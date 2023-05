MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Takiego komputera nie ma nikt

Współpraca MSI i Mercedes-AMG Motorsport zaowocowała laptopem Stealth 16. Kolorystyka Selenite Grey, ekskluzywny romboidalny wzór AMG i obudowa ze stopu magnezu i aluminium z miejsca nasuwają skojarzenia z rasowym wyścigowym autem Mercedes-AMG GT2. Jak podkreślają producenci komputera, entuzjaści sportów motorowych będą zachwyceni logo Mercedes-AMG Motorsport na górnej pokrywie, ramce i od spodu. A wszystko to wokół 16-calowego wyświetlacza OLED 4K 16:10. Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport ma gwarantować niesamowite wrażenia wizualne i zapewniać najwyższy poziom immersji w grach. Jednak jego zewnętrzny wygląd to nie wszystko. W komputerze liczy się przede wszystkim to, jakie posiada podzespoły. A to, co znajdziemy w MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport zapowiada się całkiem interesująco.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Szybki i drogi

Jego sercem jest procesor 14-rdzeniowy Intel Core i9 13. generacji wspierany m.in. przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5-5200. W zależności od wybranego modelu: A13VG, A13VF lub A13VE otrzymają odpowiednio grafikę NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA GeForce RTX 4060 lub NVIDIA GeForce RTX 4050 i do 2 TB dysk M.2 SSD NVMe PCIe Gen4. Do tego cały zestaw złączy: 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) z PowerDelivery, 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x czytnik kart Micro SD, HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) oraz 1x RJ45. Za chłodzenie odpowiadać ma zaawansowany system chłodzenia MSI Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i pięcioma rurkami cieplnymi.

W zestawie z Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport znajdują się też specjalnie zaprojektowane akcesoria, podkreślające współpracę między tymi prestiżowymi markami przesuwającymi granice w grach i wyścigach, tj. kolorowe pudełko, mysz, podkładka pod mysz, pendrive USB, etui, pocztówki i opaski na kable, które uzupełniają luksusowe wrażenia.

Na chwilę obecną nie znamy szczegółów związanych z wprowadzeniem tego modelu do Polski. Nie znamy także polskiej ceny - można jednak podejrzewać, że nie będzie ona mała. MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A3VG w konfiguracji Intel Core i9-13900H, Nvidia NVIDIA RTX 4070, 32 GB RAM, oraz 2 TB NVMe SSD kosztować będzie w Europie 3299 euro (ok. 14975 zł)