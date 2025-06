Mrożona kawa w domu od ręki. Łatwiej się nie da

Kawa to dla mnie istotny element codzienności, dodający energii i umilający chwile. Pewnie dla Was też.

Dziś pokażę, jak ekspres KRUPS Evidence Hot&Cold zmienił moje podejście do domowego parzenia kawy, szczególnie tej mrożonej. Ten model to prawdziwa innowacja, dzięki technologii Cold Brew Aroma, która przygotowuje kawę na zimno w kilka minut. To rozwiązanie eliminuje długie godziny moczenia, oferując gładki i pełny smak bez goryczki, idealny dla miłośników kaw serwowanych na zimno.

Materiał powstał we współpracy z marka KRUPS.