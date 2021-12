Własna strona WWW, czyli coś więcej niż profil w mediach społecznościowych

Strona WWW a biznes – najważniejsze zalety

67% polskich firm ma własną stronę internetową – tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Badania wskazują również, że liderami w tej kategorii są: Finlandia (96%), Dania (95%) oraz Szwecja (91%). Dobrze zaprojektowana i poprawnie działająca witryna internetowa przyciąga uwagę klientów, co przekłada się na sukces sprzedażowy. Wśród głównych zalet tego narzędzia należy wymienić:

trwałość,

wiarygodność,

niezależność,

stały kontakt z klientem,

brak ograniczeń geograficznych,

możliwość szybkiej analizy rynku.

Trwałość

Strona internetowa to trwałe narzędzie promocji marki. Prawidłowe funkcjonowanie jest możliwe dzięki usłudze profesjonalnego hostingu, który oferuje firma home.pl. W praktyce oznacza to, że jako przedsiębiorca możesz „zarezerwować” dla siebie konkretną objętość dysku twardego w zewnętrznym komputerze.

Dzięki tej usłudze dane zapisane na stronie WWW nie zostaną utracone. Hosting nie tylko daje gwarancję bezpiecznego przechowywania danych, lecz także zapewnia tworzenie kopii zapasowych plików witryny oraz poczty elektronicznej.

Wiarygodność

Obecność w internecie świadczy o wiarygodności firmy. Większość klientów rutynowo sprawdza opinie w sieci, a przed skorzystaniem z usługi chce wiedzieć jak najwięcej o danej marce. Jeśli trafią na funkcjonalną, atrakcyjną witrynę, chętniej dokonają zakupu. Przedsiębiorstwa, które nie istnieją w przestrzeni wirtualnej, są przez klienta odbierane jako mało profesjonalne.

Niezależność

Media społecznościowe kierują się określonymi standardami przy tworzeniu postów. Przez to większość wpisów wygląda bardzo podobnie – składają się one z infografiki, opisu oraz tagów. Strona internetowa daje większą swobodę już na etapie projektowania. Tysiące szablonów do wyboru oraz możliwość personalizacji pozwalają skutecznie wyróżnić się z tłumu.

Kontakt z klientem

Witryna internetowa jest dostępna dla klienta 24 h na dobę. Kontakt ułatwia sprawnie funkcjonująca poczta e-mail. Firma home.pl gwarantuje pełne bezpieczeństwo bez spamu i wirusów. W pakiecie Poczta Biznes dostępny jest m.in. planer zadań, kalendarz oraz możliwość przesyłania załączników bez limitu. Pojemność skrzynki biznes to aż 100 GB dostępne w promocyjnej cenie 14,76 zł brutto za rok.

Brak ograniczeń geograficznych

Platformy internetowe likwidują bariery geograficzne. Oferta twojej firmy może być widoczna nawet dla odbiorców w odległych częściach świata. Jeśli strona dostępna jest w języku angielskim i dostosowana do urządzeń mobilnych, można dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców. Co więcej, zdalna obsługa klienta np. przez chat lub pocztę e-mail znacznie przyspieszy realizowanie kolejnych transakcji.

Analiza rynku

Własna witryna WWW daje możliwość przeprowadzenia szybkiego badania rynku. Statystyki pokazują, jak kształtuje się ruch na stronie, kto ją odwiedza i ile czasu na niej spędza. Oprócz tego dostępne są takie narzędzia jak ankiety internetowe, które pomogą ci jeszcze lepiej poznać klienta oraz zaplanować skuteczne akcje marketingowe.

Biznes w mediach społecznościowych – czy to jest skuteczne?

Szacuje się, że ok. 4,2 mld ludzi to aktywni użytkownicy social mediów. 53,6% z nich korzysta z kilku platform jednocześnie. Z globalnego raportu Digital 2021 wynika także, że prawie 40% małych firm inwestuje w reklamę w mediach społecznościowych, aby zwiększyć swoje przychody.

Platformy społecznościowe dają duże możliwości biznesowe. Dzięki ogromnym zasięgom zwiększają rozpoznawalność marki, a oprócz tego promują usługi. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady. W przypadku globalnej awarii systemu można stracić nie tylko kontakt z potencjalnym klientem, lecz także większość informacji, które znajdują się na fanpage’u.

Strona WWW czy fanpage w social mediach?

Większość firm nie wybiera między witryną internetową a profilem w social mediach, tylko łączy oba te rozwiązania. Profil w mediach społecznościowych często traktowany jest jako dodatkowe wsparcie w sprzedaży i generowaniu ruchu na stronie WWW. Umożliwia on szybkie zamieszczenie i edytowanie wpisów, a także dodawanie materiałów wideo.

To jednak strona WWW stanowi najważniejszą wizytówkę firmy w internecie. Zapewnia ona nieprzerwany dostęp do treści i jest widoczna dla każdego. Aby korzystać ze wszystkich jej możliwości, użytkownik nie musi zakładać specjalnego konta. Co ważne, informacje na temat produktów i usług są dostępne w jednym miejscu, czego nie da się zorganizować w ramach fanpage’a. Firmowy profil w mediach społecznościowych doskonale sprawdza się jako uzupełnienie działań promocyjnych, ale nigdy nie zastąpi profesjonalnej strony internetowej.