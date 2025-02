MSI Commercial 14 H pomoże poprawić wskaźniki ESG w firmie

MSI Commercial 14 H to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają solidnego sprzętu do pracy, nie rezygnując przy tym z troski o środowisko. Dzięki zastosowaniu plastiku z recyklingu PCR (Post-Consumer Recycled) oraz materiałów przyjaznych dla planety, producent podkreśla swoje zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju.

Solidna konstrukcja i duża wytrzymałość

W biznesie niezawodność sprzętu to kluczowa cecha. MSI Commercial 14 H spełnia normy MIL-STD-810H, co oznacza, że przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że laptop poradzi sobie w trudnych warunkach. Dodatkowo, jego odporność na zalanie chroni kluczowe podzespoły przed przypadkowym uszkodzeniem, co zwiększa jego trwałość i żywotność. Jednym z największych atutów Commercial 14 H jest liczba dostępnych portów. Urządzenie posiada aż 7 złączy, w tym Thunderbolt 4 oraz HDMI 2.0, co pozwala na bezproblemowe podłączenie zewnętrznych monitorów, stacji dokujących czy innych akcesoriów. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie pracować zarówno w biurze, jak i w podróży, bez konieczności korzystania z dodatkowych adapterów.

Bezpieczeństwo klasy biznesowej

MSI Commercial 14 H nie zawodzi pod względem mocy obliczeniowej. Laptop napędzany jest procesorami Intel Core 13. generacji (i5 lub i7) z technologią vPro, które zapewniają płynną pracę i doskonałą responsywność nawet przy wymagających zadaniach. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do analizy danych, edycji dokumentów czy pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie. Komputer spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wyposażony w czytnik linii papilarnych, funkcję rozpoznawania twarzy oraz technologię Trusted Platform Module (dTPM 2.0), skutecznie zabezpiecza dane użytkownika. Dodatkowo, fizyczna zaślepka kamery oraz blokada Kensington zwiększają ochronę prywatności i minimalizują ryzyko cyberzagrożeń.

Laptop waży zaledwie 1,6 kg, co czyni go niezwykle mobilnym urządzeniem dla osób często pracujących w podróży. Konstrukcja z zawiasem 180 stopni ułatwia współdzielenie ekranu, np. podczas spotkań biznesowych. Bateria o pojemności 53,8 Whr z funkcją szybkiego ładowania zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego podłączania do prądu. MSI Commercial 14 H to świetny wybór dla osób ceniących trwałość, bezpieczeństwo i ekologiczną świadomość. Dzięki solidnej konstrukcji, szerokiej gamie portów oraz nowoczesnym technologiom wspierającym wydajność i komunikację online, ten laptop spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.