Spokojny urlop z TP-Link Tapo: bezpieczny dom na czas wyjazdu

Urlop to czas odpoczynku, ale często towarzyszy nam niepokój o dom, więc to nie jest zawsze tak beztrosko spędzany czas, jak byśmy chcieli.

Dzięki technologii ten stres możmy jednak zostawić daleko za sobą wyjeżdżając na wakacje, ponieważ systemy smart home oferują nie tylko wygodę, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Kluczową kwestią jest niezawodność i spójność ekosystemu, który działa samodzielnie. Rozwiązania TP-Link Tapo właśnie to oferują.

Centrum systemu: Inteligentny Hub Tapo H100

Tapo H100 to centralny element ekosystemu Tapo, łączący sensory i akcesoria za pomocą energooszczędnego protokołu Sub-1GHz. Zapewnia on stabilne połączenie o znacznie większym zasięgu niż Wi-Fi, docierając do każdego zakamarka domu, byśmy mogli wygodnie i bezproblemowo korzystać ze wszystkich dodatków i urządzeń. Hub posiada wbudowany głośnik (19 dzwonków, 90dB alarm) do powiadomień dźwiękowych i obsługuje aż do 64 urządzeń - jego zakup wystarczy na naprawdę sporo czasu i pozwoli znacząco rozbudować system smart home. Co istotne, jest również kompatybilny z Matter, co zapewnia przyszłościową integrację z innymi systemami.

Podczas urlopu rola Tapo H100 jest nieoceniona. Nawet przy problemach z internetem, czujniki komunikują się z hubem, który może uruchomić lokalny alarm, a następnie wysłać powiadomienie na telefon po przywróceniu połączenia. Ta zdolność do działania w trybie offline dla kluczowych automatyzacji jest niezwykle istotna dla prawdziwego spokoju ducha, eliminując obawy o awarie sieci. To rozwiązanie typu "ustaw i zapomnij", które redukuje zdenerwowanie związane z ciągłym sprawdzaniem statusu domu.

Oczy i uszy domu: Kamery Tapo dla pełnej kontroli

Kamery są podstawą każdego inteligentnego systemu bezpieczeństwa - świadczy o tym ich popularność wśród użytkowników. TP-Link Tapo oferuje szeroki wybór do monitoringu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu, więc można dobrać coś w sam raz pasującego do naszych potrzeb.

Jedną z nich jest model C520WS - to obrotowa kamera zewnętrzna Wi-Fi o rozdzielczości 2K QHD (4MP), z ruchem 360° w poziomie i 130° w pionie. Kluczową cechą jest kolorowa noktowizja Starlight i dwie wbudowane lampy punktowe, zapewniające wyraźny obraz w słabym świetle. Dzięki detekcji AI rozróżnia ludzi, pojazdy i zwierzęta, minimalizując fałszywe alarmy i redukując liczbę sytuacji, które mogłyby podnieść nam ciśnienie. Dwukierunkowe audio umożliwia komunikację (np. rozmowa z kurierem czy sąsiadem w krytycznej sytuacji) lub aktywację głośnego alarmu (do 96 dB). Kamera posiada certyfikat IP66 i zapisuje nagrania na karcie microSD do 512GB.

Tapo C425: Bezprzewodowa swoboda i szeroki kąt widzenia

Tapo C425 to bezprzewodowa kamera zewnętrzna z super-szerokim polem widzenia 150° i baterią 10000mAh, działającą do 300 dni. Oferuje 2K QHD, kolorową noktowizję i detekcję AI. Jej zaletą jest brak konieczności posiadania huba – łączy się bezpośrednio z Wi-Fi, ułatwiając instalację w trudno dostępnych miejscach (np. ogród, boczna furtka). Jest odporna na warunki atmosferyczne (IP66) i obsługuje microSD do 512GB. Idealnym jej uzupełnieniem jest panel słoneczny Tapo A200, dostarczający do 4.5W mocy ładowania, co zapewnia nieprzerwaną pracę kamery (lub także innych bateryjnych kamer Tapo). Jest odporny na warunki pogodowe (IP65) i eliminuje konieczność martwienia się o ładowanie baterii podczas długiego urlopu. Przed wyjazdem można, na przykład, ustawić kamerę do monitorowania podjazdu. Funkcja śledzenia ruchu i natychmiastowe powiadomienia pozwolą na szybką reakcję w przypadku podejrzanej aktywności

Tapo C120: wszechstronny monitoring wewnątrz i na zewnątrz

Tapo C120 to kompaktowa kamera (IP66) do wnętrz i do montażu na zewnątrz z 2K QHD (4MP) i kolorową noktowizją Starlight. Unikalny tryb niewidzialnego IR (940nm) eliminuje czerwoną poświatę, więc jest idealny do dyskretnego monitorowania wybranego obszaru. Magnetyczna podstawa i długi kabel ułatwiają montaż kamery w dowolnym miejscu. Dodatkowo, posiada ona zaawansowaną detekcję AI, która rozpoznaje przeróżne sytuacje, jak płacz dziecka, miauczenie, szczekanie i inne. Tutaj także dostępne jest dwukierunkowe audio z redukcją szumów pozwalające na płynną rozmowę.

