Smartfony Samsung Galaxy są jednymi z najpopularniejszych na rynku — i nie bez powodu. Koreańczycy wiedzą, jak zachęcić do siebie klientów, a ich oferta jest niezwykle zróżnicowana. W praktyce więc każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Kilka półek cenowych pozwala na dostęp do ich sprzętów rozmaitym grupom odbiorców. Od tych najtańszych — które ceny startują od około 500 złotych, na takich, które kończą się około 10 tys. złotych.

Wszystkie jednak mają one wspólny element: system Android i sklepy z aplikacjami. Najważniejszymi pozostają, rzecz jasna, Google Play oraz Samsung Galaxy Store. I to z tym drugim związane są zmiany, które mogą wielu z was nie przypaść do gustu.

Samsung zmienia politykę sklepu Galaxy Store. Nowości, o których trzeba wiedzieć

Dla większości użytkowników urządzeń z serii Samsung Galaxy posiadanie konta w ich sklepie niebawem będzie koniecznością. I jeżeli jeszcze go nie macie, a korzystacie z produktów koreańskiego giganta, to warto się tematem zainteresować czym prędzej. Dlaczego?

Samsung zmienia zasady działania Galaxy Store -- i już wkrótce wejdą w życie zmiany, które od użytkowników wymagać będą konta Samsung Account, jeśli chcą mieć zaktualizowane wersje systemowych aplikacji.

Samsung Galaxy Z Flip 6

O co dokładnie chodzi? Kiedy odpakowujecie smartfon Samsung, od wejścia czeka na was solidna baza aplikacji. Część z nich nie jest jednak pobrana z Google Play, a część ze Galaxy Store właśnie. Wśród nich właściwie wszystkie typowo samsungowe -- w tym ciesząca się sporą popularnością Samsung Health. I choć wiele z nich dostępnych jest także w alternatywnych sklepach, to w urządzeniach od wejścia instalowane są one z Galaxy Store -- tym samym przez ten sklep są aktualizowane.

Zmiany wchodzą w życie już za dwa tygodnie. Posiadacze smartfonów Samsung muszą o nich wiedzieć i działać szybko

Zmiany, o których mowa wejdą w życie jeszcze w tym miesiącu -- a dokładniej: 25 września. Po tym dniu do aktualizacji wielu aplikacji preinstalowanych na smartfonach Samsunga niezbędne będzie konto Samsung Account. Wygląda więc na to, że bez niego nie tylko odetniemy się od najnowszych funkcji, ale także narazimy na potencjalne niebezpieczeństwo. Inną alternatywą jest, rzecz jasna, instalacja wskazanych aplikacji z innych źródeł.

Do tej pory, by móc cieszyć się aktualizacjami w sklepie Samsung Galaxy Store — nie trzeba było się tam logować. Tym samym opisywany tu problem... właściwie nie istniał. Oczywiście bardziej zaawansowani użytkownicy sobie poradzą bez najmniejszego problemu. Masa wiernych użytkowników Samsunga również nie zauważy problemu — bo konto w ich usługach mają od lat i są zalogowani.

Nie mam jednak najmniejszych wątpliwości, że jest również niemała pula posiadaczy smartfonów i tabletów Samsunga, która korzysta z urządzeń bez logowania w tym sklepie. I teraz, by pozostać bezpieczną i na czasie - musi założyć konto i się zalogować. Zegar tyka — zmiany wchodzą w życie już 25 września!

fot. / Kamil Świtalski, Kacper Cembrowski