MSI rzuca gorące promki. Jak wymieniać monitor to teraz

Kup monitor MSI i zgarnij wyjątkowe prezenty! W nowej promocji producent rozdaje soundbary Creative, a w wybranych zestawach także grę The Last of Us Part II Remastered.

MSI ruszyło z nową, ogólnopolską promocją, która przypadnie do gustu zarówno graczom, jak i osobom poszukującym sprzętu do pracy. Wystarczy zakupić jeden z objętych akcją monitorów MSI, by otrzymać zupełnie za darmo kompaktowy soundbar Creative Stage SE MINI, a w wybranych przypadkach także grę The Last of Us Part II Remastered – uznaną produkcję, która zdobyła ponad 300 tytułów „Gry Roku”.

Reklama

2 w 1 - MSI startuje z "gorącymi promocjami"

Akcja promocyjna trwa od 4 do 25 maja 2025 roku. W jej ramach można zyskać dwa wartościowe bonusy:

Soundbar Creative Stage SE MINI – niewielkie urządzenie montowane pod monitorem, oferujące potężne brzmienie i czysty dźwięk, idealne do gier, filmów i codziennej pracy.

Gra The Last of Us Part II Remastered – wersja PC kultowej gry z licznymi ulepszeniami graficznymi i dodatkowymi funkcjami.

W zależności od wybranego modelu monitora MSI, klient otrzyma sam soundbar lub zestaw soundbar + gra. Lista objętych promocją urządzeń jest dostępna na stronie producenta.

Jak skorzystać z promocji?

Zasady są proste i przejrzyście przedstawione na wizualizacji promocyjnej:

Kup monitor – W okresie od 4 do 25 maja 2025 r. dokonaj zakupu wybranego monitora MSI i zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Zgłoś się online – Wypełnij formularz na stronie promocji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Odbierz prezent – Po pozytywnej weryfikacji, w ciągu 21 dni na wskazany adres zostanie wysłana przesyłka z prezentem.

Promocja realizowana jest we współpracy z czołowymi polskimi sklepami: Media Expert, x-kom, Komputronik, Morele, Alsen.pl, Apollo.pl oraz bezpośrednio w MSI.