Kamerę można umieścić w salonie, aby monitorować wejście - funkcja wykrywania dźwięków, takich jak tłuczone szkło, jest bezcenna w przypadku próby włamania, zapewniając natychmiastowe ostrzeżenie. Poza tym, dyskretny tryb IR sprawia, że kamera jest niewidoczna. Odpowiednie rozmieszczenie kamer Tapo (C520WS dla aktywnego odstraszania na zewnątrz, C425 dla elastycznego monitorowania punktowego i C120 dla wewnętrznej detekcji specyficznych zagrożeń) stwarzy solidny, wielowarstwowy system bezpieczeństwa.

Sensory Tapo dla wczesnego ostrzegania

Sensory, czyli czujniki, odpowiadają za wykrywanie niewidocznych zagrożeń i stanowią pierwszą linię obrony przed zdarzeniami innymi niż włamanie. Do ich działania niezbędny jest hub Tapo H100, ale to przekłada się na ich skromne rozmiary oraz długi czas działania na baterii, bez potrzeby jej wymiany przez wiele miesięcy.

Tapo T300 to wodoodporny (IP67) czujnik zalania z 6 sondami detekcyjnymi, które wykrywają wycieki. Po wykryciu wody uruchamia głośny alarm (90 dB) i natychmiast wysyła powiadomienie na telefon. Zasilany bateriami AAA (do 3 lat). Gdzie go umieścić? Np. pod zlewem, za pralką czy w piwnicy, aby otrzymać natychmiastowe ostrzeżenie o wycieku i móc szybko zareagować, zanim szkody staną się katastrofalne. Tapo T100 to kompaktowy czujnik ruchu (zasięg do aż 7 metrów przy kącie widzenia 120 stopni), z regulowaną czułością i czasem działania do 2 lat na baterii.

Po wykryciu ruchu wysyła powiadomienia i może aktywować inne urządzenia. Tapo T110 to miniaturowy czujnik, który monitoruje otwieranie i zamykanie drzwi, okien czy nawet szafek. Natychmiast wysyła powiadomienia na telefon, zaś bateria CR2032 zapewnia ponad rok działania bez pamiętania o jej wymianie. Umieszczony na drzwiach balkonowych czy oknach piwnicznych, to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa: w przypadku próby włamania otrzymujemy natychmiastowe powiadomienie, a hub H100 może uruchomić głośny alarm.

Spokój podczas urlopu, dzięki inteligentnym akcjom

Prawdziwy spokój ducha podczas urlopu zapewnia możliwość tworzenia Inteligentnych Akcji w aplikacji Tapo. To tutaj urządzenia współpracują ze sobą, wykorzystując gotowe scenariusze lub pozwalając tworzyć je wedle naszych potrzeb. W pierwszej kolejności ustawiamy "wyzwalacze" (np. wykrycie ruchu) i "warunki" (np. po zachodzie słońca), a na koniec "akcje" (np. włączenie świateł, uruchomienie alarmu, wysłanie powiadomienia). Dzięki hubowi Tapo H100, wiele akcji może być wykonywanych lokalnie, bez połączenia z internetem, co znacząco zwiększa ich niezawodność.

Można z łatwością stworzyć zaawansowane scenariusze urlopowe, które sprawią, że dom będzie działał inteligentnie i proaktywnie. Na przykład, "Tryb Urlopowy – symulacja obecności", który będzie włączał i wyłączał światła w różnych pomieszczeniach o nieregularnych porach wieczornych, skutecznie symulując obecność domowników i odstraszając potencjalnych intruzów. Innym kluczowym scenariuszem jest "Alarm awaryjny – woda i włamanie": jeśli Tapo T300 wykryje wodę, H100 natychmiast uruchomi głośny alarm, a kamera Tapo C120 rozpocznie nagrywanie i wyśle powiadomienie. Podobnie, w przypadku wykrycia otwarcia okna przez Tapo T110, H100 zawyje, a kamera Tapo C520WS automatycznie obróci się w stronę zdarzenia, śledząc ruch i nagrywając całe zdarzenie.

Po więcej takich podpowiedzi zapraszamy do naszego drugiego materiału, który wkrótce się pojawi.

