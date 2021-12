Tomasz Karolak podsuwa pomysły na prezenty świąteczne w Komputronik

Święta rozpoczynają się dopiero za 3 tygodnie, ale okres przedświąteczny to podwójna okazja na obdarowywanie prezentami bliskich. Już w poniedziałek 6 grudnia pierwsza z tych okazji, czyli Mikołajki. Komputronik przygotował na tę okoliczność zestaw produktów, z których z pewnością wybierzemy interesujący i atrakcyjny cenowo prezent.

Jedną z najbardziej popularnych kategorii prezentowych, z których wybieramy prezenty dla najbliższych to elektronika. Według raportu instytutu badawczego IPC ponad 25% Polaków właśnie w tym okresie kupuje produkty z tej kategorii, wydając na nie średnio 2 017,31 zł, a w przypadku elektroniki użytkowej 1 730,04 zł.

Naturalnym więc kierunkiem do poszukiwania prezentów z tej kategorii są sklepy komputerowe, do których zalicza się Komputronik.pl, a który to przygotował na Mikołajki kilka interesujących produktów. Warto tu wspomnieć, iż twarzą i ambasadorem tej akcji świątecznej został Tomasz Karolak.

Raty 0% przy zakupach na Komputronik.pl do 6 grudnia

Zanim jednak przejdziemy do samych produktów, które mogą się okazać doskonałym pomysłem na prezent, mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość - w ramach mikołajkowej promocji do 6 grudnia możemy zaopatrzyć się w nie korzystając z rat 0% w kilku wariantach:

50x0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski

20x0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski

30 rat z odroczeniem pierwszej płatności

10x0 RRSO 0% na cały asortyment

Wybrane produkty na Komputronik.pl

Monitor Acer Nitro

Pierwszym z wybranych przez nas produktów jest monitor Acer Nitro XV272UKVbmiiprzx, o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 piksele. Monitor wyposażony jest w matrycę IPS i obsługuję technologię FreeSync z odświeżaniem 170 Hz. Obecnie kupimy go na Komputronik.pl za 1 899,00 zł lub w ratach 0% według dowolnego z wariantów opisanych wyżej.

Klawiatura Razer Ornata Chroma V2

Kolejnym pomysłem na prezent może być klawiatura Razer Ornata Chroma V2. To klawiatura przewodowa przeznaczona dla fanów esportu z klawiszami membranowo-mechanicznymi oraz z przełącznikami Razer Hybrid Mecha-Membrane. Możemy ją teraz kupić na Komputronik.pl w cenie 259,00 zł, czyli aż o 180 zł taniej niż jej cena rynkowa.

Smartfon POCO X3 Pro 8/256GB

Na liście potencjalnych prezentów nie może zabraknąć smartfona. Wybraliśmy tu świetną propozycję w postaci POCO X3 Pro 8/256GB, którego aktualnie możemy kupić na Komputronik w promocji 200 zł taniej, czyli za 1 199,00 zł. To smartfon z ekranem o przekątnej 6.67 cale i rozdzielczości 2400 x 1080 piksele, wyposażonym w 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane oraz w aparat 48 Mpix.

Dysk SSD - Crucial MX500

Ostatnia z naszych propozycji to dysk SSD Crucial MX500 1TB. Dysk SSD o pojemności aż 1TB z szybkością zapisu 510 MB/s i odczytu 560 MB/s. Tutaj również skorzystamy ze zniżki promocyjnej i zakupimy go na Komputronik.pl w cenie 489,00 zł.

Wszystkie dostępne produkty w promocji świątecznej Komputronika znajdziecie na stronie dedykowanej promocji To Masz Na Święta, a listę naszych wybranych pozycji zamieszczamy w poniżej tabelce wraz z linkami do nich i ich cenami:

Co jeszcze ważne na koniec - każdy z klientów, który zrobi świąteczne zakupy na Komputronik.pl, będzie mógł także odebrać kody promocyjne na oglądanie filmów w serwisie Chili.

Artykuł powstałe we współpracy z serwisem Komputronik.pl.