To nie jest zwykły crossover. Miejski SUV Lexusa naładowany technologiami

W świecie motoryzacji, gdzie kolejne modele coraz częściej przypominają siebie nawzajem niczym kopiuj-wklej, Lexus postanowił... zatrzymać się na chwilę. Zamiast gonić trendy, zadał sobie pytanie: „Czego naprawdę chce kierowca żyjący w dynamicznym, miejskim świecie?”. I właśnie tak, trochę na przekór, a trochę z odwagą, powstał Lexus LBX – najmniejszy SUV w historii marki, ale z ambicją większą niż kiedykolwiek wcześniej.

Reklama

Na pierwszy rzut oka niepozorny, ale po zagłębieniu się w szczegóły można znaleźć rozwiązania, z których konkurencja mogłaby brać przykład.

A mówimy tu o kompaktowym SUV-ie, który został zaopatrzony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i hybrydowy napęd nowej generacji. Dodajmy do tego nietuzinkowy design i nagle Lexus LBX staje się pojazdem wartym bliższego przyjrzenia.

Samochód, który zna swojego właściciela

Wyobraź sobie poranek w zatłoczonym mieście. Korki, gwar, pośpiech. Wszyscy gdzieś się spieszą, a Ty wsiadasz do swojego LBX-a. Drzwi zamykają się z charakterystycznym, głuchym dźwiękiem – jakbyś odcinał się od hałasu rzeczywistości. Odpalasz silnik, a tu nadal cisza. I właśnie o to chodzi.

Lexus LBX, choć klasyfikowany jako B-SUV, nie ma w sobie nic z przeciętności. Nie jest to „kolejny mały crossover”, który ma zadowolić szerokie grono odbiorców. Wręcz przeciwnie – to model, który celuje precyzyjnie w konkretnego kierowcę: mieszkańca miasta, świadomego użytkownika, entuzjastę technologii i designu, który oczekuje więcej. Więcej komfortu, więcej możliwości personalizacji, więcej inteligentnych rozwiązań na co dzień.

Nieprzypadkowo LBX cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Polsce – od premiery w marcu 2024 roku sprzedano już ponad 3700 egzemplarzy. To drugi najlepiej sprzedający się model Lexusa w naszym kraju i lider segmentu premium B-SUV, dystansujący konkurencję pokroju Audi Q2 czy Volvo EX30.

Cisza, płynność i oszczędność

Pamiętasz swój pierwszy przejazd hybrydą? Może zaskoczyła Cię cisza, może ten moment, gdy silnik przestał pracować, a Ty nadal płynąłeś przez miasto? Lexus LBX przenosi to uczucie na nowy poziom.

Pod jego maską pracuje nowoczesny, samoładujący się napęd hybrydowy piątej generacji. To nie tylko technologia – to filozofia jazdy. Trzycylindrowy silnik 1.5 o mocy 136 KM, wspierany przez silnik elektryczny i nową bipolarną baterię NiMH, sprawia, że każdy kilometr to połączenie efektywności i komfortu.

Reklama

W ruchu miejskim LBX często porusza się w trybie EV – bezgłośnie, płynnie, oszczędnie. Średnie spalanie? Nawet 4,4 l/100 km. Ale to nie cyferki robią największe wrażenie – tylko spokój, jaki towarzyszy podczas jazdy.

Pomimo tego, że pojazd został skrojony pod miejski ruch drogowy, twórcy postarali się o napęd E-FOUR, który sprawdzi się w przypadku jazdy w trudniejszych warunkach.

Reklama

Prowadzenie, które relaksuje

LBX korzysta z platformy GA-B, która zapewnia nisko położony środek ciężkości i wyjątkową sztywność nadwozia. Całość została zaprojektowana zgodnie z filozofią Lexus Driving Signature, czyli spójnym podejściem do komfortu, precyzji prowadzenia i intuicyjnego zachowania auta na drodze. To samochód, którym po prostu dobrze się jeździ, jest zwrotny w mieście, stabilny na trasie, a do tego świetnie wyciszony.

