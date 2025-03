MSI MAG Infinite S3 - świetny PC w przyzwoitej cenie

MAG Infinite S3 to komputer stacjonarny firmowany przez MSI, który korzysta z komponentów tego producenta (płyta główna, karta graficzna), dzięki czemu jest atrakcyjnie wyceniony w stosunku do swojej specyfikacji. Miałem okazję sprawdzić jak taka maszyna ze średniej półki spisuje się w codziennych zastosowaniach i muszę przyznać, że jest bardzo dobrze.

MSI MAG Infinite S3 - specyfikacja

W moje ręce trafił komputer wyposażony w procesor Intel Core i5-14400F bazujący na architekturze Alder Lake i wyposażony w 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficiency, które mogą pracować nawet z zegarem 4,7 GHz. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 1TB i kartą graficzną MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC otrzymujemy uniwersalną stację roboczą, który sprawdzi się zarówno w grach jak i przy mniej wymagających czynnościach. Dużą zaletą tego komputera są jego niewielkie rozmiary oraz możliwość personalizacji. MSI w zestawie dostarcza dwie boczne ścianki obudowy, jedna z plexą, która uwidacznia podświetlane chłodzenie procesora. Dodatkowo w zestawie mamy kartę WiFi z dodatkowymi antenami oraz system Windows 11, więc w zasadzie po uruchomieniu możemy natychmiast z takiego komputera korzystać.

MSI MAG Infinite S3

Z zewnątrz, MSI MAG Infinite S3 prezentuje się bardzo dobrze, a jego niewielkie wymiary pozwalają go zmieścić praktycznie pod każdym biurkiem, a nawet na nim jeśli podoba wam się zastosowane podświetlenie. I warto już w tym miejscu zwrócić uwagę, że sama obudowa mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo dobrze wentylowana. Stosowne otwory mamy nie tylko na bocznej ściance, ale dodatkowo również na górnej, gdzie zamontowano wentylator wydmuchujący ciepłe powietrze ze środka. Front jest bardzo wymyślny, z niewielkim znaczkiem MSI na przedzie, ale generalnie powinien się podobać. Do jakości wykonania obudowy nie można mieć żadnych zastrzeżeń.

Komputer może pochwalić się też całkiem bogatym zestawem portów. Możemy do niego podłączyć nawet kilka monitorów, bo zastosowana karta graficzna MSI RTX 4060 Ventus 2X Black OC ma aż trzy porty DisplayPort oraz jeden port HDMI. Do tego mamy aż 6 portów USB typu A w tylnej części obudowy, LAN 1 Gbps, wyjścia audio, a nawet złącze PS/2 dla archaicznych myszek/klawiatur. Z tyłu jest też śledź od wbudowanej karty WiFi, do którego możemy przykręcić dwie anteny. Z przodu znalazło się miejsce na port USB-C oraz USB-A oraz wejście słuchawkowe i mikrofonowe. Jest też dioda informująca o statusie komputera.

W przypadku gotowych konstrukcji diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, dlatego zajrzałem też do wnętrza obudowy. I tu również mam dla was dobre informacje. Konstrukcja jest wzmocniona specjalną szyną, która pomaga utrzymać kartę graficzną na swoim miejscu. Całość została bardzo schludnie i czysto zmontowana. Kable nie przeszkadzają w cyrkulacji powietrza, zostały spięte w jednym miejscu, które jest praktycznie niewidoczne z zewnątrz. Zastosowany zasilacz FSP o mocy 500W wydaje się być wystarczający do tej konfiguracji, a jeśli miałbym szukać wad, to pewnie chłodzenie procesora mogłoby być nieco bardziej okazałe. Trzeba jednak pamiętać, że to układ Core i5, więc nie jest on wcale aż tak pod tym względem wymagający.

Sam wentylator procesora jest za to podświetlany wszystkimi kolorami RGB i pięknie mieni się nam podczas pracy. Nie wszystkich to pewnie interesuje, dlatego w zestawie jest też zwykła ścianka obudowy, która skrzętnie nam go ukryje. Mimo wszystko uważam, że jak przystało na gamingowego PeCeta jest to całkiem przyjemny dodatek. Najważniejszy jest jednak fakt, że podczas normalnej pracy wentylator jest praktycznie niesłyszalny.

