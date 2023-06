GeForce RTX 4060: dwa modele od MSI wkraczają na rynek

Już dziś w sprzedaży w Polsce pojawią się dwie nowe karty graficzne od MSI. To modele z serii GAMING i VENTUS, które wykorzystują najnowszy układ w ofercie NVIDIA - GeForce RTX 4060. W jakiej cenie będzie można kupić karty adresowane do niewymagających graczy?

Kilka dni temu byliśmy świadkami premiery układu NVIDIA GeForce RTX 4060. To podstawowe GPU wykorzystujące architekturę Ada Lovelace. Kwestią czasu było to, kiedy na rynku pojawią się pierwsze układy niereferencyjne. Jednym z pierwszych producentów, który zaprezentował takie karty, była firma MSI. Jakie konkretnie modele trafią do sprzedaży? Przyjrzyjmy im się bliżej.

NVIDIA GeForce RTX 4060: co potrafi ten układ?

Dla przypomnienia kilka najważniejszych parametrów układu NVIDA GeForce RTX 4060. Jest on zbudowany z 3072 rdzeni CUDA, 96 rdzeni Tensor i 24 rdzeni RT. Prędkość pamięci to 17 Gb/s, a jej pojemność to 8 GB. Karta wykorzystuje szynę 128-bit, wymaga zasilacza o mocy minimum 550 W.

Firma MSI wprowadzi na rynek dwie karty, które wykorzystują właśnie ten układ. Pojawią się również wersje fabrycznie przetaktowane.

MSI GeForce RTX 4060 GAMING i GAMING X

Najmocniejsza z kart RTX 4060 od MSI to model MSI GeForce RTX 4060 GAMING X. Na tle pozostałych modeli wyróżnia się najwyższą częstotliwością taktowania rdzenia: 2610 MHz w trybie Extreme Performance. Pojawi się w sprzedaży w cenie 1749 złotych.

Nieco słabszy model, MSI GeForce RTX 4060 GAMING, również trafi do sprzedaży w Polsce. Od mocniejszego, z dopiskiem X, różni się właśnie częstotliwością taktowania: 2475 MHz w trybie Extreme Performance.

Atutem serii GAMING względem VENTUS 2X BLACK jest bardziej rozbudowany układ chłodzenia. Wykorzystuje on m.in. wentylatory TWIN FROZR 9. Dodatkowo właśnie w tej wersji znajdziemy podświetlenie LED RGB, w autorskiej technologii MSI Mystic Light.

MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK i VENTUS 2X BLACK OC

Tańszą alternatywą dla kadr z flagowej serii GAMING są modele z serii VENTUS 2X BLACK. Podstawowy model, MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK, wyróżnia się częstotliwością taktowania rdzenia wynoszącą 2475 MHz w trybie Extreme Performance. Fabrycznie przetaktowana karta, MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC, oferuje w tym trybie częstotliwość 2505 MHz.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC będzie sprzedawana w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 1549 złotych.

Jak przystało na karty z układami NVIDIA GeForce, wszystkie modele oferują wsparcie dla najnowszych technik przetwarzania obrazu NVIDIA. Można zatem korzystać ze sprzętowego wsparcia dla ray tracingu oraz DLSS 3.

Nowe karty MSI to bardzo ciekawa propozycja dla graczy, którzy szukają karty graficznej do grania w rozdzielczości Full HD. Warto pamiętać o tym, że podstawowy model kosztuje około 1500 złotych. Oznacza to, że dysponując ograniczonym budżetem na budowę czy modernizację komputera będzie to właściwy wybór.