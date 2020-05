Moving Out – recenzja. Świetna gra na wspólną zabawę na jednej kanapie

Lubię humorystyczne produkcje, miłe, lekkie i przyjemne. A już sam skrót firmy przeprowadzkowej, której pracownicy są bohaterami Moving Out zapowiada, że będzie zabawnie (FART). Bez jakiejś wciągającej fabuły, szemranych interesów, strzelanin, przestępców, ukrytych przekazów – to tytuł, w którym będziemy odwiedzać kolejne lokacje i pakować ich zawartość na ciężarówkę. Nie jako złodzieje (choć to też byłby fajny pomysł), ale jako szalona firma do przeprowadzek. Na tyle szalona, że wyrzuca meble przez okna, a cały proces to jeden wielki chaos – byle tylko zdążyć na czas.

Moving Out jest przystępne już od pierwszych minut. Gra w szybkim samouczku tłumaczy podstawowe zasady przenoszenia mebli, zachęcając wręcz do rzutów czym popadnie. I w sumie po zaliczeniu tutoriala będziecie wiedzieć wszystko, co trzeba – ale kluczowe jest tu też doświadczenie i dobre oko. Izometrycznie ustawiona kamera nie zawsze pozwala odpowiednio wymierzyć szerokość drzwi, więc po jakimś czasie będziecie już doskonale wiedzieć, czy kanapa się przez nie zmieści i przy którejś przeprowadzce pewne rzeczy zaczniecie robić niejako z automatu.

Ale nie tylko ciasne drzwi mogą stanowić wyzwanie, ponieważ z każdym kolejnym zdaniem twórcy starali się uprzykrzyć naszej sympatycznej ekipie pracę, podsyłając różnego rodzaju „przeszkadzajki”. Momentami bywają naprawdę irytujące, ale spokojnie – na wszystkie jest jakiś sposób.

Jak nie drzwiami, to oknem

Moving Out rozwija skrzydła w kooperacji – sam grałem w ten tytuł przede wszystkim z synem i kluczowe było dogadanie się co do współpracy polegającej na czymś więcej niż podziale pomieszczeń do ogarnięcia. Ciężkie przedmioty zdecydowanie łatwiej przenosić wspólnie, a to wymaga pewnej koordynacji – na szczęście da się to wyćwiczyć. Trzeba też od razu ustalić by na pace ciężarówki układać graty rozsądnie. To nie jest dziura bez dna, więc może się okazać, że w którymś momencie wszystko zacznie wypadać i więcej czasu spędzicie na układaniu zapakowanych już przedmiotów niż na ich wynoszeniu z lokalu. Na szczęście nikt nie ucina pensji za uszkodzenia, więc śmiało rzucajcie czym popadnie, gdzie popadnie. Okna przez które można coś wyrzucić są tak samo dobre (jeśli nie lepsze) niż drzwi. Mówię serio.