zastosowaniach komputera dla użytkownika domowego.

Jeśli jeszcze nie wiesz, który laptop wybrać czy to dla dziecka, czy dla siebie, zapraszamy na stronę internetową MSI. Z pewnością znajdziesz tam wiele cennych inspiracji, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji.

