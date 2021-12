Loewe bild i – dla każdego kto ceni sobie niepowtarzalny design

Kiedy wybierzemy się na poszukiwanie telewizora, zauważymy, że dziś tak naprawdę praktycznie wszystkie modele są do siebie bardzo podobne. Bez nazwy producenta wyświetlającej się w czasie zakupów online, albo też – wypisanej na plakietce na sklepowej wystawie często niemożliwym byłoby zidentyfikowanie, jaka firma wyprodukowała dany model. Są jednak firmy które się temu przeciwstawiają, kultywując długą tradycję produkowania urządzeń nie tylko unikatowych wizualnie, ale także – zachowujących wysoką jakość zarówno w najważniejszych kwestiach, jak i w detalach, o których konkurencja nawet nie pomyśli. Jedną z takich firm jest niemieckie Loewe, które niedawno wypuściło na rynek serię telewizorów bild i. Zawiera ona trzy modele, które z pewnością przypadną do gustu osobom szukającym alternatywy dla największych rynkowych graczy.

Loewe bild i – jakość spotyka elegancję

Pierwszym, co rzuca się w oczy patrząc na telewizory z serii I to oczywiście ich niepowtarzalny wygląd. Charakterystyczny design producenta, zawierający emblemat poniżej wyświetlacza i nazwę z boku panelu dodaje telewizorowi elegancji, a niesamowicie cienki panel sprawia, że cała konstrukcja prezentuje się bardzo nowocześnie. Dodatkowo – całość wykonana jest ze świetnych materiałów. Warto tu wspomnieć chociażby o tym, że urządzenia bild i są projektowane i opracowywane w siedzibie firmy w Kronach w Niemczech. Także produkcja urządzeń odbywa się we własnej fabryce w niemieckim Kronach z zachowaniem najwyższych standardów technicznych oraz jakościowych.

W tych telewizorach Loewe nie zapomniało więc nawet o najmniejszych szczegółach. Należą do nich przede wszystkim bardzo elegancki tył urządzenia, w którym porty przykryte są magnetyczną pokrywa obitą tym samym materiałem z którego wykonuje się wysokiej jakości maskownice do głośników. Skrywa ona bardzo szeroki wybór portów, w tym cztery porty HDMI obsługujące takie standardy jak eARC, HFR i ALLM. Oprócz tego Loewe oferuje bardzo różnorodne podstawy do swoich telewizorów, dzięki czemu będą one pasowały do różnych wystrojów wnętrz i pomysłów na urządzenie przestrzeni.Jeżeli chodzi o wygląd, to nie można tu zapomnieć o dodatku, jakim jest akcesoryjny soundbar klang bar i, który można zamontować z przodu Loewe bild i. Jest on bardzo estetyczny i z pewnością przypadnie do gustu entuzjastom minimalistycznych rozwiązań, którzy dążą do tego, by widoczne było jak najmniej przewodów. Ogólnie więc telewizory z serii bild i zdedecydowanie wyróżniają się spośród innych modeli na całym rynku. Superwąskie ramki ekranu, niepowtarzalny design, estetyczny wygląd i elegancja zachwycają klientów na całym świecie.

Obraz który chce się oglądać

Jednak sam wygląd telewizora nic by nie znaczył gdyby nie to, jaki panel się w nim znajduje. W tym aspekcie Loewe nie idzie na żadne kompromisy, dlatego obraz w bild i stoi na najwyższym możliwym poziomie. W gamie bild i dostępne są trzy modele urządzeń – 48, 55 i 65 cali. Każdy z nich wyposażony jest w najwyższej jakości panel 4K OLED 21 generacji, który dzięki 8.3 milionowi pikseli zapewnia ostry jak brzytwa obraz najwyższej jakości. Panel ma zaledwie 4,9 mm grubości, co pozwoliło Loewe na osiągnięcie tak estetycznego wyglądu telewizora. Jednocześnie, generuje on obraz o bardzo wysokiej rozpiętości tonalnej (Loewe bild i wspiera HDR 10, Dolby Vision i HLG), świetnych kątach widzenia i perfekcyjnym odwzorowaniu kolorów (urządzenie posiada 10 bitowy panel OLED). Celem inżynierów Loewe było tu stworzenie urządzenia, które będzie jak najbardziej naturalnie oddawać obraz. Z bild i bez problemu dostrzeżemy więc nawet drobne niuanse w ciemnych partiach obrazu, a dzięki równomiernemu podświetleniu matrycy nie obraz wygląda dobrze w każdych warunkach oświetleniowych. Loewe szczyci się bardzo dokładną kalibracją każdego panelu na etapie produkcji, ale jeżeli użytkownicy czują potrzebę zmian, oddaje w ich ręce także bardzo potężne narzędzie kalibracyjne, dzięki czemu mogą oni dostosować obraz do własnych potrzeb.

Jeżeli natomiast chodzi o dźwięk, to jak już wspomniałem, do telewizora można podłączyć dedykowany soundbar. Nie oznacza to jednak, że bez niego Loewe bild i nie będzie odtwarzał audio. W tak wąskim korpusie udało się wygospodarować miejsce na zestaw stereo o łącznej mocy 40 W ze wsparciem dla Dolby Atmos. Jeżeli podłączymy akcesorium, to przejmie funkcje wbudowanych głośników. Nie jest to jednak jedyna możliwość rozbudowy audio, ponieważ do Loewe bild i można dołożyć wyższej jakości soundbar Loewe klang bar 5mr lub cały dedykowany zestaw bezprzewodowych głośników, dzięki którym bez problemu stworzymy system kina domowego, system 5.1.2, a nawet cały multiroom. W tym wypadku granicą jest tylko nasza wyobraźnia.

System operacyjny dostosowany do naszych potrzeb

Wiadomo, że żaden współczesny telewizor nie może obejść się bez funkcji smart, dlatego Loewe zadbało także i o tą kwestię. W modelach bild i umieszczony jest wydajny procesor NT 7, który odpowiada za poprawne, szybkie i responsywne działanie autorskiego systemu operacyjnego Loewe os7. W ramach niego mamy dostęp do wszystkich najpopularniejszych aplikacji streamingowych (jak chociażby Netflix, YouTube, RakutenTV czy Amazon Prime) i programów, które są przydatne w przypadku telewizora. Oprócz tego, całość jest sterowana przez wygodny, stylowy, odlewany z aluminium pilot.

Dla kogo jest Loewe bild i?

Dziś telewizor stanowi często centralą część nie tylko ścianki multimedialnej, ale i całego salonu. Dlatego też często to jak wygląda urządzenie wpływa na estetykę całego pomieszczenia. Loewe bild i jest więc dla osób, które potrzebują telewizora wykonanego z najwyższą precyzją i którego design będzie wyróżniał się spośród innych modeli. W przypadku Loewe bild i jego wyjątkową estetykę potwierdzają nagrody iF Design i Red Dot. Jednocześnie, bild i przeznaczony jest dla osób, które nie tolerują kompromisów w kwestii jakości wyświetlanego obrazu, szybkości działania telewizora i jakości audio. Wysoka jakość wykonania, świetna kalibracja panelu i dbałość o każdy szczegół montażu zdecydowanie przypadną do gustu tym osobom, które od telewizora oczekują czegoś więcej.

-

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi&Video Design, dystrybutorem marki Loewe w Polsce.