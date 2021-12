MSI Katana GF66 - superszybki laptop z kartą NVIDIA RTX

Jeżeli szukacie dobrego laptopa gamingowego, zapewne wiecie, jak wiele kwestii trzeba wziąć pod uwagę. Najważniejsze są oczywiście podzespoły - procesor i karta graficzna, które odpowiadają za to, że komputer uciągnie nawet najwydajniejsze tytuły. Jednak technologie takie jak Ray Tracing czy Nvidia Reflex to nie wszystko, ponieważ na dobry gamingowy notebook składa się dużo więcej elementów. Jaki ekran warto wybrać, jak dobrze rozwiązać chłodzenie i jaka bateria pozwoli na komfortowe granie w trasie? Tego dowiecie się z najnowszego materiału poświęconego MSI Katanie GF66. Obejrzyjcie film do końca by dowiedzieć się o promocji, jaką na ten model przygotowało dla swoich klientów MSI

Materiał powstał we współpracy z firmą MSI.