Wrażenia z jazdy LBX-em porównywane są do droższych modeli Lexusa – i nie bez powodu. Kierowca czuje się „otulony” technologią, ale daleko tu do przytłoczenia. Układ kierowniczy jest komunikatywny, zawieszenie dobrze tłumi nierówności, a silnik pracuje cicho i dyskretnie.

Technologie bezpieczeństwa na poziomie klasy wyższej

Jednym z filarów Lexusa LBX jest bezpieczeństwo. Samochód już w standardzie oferuje pakiet Lexus Safety System + 3. Jak to bywa w mieście, zostałeś zmuszony do zaparkowania na chodniku, otwierasz drzwi i nie zauważyłeś nadjeżdżającego znikąd rowerzysty. Twój LBX zauważył, a system Safe Exit Assist sprawił, że drzwi pozostały zablokowane.

A to dopiero początek, gdyż Lexus LBX ma do zaoferowania znacznie więcej technologii, które ułatwią ci prowadzenie pojazdu. Zaczynając od asystenta utrzymywania pasa ruchu, poprzez adaptacyjny tempomat z funkcją redukcji prędkości na zakrętach, do elektronicznych klamek e-Latch, które współpracują z systemami bezpieczeństwa, aż po zaawansowane funkcje półautonomicznego lub nawet zdalnego parkowania.

Reklama

Dodajmy do tego kamery 360 stopni ułatwiające manewrowanie w miejskich warunkach i mamy zestaw, który jeszcze nie tak dawno był zarezerwowany wyłącznie dla luksusowych samochodów premium. Teraz dostępne są w kompaktowym crossoverze.

Nowoczesne multimedia i łączność

Technologia powinna ułatwiać życie, a nie je komplikować. Lexus wie o tym doskonale, dlatego system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym ekranem działa płynnie, logicznie i... po ludzku. Nie musisz się go uczyć – wystarczy dotknąć.

Bezprzewodowe Apple CarPlay, aktualizacje over-the-air, asystent głosowy Lexus Concierge czy zdalna aplikacja – wszystko to tworzy ekosystem, który z samochodu robi osobistego asystenta.

A jeśli jesteś audiofilem, to przygotuj się na zaskoczenie. Opcjonalny system Mark Levinson z 13 głośnikami naprawdę robi różnicę. Nagle ulubiona piosenka nabiera głębi, jakbyś słuchał jej po raz pierwszy.

Koniec z generycznym stylem

LBX to nie tylko technologia – to też styl. Styl, który możesz ukształtować. Cztery atmosfery wnętrza – Elegant, Relax, Emotion, Cool – pozwalają stworzyć auto, które mówi coś o Tobie, zanim jeszcze otworzysz drzwi.

Możliwość wyboru spośród 17 kolorów lakieru, zamsz Ultrasuede, skóra naturalna, cyfrowy kokpit – to nie tylko detale. To elementy twojej osobowości. Tylko ty wiesz, jak to najlepiej wykorzystać.

Dlaczego LBX to wybór dla miłośników technologii?

Lexus LBX nie próbuje być wszystkim dla wszystkich. To samochód, który z pełną świadomością kieruje się do określonego odbiorcy. Jeśli jesteś mieszkańcem miasta, oczekujesz komfortu, innowacji, precyzji wykonania i designu, który wyraża Twoją osobowość – LBX jest dla Ciebie.

To technologiczne dzieło sztuki, które dzięki przemyślanej konstrukcji, cichej pracy hybrydy, zaawansowanym systemom bezpieczeństwa i wysokiej klasy wykończeniu, może konkurować z większymi i droższymi samochodami. Jednocześnie pozostaje praktycznym, zwrotnym i oszczędnym autem miejskim, idealnym na co dzień. LBX to odpowiedź Lexusa na pytanie: „Co znaczy luksus w dzisiejszym świecie?” – i ta odpowiedź brzmi wyjątkowo przekonująco.

Artykuł sponsorowany powstały na zlecenie marki Lexus.