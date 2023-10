Jaki robot sprzątający kupić w 2023 roku? Wybieramy inteligentny odkurzacz

Nowe technologie sprawiają, że coraz częściej szukamy sposobów na ułatwienie sobie życia i oszczędność czasu, zwłaszcza w dziedzinie sprzątania. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą się autonomiczne odkurzacze. Inteligentne roboty sprzątające to wierni towarzysze w walce z kurzem i brudem, których nie trzeba namawiać do tego, aby wzięły się do pracy. Jaki model wybrać? Mamy kilka propozycji.

Jaki robot sprzątający wybrać? Najpopularniejsze inteligentne odkurzacze na rynku

Przeanalizowaliśmy popularne modele robotów sprzątających, porównaliśmy ich możliwości i sprawdziliśmy ceny. Z tego artykułu dowiesz się, który z autonomicznych odkurzaczy może sprawdzić się w Twoim domu lub biurze. Wybraliśmy różnych producentów i kilka półek cenowych. W rankingu znalazły się urządzenia od marek: Xiaomi, iRobot, Tefal, Philips oraz Dyson. To obecnie jedne z najpopularniejszych urządzeń na rynku. Jeśli macie innych faworytów, dajcie znać w komentarzach.

Xiaomi Vaccum S10 (EU)

Cena: od 1049 zł

Xiaomi Vaccum S10 to solidny asystent codziennych porządków. Sercem robota jest mocny silnik bezszczotkowy, który precyzyjnie zbiera kurz, sierść i włosy. Jego niewielka wysokość, wynosząca jedynie 9,45 cm, umożliwia wygodne odkurzanie pod większością mebli. Odkurzacz sprawdza się na różnych rodzajach twardych podłóg. Wyposażono go w liczne czujniki (w tym krawędzi i antykolizyjny), co zapobiega uderzeniom w przeszkody i upadkom z wysokości. Ponadto Xiaomi Vaccum S10 oferuje 2 tryby mopowania z możliwością regulacji ilości podawanej wody. Obsługa za pomocą aplikacji Mi Home oraz możliwość programowania harmonogramu sprzątania sprawiają, że jest to wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą sterować odkurzaczem spoza domu. 130 minut pracy na jednym ładowaniu oraz automatyczny powrót do bazy ładującej po zakończeniu pracy lub w przypadku wyczerpania baterii to kolejne atuty robota. Wielu spodoba się również jego minimalistyczny design.

iRobot Roomba i7

Cena: od 1899 zł

iRobot Roomba i7 to popularny robot odkurzający, który oferuje gruntowne odkurzanie w każdym rodzaju pomieszczeń. Oferuje 3-stopniowy system sprzątania i 2 gumowe szczotki, dzięki którym dobrze radzi sobie nie tylko z kurzem, ale i z sierścią zwierząt. Może odkurzać zarówno dywany, jak i podłogi twarde. Dzięki technologii Dirt Detect skupia się na bardziej zabrudzonych obszarach. iRobot Roomba i7 tworzy mapę Twojego domu, co umożliwia dostosowanie harmonogramu sprzątania. Posiada również zdolność współpracy z robotem mopującym Braava, co pozwala na kompleksowe sprzątanie podłóg, gdy posiadasz 2 typy urządzeń. Odkurzacz oferuje również komunikację głosową – umożliwia sterowanie za pomocą asystentów głosowych takich jak Google Home i Amazon Alexa.

Tefal X-Plorer S75 S+ (RG8597 Animal & Allergy)

Cena: od 1999 zł

Kolejny autonomiczny odkurzacz w naszym rankingu to Tefal X-Plorer S75 S+. Oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, co sprawia, że nie musisz martwić się o zawartość zbiornika znajdującego się nad stacją dokującą przez nawet 60 dni. Siła ssania na poziomie 2,700 Pa radzi sobie z różnymi rodzajami podłóg i dywanów. Ponadto robot oferuje możliwość jednoczesnego odkurzania i mopowania. Reguluje też intensywność pracy w zależności od powierzchni. Urządzenie wyposażono w dokładną nawigację laserową. Możesz dostosować jego pracę do swoich potrzeb, ustawiając strefy bez sprzątania lub mapując pomieszczenia zgodnie z własnymi preferencjami. Aplikacja Tefal X-Plorer umożliwia zdalne sterowanie i dostosowanie ustawień robota. W zestawie znajdują się również akcesoria, takie jak stacja opróżniająca, worki Hygiene+ oraz ściereczki mopujące.

Philips Aqua 3000 (XU3000/02)

Cena: od 2499 zł

Philips Aqua 3000 to robot sprzątający, który oferuje możliwość sprzątania na sucho i na mokro. Posiada moc ssania wynoszącą 4000 Pa, co umożliwia skuteczne usuwanie większych zanieczyszczeń, w tym sierści. Długo działająca bateria o pojemności 4800 mAh pozwala na nieprzerwane sprzątanie przez 200 minut, co, jak podaje producent, jest wystarczające do posprzątania pomieszczeń o łącznej powierzchni do 150 m². Robot posiada funkcję jednoczesnego odkurzania i mycia podłóg. Dzięki systemowi nawigacji laserowej 360° (LiDAR), robot precyzyjnie przemieszcza się przez pomieszczenia. Funkcja Carpet Boost zwiększa moc ssania na dywanach, eliminując nawet głęboko osadzone zanieczyszczenia. Niski profil odkurzacza (96 mm) pozwala mu docierać do trudno dostępnych miejsc. Można nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej Philips HomeRun, dostępnej na platformach Google Play i App Store.

Dyson 360 Vis Nav

Cena: od 6999 zł

Najdroższy robot w naszym rankingu to Dyson 360 Vis Nav. Wyposażono go w system wizyjny 360°, co pozwala mu skutecznie poruszać się po domu, unikać przeszkód i dokładnie mapować otoczenie. Dzięki zastosowaniu silnika Dyson Hyperdymium, który obraca się z prędkością do 110 000 obrotów na minutę, Dyson 360 Vis Nav generuje najprawdopodobniej największą moc ssania wśród wszystkich robotów sprzątających dostępnych na rynku. Urządzenie oferuje kilka trybów pracy, w tym inteligentny tryb Auto, który dostosowuje moc ssania do poziomu zanieczyszczeń i rodzaju powierzchni, tryb Boost do głębszego sprzątania oraz tryb Quiet, który obniża poziom hałasu w pomieszczeniach. Odkurzacz jest wyposażony w elektroszczotkę o potrójnym działaniu, która radzi sobie zarówno z dywanami, jak i twardymi podłogami. Zdalne sterowanie umożliwia aplikacja MyDyson. Producent zapewnia, że zaawansowany system filtracji HEPA wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości 0,1 mikrometra, w tym alergeny.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne