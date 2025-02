MSI z własnym sklepem internetowym. Jest też specjalna akcja promocyjna

MSI uruchomiło sklep internetowy z szeroką ofertą laptopów, komputerów stacjonarnych, podzespołów i akcesoriów. Klienci mogą liczyć na zniżki, bezpłatne przedłużenie gwarancji w ramach MSI Care oraz ekskluzywne oferty. Studenci, rejestrując się w programie lojalnościowym MSI z uczelnianym adresem e-mail i przesyłając zdjęcie legitymacji, mogą uzyskać rabaty od 10% do 15% na wybrane produkty. Zakupy w e-sklepie MSI zapewniają bezpośrednią komunikację z producentem, szybkie wsparcie techniczne oraz dostęp do materiałów edukacyjnych i dokumentacji. W ofercie sklepu znajdują się również produkty dostępne na wyłączność, jak np. laptop Crosshair 16 HX D14VFKG (Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 16-calowy panel IPS FHD+), który wkrótce będzie dostępny w cenie 5899 zł.

Kup monitor MSI i odbierz nagrody. Co można zdobyć?

Jednak nowy sklep internetowy MSI to dopiero początek, gdyż w nowym roku firma wystartowała z ciekawą promocją dla osób kupujących jej monitory i lubiących gry wideo – w szczególności te na PC. W okresie od 1 lutego do 31 marca 2025 r. kupując wybrany monitor z logo MSI i po opublikowaniu jego recenzji/opinii na wskazanej platformie, możecie dostać kod na grę Monster Hunter Wilds w wersji na Steam. Dodatkowo, przy zakupie monitora z serii QD-OLED otrzymacie zasilenie portfela Steam o równowartości 30 dolarów. Nagrody można odbierać od 1 lutego do 14 kwietnia 2025 r., a aktywacja kodów do gry będzie możliwa w dniu premiery Monster Hunter Wilds czyli 28 lutego, a ich ważność kończy się 27 września 2025 r.

Modele objęte promocją

Monitory QD-OLED (z bonusowym doładowaniem 30 dolarów na Steam):

Monitory 4K:

Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej MSI.