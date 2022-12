W świecie elektroniki użytkowej istnieje kilka urządzeń, których design był (jest) tak unikatowy, że na przestrzeni lat stał się wręcz ikoniczny. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku iPodów, pierwszych iMaców, telefonów takich jak Nokia 3310 czy Walkman. W świecie laptopów o taki unikatowy desing jest trudniej, ponieważ tutaj zasady w dużej mierze dyktuje ergonomia używania, jednak nie znaczy to, że nie ma marek, które są rozpoznawalne z daleka. Taką przez lata było IBM ze swoimi ThinkPadami, które po przejęciu przez Lenovo kontynuowały swoje wzornictwo i dziś Lenovo Thinkpad to komputer, który można rozpoznać od razu. Przeznaczone głównie jako stacje robocze dla biznesu modele te nie są podobne do urządzeń żadnej innej marki.

Teraz fani Thinkpadów będą mogli mieć także pasujący do komputera telefon

Jak pewnie wiecie, Lenovo jest właścicielem marki Motorola i to właśnie pod nią wypuszcza smartfony w wielu częściach świata (m.in. w Polsce). Jak się okazuje, firma chce przygotować prezent dla wszystkich, którzy lubią mieć w swoim posiadaniu rzeczy pasujące do siebie wizualnie. Jak donoszą źródła, Motorola przygotowała bowiem smartfon, który swoim wyglądem nawiązuje do sławnej linii notebooków. Smartfon ma nazywać się Motorola Thinkphone i ma być superflagowcem dla najbardziej wymagających. Z zewnątrz nawiązania do ThinkPadów są oczywiste. Tekstura na pleckach ma przypominać tę z laptopów, umieszczony pod kątem napis wzorowany jest na napisie ThinkPad na klapie, a czerwone akcenty to już przecież wyznacznik komputerów od Lenovo. Nie da się też nei zauważyć, że Motorola zastosowała tu wypłaszczenie na krawędziach, jeszcze bardziej upodabniając smartfon do notebooka.

W środku nowa Motorola do kolejny wypuszczony na rynek w krótkim czasie superflagowiec. Jako procesor posłużył tu najszybszy Snapdragon, czyli 8+ gen 1, do tego sparowany z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Czerwony przycisk, który widzimy na grafice ma być w pełni customizowalny i został tam dodany jako nawiązanie do pointera, który znajduje się w każdym ThinkPadzie. Dodatkowo telefon ma mieć ekran OLED o odświeżaniu 122 Hz i przy przekątnej 6,6 cali może pochwalić się rozdzielczością 1800x2400 pikseli. Trochę słabiej jest w przypadku kamer, ponieważ mamy tu 50 Mpix jednostkę główną, 13 Mpix szeroki kąt i 2 Mpix sensor głębi. Plusem jest natomiast bateria, która przy 5 000 mAh może ładować się z mocą 68 W.

Niestety, nie mamy na razie informacji o cenach i dostępności, ale coś mi mówi, że raczej nie będzie to najtańszy flagowiec na rynku. Jednak dla posiadaczy modeli ThinkPad będzie to zakup obowiązkowy.

