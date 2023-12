Co wyjdzie z połączenia MSI i Intel Core Ultra? Poznaliśmy odpowiedź!

MSI zaprezentowało nową serię laptopów Prestige AI, których sercem są nowe procesory Intel Core Ultra. Co wyjdzie z tego połączenia?

Sztuczna inteligencja to w tych czasach obowiązek

Procesory Core Ultra, znane również jako „Meteor Lake”, są pierwszymi przedstawicielami najnowszej generacji układów Intela. Wyróżniają się one nie tylko wydajnością i wyższym poziomem energooszczędności, ale również — a jakże — funkcjami sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja staje nieodzownym elementem naszego codziennego życia i nie chodzi już tu wyłącznie o środowisko biznesowe, asystentów czy generatory, które pozwalają zwiększyć produktywność w trakcie wykonywania obowiązków. W wielu dziedzinach wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji staje się kluczowym zagadnieniem, co doskonale widać w technologicznej branży — po AI sięga dosłownie każdy.

Źródło: MSI

To właśnie dlatego Intel w swoich najnowszych procesorach z serii Core Ultra wprowadził zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit). Ma ona na celu usprawnienie wykonywania zadań związanych ze sztuczną inteligencją, oferując przy tym znacznie wydajniejsze przetwarzanie informacji i odciążenie innych elementów wyposażenia w postaci procesora i karty graficznej. I to właśnie Intel Core Ultra są sercem nowych laptopów MSI. Jak zapowiada firma, laptopy Prestige AI oferują wyjątkową jakość wykonania oraz dedykowane karty graficzne zgodne ze standardami Intel Evo lub NVIDIA Studio.

Prestige 16 AI Evo zgodny z Intel Evo

Prestige 16 AI Evo, oprócz procesora Intel Core Ultra 7 155H, posiada również kartę graficzną Intel Arc. Można ją wykorzystać zarówno do tworzenia zaawansowanych, przyspieszanych sprzętowo projektów, jak i gier komputerowych. W laptopach Prestige 16 AI Evo mamy również 16-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (ekran 16:10), który oferuje pełne pokrycie DCI-P3 i jasność rzędu 400 nitów, pamięć LPDDR5, i nośnik danych korzystający ze standardu PCI Express 4.0 x4.

Źródło: MSI

Prestige 16 AI Studio z NVIDIA Studio

Prestige 16 AI Studio to już kompleksowe rozwiązanie skierowane do twórców treści, grafików, inżynierów i innych użytkowników korzystających na co dzień z profesjonalnych aplikacji. Dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060, w pełni zgodnej ze środowiskiem NVIDIA Studio, laptop ten staje się niezwykle przydatnym narzędziem w pracy twórczej. Pomaga w tym dodatkowo ekran w proporcjach 16:10 z rozdzielczością QHD+ (2560 x 1600 pikseli), oraz ponownie pełne pokrycie palety barwowej DCI-P3 oraz jasność maksymalną rzędu aż 400 nitów. Oba te elementy, w połączeniu z procesorem Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz dyskiem SSD PCIe 4.0 NVMe, robi wrażenie.

Prestige 13 AI, czyli coś dla fanów ultrabooków

W skład serii nowych laptopów Prestige wchodzą jeszcze jednostki wyposażone w 13,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości aż 2880 x 1800, czyli Prestige 13 AI. Ten model wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 5 125H, nawet 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 i dysk SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 1 TB.

Źródło: MSI

Prestige 16 AI, czyli „po prostu” nowoczesność

MSI zaznacza również, że wszystkie laptopy z serii Prestige 16 AI posiadają autorskie oprogramowanie korzystające z potencjału sztucznej inteligencji, a dokładnie MSI AI Engine, które wykrywa scenariusze korzystania z urządzenia i automatycznie dostosowuje tryb pracy, na którym aktualnie użytkownikom powinno zależeć najbardziej. Prestige 16 AI to dodatkowo najszybsze połączenie bezprzewodowe z siecią Wi-Fi, w standardzie Wi-Fi 7, którego prędkość dochodzi do zawrotnych 5,8 Gbit/s. W porównaniu z najlepszymi aktualnie modułami Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 oferuje 2,4x wyższą prędkość przesyłu danych przy jednoczesnym wykorzystaniu pasm 5 i 6 GHz.

Każdy laptop z serii Prestige 16 AI, wyposażony został w port USB-C zgodny ze standardem Thunderbolt 4. To dzięki niemu użytkownicy są w stanie skorzystać z technologii Fast Charge i Power Delivery 3.1, za pomocą których naładują swoje laptopy z mocą aż do 140 W. Poza tym mamy porty USB-A, czytnik kart pamięci SD czy HDMI. Laptopy z serii Prestige AI mają dodatkowo nowy, przestrzenny układ trzech mikrofonów.

MSI chwali się również, że laptopy z serii Prestige AI oferują wysoki poziom bezpieczeństwa. Pomoże w tym funkcja logowania Windows Hello, dzięki kamerze na podczerwień, czujnik zbliżeniowy, wykrywający obecność użytkownika, blokada kamery internetowej Webcam Lock Switch oraz technologia TPM (Trusted Platform Module). Do tego laptopy z serii Prestige AI posiadają rozbudowany system chłodzenia Cooler Boost 3, który dzięki dwóm wentylatorom i trzem ciepłowodom, dba nie tylko o optymalne temperatury pracy karty graficznej i procesora, zapewniając przy tym wysoką wydajność tych podzespołów, ale również o wysoki poziom komfortu związany z hałasem.

Źródło, grafika wyróżniająca: MSI