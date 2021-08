Rząd pracuje nad zupełnie nową wersją mObywatela. Sprawdź ją sam

Aplikacja mObywatel to jedno z lepszych projektów cyfrowych polskiego rządu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie doczekamy się jej zupełnie nowej wersji na Androida i iOS. Możecie ją sprawdzić sami, wcześniej niż pozostali użytkownicy.

Dzięki aplikacji mObywatel mamy w jednym miejscu zapisane cyfrowe wersje naszych dokumentów, między innymi dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja szkolna/studencka, a ostatnio pojawił się w niej Unijny Certyfikat COVID, który aktywowało już 3 mln obywateli spośród 5 mln wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel w Polsce.

Minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera:

Stale pracujemy nad tym, aby nasza aplikacja mObywatel była jeszcze lepsza. Dodajemy nowe funkcjonalności i usługi, ale przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy naszych użytkowników. To oni są dla nas najważniejsi. Przygotowujemy kolejne zmiany. Zanim je wdrożymy, chcemy poznać opinie użytkowników. Zapraszamy do testów.

5 mln użytkowników to sporo, wiążą się z tym różne smartfony i systemy, na których pracują, tak więc konieczne jest sprawdzenie nowej wersji mObywatela na żywym organizmie, stąd dzisiejsze zaproszenie do testów nowego mObywtala.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dołączyć do testów? Wystarczy być w posiadaniu smartfona z Androidem na pokładzie w wersji co najmniej 7.0 lub iOS w wersji conajmniej 13.0.

Adam Andruszkiewicz:

Wszyscy, którzy wezmą udział w testach będą mieli - jako pierwsi - niepowtarzalną okazję sprawdzić, jak w praktyce działają zmiany, które planujemy wdrożyć w naszej aplikacji. Na stałe współpracujemy z gronem doświadczonych twórców aplikacji, jednak w tych testach zależy nam na zdaniu użytkowników. Bardzo na Państwa liczymy.

Zapisy na testy przyjmowane są do 16 sierpnia, a o zakwalifikowaniu się do nich będziemy powiadomieni do 20 sierpnia. Aby do nich dołączyć trzeba wypełnić krótki formularz, w którym podajemy tylko nasz adres e-mail, model smartfona, z którego korzystamy i zainstalowaną na nim wersję systemu Android bądź iOS.

Warto się pośpieszyć, bo dla betatesterów przeznaczono zaledwie 100 miejsc. Adres do zapisów na testy znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Kancelaria Premiera.