Podsumowując MSI MAG Infinite S3 to bardzo dobrze zaprojektowany komputer, który będzie się świetnie prezentował na każdym biurku. MSI zadbało o wiele detali, dostarczając użytkownikom kompletny zestaw, złożony zgodnie ze sztuką i przy zastosowaniu wysokiej jakości komponentów. Po zakupie tego urządzenia wystarczy podłączyć je do prądu jednym przewodem, skonfigurować system Windows 11 podczas pierwszego uruchomienia i już można cieszyć się pełnoprawną maszyną do gier, która oferuje wszystko co niezbędne w codziennym użytkowaniu.

MSI MAG Infinite S3 - wydajność i wrażenia z użytkowania

Intel Core i5-14400F to jeden z ciekawszych procesorów ze średniej półki wydajnościowej. Bez problemów poradzi sobie z typowo biurowymi zadaniami, a także z grami pod kontrolą systemu Windows 11. 6 wydajnych rdzeni z technologią HyperThreading, które mogą pracować nawet z zegarem 4.7 GHz jest wystarczające do praktycznie wszystkich zastosowań. Podobnie jest w przypadku karty graficznej MSI RTX 4060 Ventus 2X Black OC, która oferuje 8 GB pamięci VRAM i pozwoli bez problemów uruchomić każdą nową grę w rozdzielczości 1080p, a nawet wyższej jeśli zdecydujecie się na wykorzystanie technologii DLSS. To bardzo rozsądnie skrojona konfiguracja, zapewniająca odpowiednią wydajność przy nadal atrakcyjnej cenie.

Jeśli chodzi o ogólną wydajność tego komputera to nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wyniki osiągane w testach zgodne są z tym czego można oczekiwać od zainstalowanych komponentów. W całym procesie testów nie zauważyłem też żadnych problemów ze stabilnością czy działaniem komputera. MSI MAG Infinite S3 spisywał się wzorowo i nie miał żadnych problemów w aplikacjach testowych czy grach.

Bardzo dobrą wydajność oferuje też zastosowany dysk SSD o pojemności 1 TB. To średniej klasy nośnik (Western Digital SN560) zgodny ze standardem PCIe 4.0, który oferuje transfery rzędu 3500 MB/s przy odczycie i 3170 MB/s przy zapisie danych, co w typowych zastosowaniach będzie wartością wystarczającą.

MSI MAG Infinite S3 - temperatury

Jak już wcześniej wspominałem, system chłodzenia procesora nie jest rozbudowany, ale radzi sobie całkiem nieźle z jednostką Core i5-14400F. Maksymalne temperatury nawet pod obciążeniem nie przekraczają 80 stopni Celsjusza, co jest wartością bardzo bezpieczną. Owszem, wentylator robi się przy tym słyszalny, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Każdy system chłodzenia pod obciążeniem wydaje z siebie dźwięk o większym natężeniu. W przypadku MAG Infinite S3 nie jest on uciążliwy więc za to należy się spory plus. Jeszcze lepszą opinię mam na temat zastosowanej karty graficznej MSI RTX 4060 Ventus 2X Black OC, która nie tylko jest chłodna (max. 71 stopni Celsjusza) ale również bardzo cicha. MSI dobrało bardzo trafnie całą konfigurację, co sprawia, że korzystanie z tego zestawu jest praktycznie bezproblemowe.

MSI MAG Infinite S3 - podsumowanie

MSI MAG Infinite S3 robi bardzo dobre wrażenie pod każdym względem. To świetnie wykonany i skonfigurowany komputer, który oferuje doskonale skrojoną specyfikację dla domowego komputera. Możemy z niego korzystać zarówno do pracy biurowej jak i do grania, co sprawia, że jest bardzo uniwersalną, domową maszyną. Jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca na biurku lub pod nim, integrując wszystkie komponenty w zgrabnej obudowie. Prezentowana konfiguracja jest obecnie dostępna za 4499 złotych, co wydaje się świetną ceną, biorąc pod uwagę, że w pakiecie dostajemy gwarancję na działanie całego komputera, a nie tylko jego poszczególnych komponentów.

Artykuł powstał przy współpracy z marką MSI.