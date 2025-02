Gry mają łączyć. Oto najlepsze tytuły do kooperacji

Twórcy gier powoli wracają do korzeni. Wiele z początkowych gier, tych jeszcze na automatach było stworzonych do kooperacji z innym graczem. Przez lata jednak odeszli od tego nurtu na rzecz gier singleplayer i kompetytywnych. Całe szczęście, że coopy wracają do łask.

Najlepsze w grach wideo jest to, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś niedzielnym graczem Candy Crash lub FIFA, preferujesz bardziej wymagające i mroczne tytuły jak Elden Ring, czy chcesz się zrelaksować przy Stardew Valley, nie musisz tego robić samotnie. Na rynku aktualnie znajduje się wiele gier kooperacyjnych, a Instant Gaming dba o to, by były one dostępne w jak najniższych cenach. Oto najlepsze propozycje tytułów kooperacyjnych.

Medieval Dynasty — załóżcie wspólnie średniowieczną wioskę

Przenieś się do średniowiecza i stwórz własną osadę w Medieval Dynasty! Ta gra oferuje unikalne połączenie survivalu, budowania i zarządzania. Rozpocznij jako skromny rolnik lub myśliwy, a z czasem rozbuduj swoje gospodarstwo w tętniące życiem miasto. W trybie kooperacyjnym możesz zaprosić do 4 znajomych, aby wspólnie zarządzać osadą, zbierać zasoby, polować i stawiać czoła wyzwaniom zmieniających się pór roku.

Dynamiczny świat, realistyczne mechaniki przetrwania i możliwość tworzenia rodziny sprawiają, że Medieval Dynasty to idealna gra dla fanów długotrwałej rozgrywki w klimatach średniowiecza. Dodatkowo rozgrywka jest angażująca, lecz zostawia sporo miejsca na rozmowy i zacieśnianie więzi między graczami.

Warhammer: Vermintide 2 - szczury będą bez szans!

Jeśli wolisz intensywną akcję, Warhammer: Vermintide 2 to pozycja dla ciebie! Ta pierwszoosobowa gra kooperacyjna przenosi cię do mrocznego świata Warhammera, gdzie wraz z drużyną 4 graczy stawiacie czoła hordom Skavenów i siłom Chaosu. Wybierz spośród 15 karier, dostosuj swój styl walki i walcz na oszałamiających poziomach, które testują twoje umiejętności współpracy i strategii.

Dzięki systemowi bohaterskich czynów i różnorodności broni, każda rozgrywka jest wyjątkowa. Vermintide 2 to gratka dla fanów dynamicznych starć i klimatów dark fantasy.

A Way Out — ucieczka z więzienia nie jest taka prosta!

A Way Out to wyjątkowa gra kooperacyjna, która wymaga udziału dwóch graczy. Wcielacie się w rolę Leo i Vincenta – więźniów planujących brawurową ucieczkę. Ta emocjonująca przygoda pełna jest zwrotów akcji, a każdy z graczy ma kluczową rolę do odegrania. Rozgrywka opiera się na współpracy, a narracja jest tak zaprojektowana, że obie postaci muszą działać razem, by osiągnąć cel.

To nie tylko gra, ale także poruszająca opowieść o przyjaźni i zaufaniu, która na długo zapadnie ci w pamięć.

Cuphead — ręcznie rysowane wyzwanie

Cuphead to prawdziwa perełka dla miłośników wyzwań i retro klimatów. Ta platformówka z ręcznie rysowaną oprawą graficzną inspirowaną kreskówkami z lat 30. XX wieku oferuje intensywne walki z bossami i wymagającą rozgrywkę. W trybie kooperacyjnym możesz grać jako Kubek lub Filiżek, współpracując z przyjacielem, by pokonać trudnych przeciwników i spłacić dług zaciągnięty u diabła.

Dzięki unikalnej stylistyce i jazzowej ścieżce dźwiękowej, Cuphead to gra, która zachwyca zarówno wzrokiem, jak i słuchem. Niech cię jednak to nie zmyli, gdyż łatwo nie będzie. Cuphead jest wymagającą grą, na której polegli nawet weterani.

It Takes Two — historia, jakich mało

It Takes Two to przełomowa gra kooperacyjna, która zdobyła serca graczy na całym świecie. Wcielacie się w rolę Cody’ego i May – pary zmienionej w lalki, którzy muszą naprawić swój związek. Każdy poziom oferuje nowe, kreatywne wyzwania, które wymagają współpracy i komunikacji. Od pilotowania gaci po walkę z wiewiórczymi gangsterami – It Takes Two to prawdziwa uczta dla wyobraźni.

Dzięki funkcji „Dostęp dla znajomych” możesz zaprosić przyjaciela do gry za darmo, co czyni ją idealnym wyborem na wspólne wieczory.

