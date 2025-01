Oto karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 od MSI. Jest w czym wybierać

Gaming na poziomie, o jakim dotąd mogliśmy tylko marzyć. Grafika tak realistyczna, że niemal przenosi nas do wirtualnego świata, oraz narzędzia dla twórców, które pozwalają na kreatywność bez granic. Tak mniej więcej wygląda obietnica od firmy MSI, która to we współpracy z NVIDIA zaprezentowała nową serię kart graficznych GeForce RTX serii 50. Pecetowi zapaleńcy zapewne spoglądają na najnowsze układy z ogromnymi rumieńcami, czemu absolutnie nikt się nie dziwi.

Skoro NVIDIA zaprezentowała nowe układy, to nie mogło obyć się bez pierwszych propozycji partnerów giganta tworzących docelowe karty graficzne. MSI reaguje naprawdę szybko i prezentuje swoją gamę produktów absolutnie gotową na kolejną generację RTX-ów.

Warto wiedzieć, że seria RTX 50 napędzana jest branżową nowinką: architekturą NVIDIA Blackwell. Jak obiecuje sama NVIDIA, wprowadza ona nowe standardy w dziedzinie grafiki i sztucznej inteligencji. Zaopatrzona w DLSS 4 zapewnić ma niespotykaną szybkość generowania obrazów, a NVIDIA Studio to akurat duży ukłon w stronę twórców, gdzie znajdują się narzędzia do realizacji ich wizji. Platforma NVIDIA NIM pozwala na tworzenie zaawansowanych rozwiązań opartych na AI — mamy więc do czynienia z naprawdę uniwersalnym line'upem, który łączy w sobie zarówno potężny hardware, jak i przemyślany (na to na razie wygląda) software.

Portfolio MSI oparte na serii GeForce RTX 50:

SUPRIM LIQUID

Tu producent stawia na design, moc oraz bezkompromisowe chłodzenie. Wyposażona w hybrydowy system chłodzenia z 360 mm chłodnicą, wentylatorami STORMFORCE oraz specjalnym blokiem wodnym, zapewnia optymalną temperaturę nawet przy ekstremalnym obciążeniu. Design inspirowany precyzją diamentowego cięcia z pewnością spodoba się części pecetowców, którzy poza — rzecz jasna, bardzo istotną — mocą, zwracają uwagę na aspekt wizualny. Specjalny kanał wodny będzie dostępny wyłącznie w najmocniejszym modelu 5090.

SUPRIM

SUPRIM to wydajność, wygląd i efektywność - tak po prostu. Technologia HYPER FROZR Thermal Design, w tym komora parowa i innowacyjne rurki cieplne, gwarantuje doskonałe chłodzenie. Elegancka konstrukcja z diamentowymi liniami podkreślać ma charakter premium komponentu. Jak wyglądają tutaj intencje MSI? To raczej karta dla tych, którzy cenią sobie najwyższą jakość, zarówno pod względem wydajności, jak i estetyki. Wytrzymała obudowa oraz efektywne systemy chłodzenia sprawić mają, że karta z linii SUPRIM radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami.

VANGUARD

Vanguard wyróżnia się futurystycznym wyglądem — a zatem stawiam na to, że będzie prawdziwym hitem wśród graczy stawiających i na moc i na budowanie naprawdę ciekawych wizualnie pecetów. Właściwie, to ta karta wygląda niemal 1:1 jak statek kosmiczny. Dynamiczne oświetlenie RGB, wydajne chłodzenie dzięki systemowi kontroli przepływu powietrza z technologiami Wave Curved 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0 wraz z systemem HYPER FROZR Thermal Design i wentylatorem STORMFORCE to wręcz gwarancja przyjemnych temperatur w trakcie pracy karty. To produkt dla tych, którzy oczekują i mocy i "odpowiedniego" dla gamingu designu. MSI wprowadzi ponadto na rynek limitowaną edycję Lucky Blind Box, gdzie znajdzie się jeden z ekskluzywnych projektów Lucky — także i rzadką edycję specjalną. Każdy unboxing będzie więc zupełnie inny u każdego nabywcy karty.

GAMING TRIO

I tradycyjnie i nowocześnie. MSI nie ukrywa, że bazuje tu na dziedzictwie kart z serii Dragon Spirit . System TRIO FROZR 4 zapewnia wydajność i stabilność, a smukły design z oświetleniem RGB to wręcz rodowodowe cechy naprawdę dobrej karty skierowanej do graczy - choć wydaje mi się, że jej ukryte walory docenią przede wszystkim odrobinę starsi nabywcy. Zoptymalizowany przepływ powietrza dzięki technologiom Wave Curved 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0 i wysokowydajne wentylatory to wręcz gwarancja, że karta będzie w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom.

VENTUS: Przystępność bez kompromisów

VENTUS to natomiast wybór dla osób szukających odpowiedniej wydajności w przystępnej cenie. Wyposażona w wentylator TORX 5.0 i metalowy backplate nie tylko wygląda, ale i działa po prostu dobrze. Modele Ventus GeForce RTX 5080, 5070 Ti i 5070 są zgodne z SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards, więc doskonale sprawdzą się również w bardziej kompaktowych systemach. MSI udowadnia, że możesz mieć zarówno wydajność, niezawodność, jak i styl – w atrakcyjnej cenie.

INSPIRE

INSPIRE kładzie nacisk przede wszystkim na AI. Kompaktowy design oraz styl inspirowany sztuką Pieta Mondriana powodują, że jest to platforma idealna dla profesjonalistów i twórców treści. Dzięki dedykowanym funkcjom opartym na AI INSPIRE umożliwia szybkie i efektywne wykonywanie złożonych zadań: chodzi m.in. o modelowanie 3D czy edycję wideo w bardzo wysokich rozdzielczościach i w bardzo wysokiej jakości. Tutaj nic więcej nie trzeba mówić.

Premiera serii MSI GeForce RTX 50 to prawdziwe święto wśród "pececiarzy" oraz... nowe możliwości dla graczy i twórców. Czy to prawdziwy przełom? Cóż, zobaczymy — opinie ekspertów są raczej optymistyczne, choć nie brakuje też głosów nieco bardziej krytycznych. Na razie zbyt wiele powiedzieć się nie da — te karty po prostu trzeba MIEĆ, żeby ocenić ich realną moc i możliwości. Niemniej, zarówno seria RTX 50, jak i oparte na niej karty MSI zdają się być premierami naprawdę udanymi. I oby tak pozostało.