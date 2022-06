Mozilla będzie jeszcze bardziej chronić nasze ciasteczka

Mowa o ​​Total Cookie Protection, czyli całkowitej ochronie plików cookie. Ta zmiana ma na celu zapewnienie jeszcze większej ochrony przed śledzeniem online za pomocą ograniczenia możliwości odczytywania przez strony internetowe plików cookie utworzonych przez usługi stron trzecich. Jak informuje za pośrednictwem swojego bloga sama Mozilla, dostęp do dowolnego pliku cookie będzie ograniczony do witryny, która umieściła plik cookie w przeglądarce użytkownika, więc tak zwane ciasteczko utworzone przez jedną witrynę lub usługę nie będzie odczytywane przez inne witryny odwiedzane przez użytkownika.

Mozilla bardzo trafnie nazwała tę funkcję na swoim blogu, używając określenia “oddzielny słoik na ciasteczka”. Każda witryna będzie miała swój słoik, dzięki czemu trackery nie pomieszają cookiesów między sobą. Za każdym razem, gdy witryna internetowa lub treść strony trzeciej osadzona w witrynie internetowej umieszcza cookie w przeglądarce, plik ten jest ograniczony do pliku cookie jar przypisanego tylko do tej witryny. W związku z tym, żadna inna witryna nie może sięgnąć do słoików z plikami cookie.

Mozilla zrobiła to, co Google stale odwleka

Funkcja ochrony plików cookie jest częścią ciągłej strategii rozwoju prywatności w firmie Mozilla, w ramach której Firefox obsługuje najbardziej wyrafinowane formy blokowania reklam. Warto zaznaczyć, że nie robi tego Google Chrome - w kwestii plików cookie, Google deklarowało jeszcze w 2020 roku, że wycofa pliki cookie stron trzecich w ciągu dwóch lat, później przesuwając jednak docelową datę na 2023.

Oczywiście warto zaznaczyć, że ograniczenie nadmiernego pobierania danych przez duże firmy technologiczne może wymagać czegoś więcej niż większej ochrony ciasteczek, lecz zablokowanie śledzenia przez strony trzecie z pewnością przyniesie ogromne korzyści w zakresie prywatności.

Mozilla daje kolejny argument, dla którego warto zdecydować się na korzystanie z Firefoxa. Po niedawnej wtopie DuckDuckGo, wydaje się, że w ciągu najbliższych lat Firefox może stać się najlepszym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na prywatności.