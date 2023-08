Takiego komputera nie ma nikt. MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport wjeżdża do Polski

W styczniu tego roku firma MSI ogłosiła oficjalnie współpracę z Mercedes-AMG Motorsport. Jej efektem jest nowy model komputera przenośnego, który trafia właśnie do Polski. Co dostaniecie za 15399 zł?

Jak podkreślają producenci komputera MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, entuzjaści sportów motorowych będą zachwyceni logo Mercedes-AMG Motorsport na górnej pokrywie, ramce i od spodu. A wszystko to wokół 16-calowego wyświetlacza OLED 4K 16:10. Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport ma gwarantować niesamowite wrażenia wizualne i zapewniać najwyższy poziom immersji w grach. Jednak jego zewnętrzny wygląd to nie wszystko. W komputerze liczy się przede wszystkim to, jakie posiada podzespoły. A to, co znajdziemy w MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport zapowiada się całkiem interesująco.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport już w Polsce. Co oferuje komputer za 15399 zł?

Jego sercem jest procesor 14-rdzeniowy Intel Core i9 13. generacji wspierany m.in. przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5-5200. W zależności od wybranego modelu: A13VG, A13VF lub A13VE otrzymają odpowiednio grafikę NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA GeForce RTX 4060 lub NVIDIA GeForce RTX 4050 i do 2 TB dysk M.2 SSD NVMe PCIe Gen4. Do tego cały zestaw złączy: 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) z PowerDelivery, 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x czytnik kart Micro SD, HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) oraz 1x RJ45. Za chłodzenie odpowiadać ma zaawansowany system chłodzenia MSI Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i pięcioma rurkami cieplnymi.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 15399 zł w konfiguracji A13VG z 32 GB pamięci RAM i grafiką NVIDIA GeForce RTX 4070 i dyskiem SSD o pojemności 2 TB, a jego sklepowa premiera przewidziana jest na drugą połowę sierpnia. Laptop można kupić w sklepach Komputronik, x-kom, Morele czy Media Expert. Jak na specjalne wydanie komputera przystało, nie mogło zabraknąć wyjątkowego zestawu. Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport dostępny jest w pakiecie zawierającym specjalnie zaprojektowane kolorowe pudełko, mysz, podkładkę pod mysz, pendrive USB, etui, pocztówki i opaski na kable. Na każdym akcesorium widnieją loga MSI i Mercedes-AMG Motorsport, symbolizujące wsparcie obu marek.