MSI to jedna z najbardziej uznanych firm, jeżeli chodzi o sprzęt przeznaczony do gamingu. I oczywiście - opok laptopów, peryferiów i innych akcesoriów, jednym z najważniejszych elementów dobrej i wygodnej gry jest stabilne połączenie internetowe. Jednocześnie - korzystanie z transmisji przewodowej rzadko kiedy jest najwygodniejszą opcją, bądź też - niekiedy jest absolutnie poza dyskusją. Dlatego też posiadanie w ofercie najwyższej jakości narzędzi do komunikacji bezprzewodowej jest mocną zaletą. A tak się składa, że MSI właśnie wypuściło na rynek 3 urządzenia.

RadiX AXE6600, RadiX AX6600 i karta sieciowa USB AX1800 - nowe sprzęty od MSI

Wraz z nowymi produktami MSI zapowiedziało, że ich celem jest zapewnienie graczom ultraszybkiej sieci domowej, charakteryzującej się niskimi opóźnieniami i brakiem jittera. W tym celu firma pokazała 3 nowe sprzęty. Dwa pierwsze to trójpasmowe routery dla graczy oferujące łączną prędkość do 6600 Mb/s. RadiX AXE6600 i RadiX AX6600 posiadają zintegrowany czterordzeniowy procesor 1,8 GHz firmy Qualcomm. RadiX AXE6600 wykorzystuje funkcję WiFi 6E z szybkimi kanałami o szerokości 160 MHz w praktycznie niezakłóconym paśmie 6 GHz, co zmniejsza obciążenie sieci. AX6600 korzysta z Wi-Fi 6. Co więcej RadiX to pierwsze gamingowe routery wyposażone w rurki cieplne i radiatory pokryte grafenem, co zapewnia skuteczniejsze chłodzenie. Dzięki temu oferują stabilną i długoterminową obsługę nawet przy dużym obciążeniu ruchem.

Jako, że MSI stawia na kompleksowe rozwiązania, wraz z routerami debiutuje także adapter USB AX1800, który pozwala na komfortowe korzystanie z sieci nowej generacji zarówno na laptopach, jak i komputerach stacjonarnych. Ceny nowych urządzeń to 1699 zł za Radix AXE6600, 1499 zł za Radix AX600 i 269 zł za AX 1800.

Źródło: mat. prasowe.