mPay wprowadza nową funkcję, która całkowicie zmieni sposób korzystania z aplikacji dla obecnych 1,5 miliona użytkowników. Ci będą mogli swobodnie wykorzystywać dostępne środki z aplikacji także poza nią, dokonując zakupów stacjonarnych, internetowych oraz wypłacając gotówkę z bankomatów w Polsce i za granicą w taki sam sposób, jak przy użyciu innych kart i usług.

Nowa karta debetowa mPay to zdecydowany krok naprzód w rozwoju aplikacji, ponieważ zmiana ta nie tylko poszerza funkcjonalność aplikacji, ale także przekształca jej funkcję na rynku. Andrzej Basiak, CEO mPay S.A., podkreślił, że wprowadzenie karty debetowej to kamień milowy w rozwoju aplikacji, który umacnia jej pozycję na rynku. Dzięki temu mPay staje się jeszcze bardziej konkurencyjne wobec tradycyjnych aplikacji bankowych, a z perspektywy użytkownika mPay staje się jednym z ciekawszych wyborów do płatności.

Nowości w mPay - karta debetowa i rozbudowana aplikacja

Wszystko dlatego, że teraz oprócz płatności mobilnych, mPay oferuje także szereg dodatkowych funkcji, takich jak płatności w transporcie publicznym czy opłacanie rachunków. Darmowe przelewy między użytkownikami to kolejna nowość, która powinna przypaść do gustu każdemu, kto korzysta z mPay. W planach firmy są również dalsze działania, takie jak płatności za tankowanie bez wychodzenia z samochodu czy obsługa biletowa w Szybkiej Kolei Miejskiej. Dodatkowo, aplikacja planuje nawet wprowadzić nowe produkty pożyczkowe do 20 000 PLN.

Jakub Błaszczykowski, były kapitan reprezentacji Polski, został ambasadorem marki. W komunikacie czytamy, że jego doświadczenie, transparentność zasad oraz bezpieczeństwo aplikacji przyczyniły się do powstania hasła kampanii "Płatności Fair-Play", które łączy mPay z wartościami sportowymi.

Wprowadzenie karty debetowej do aplikacji mPay to kolejny krok w kierunku zapewnienia użytkownikom wygodnych i wszechstronnych płatności mobilnych. Jestem naprawdę ciekaw, jak zareagują na ten krok użytkownicy i jak wiele osób zdecyduje się wykorzystać większość, jeśli nie wszystkie nowości oferowane przez mPay.

