Smarfony można mierzyć i porównywać ze sobą na wiele różnych sposobów. Możemy dokładnie zmierzyć, jak szybko otwierane są poszczególne aplikacje, jak wiele programów mieści się w pamięci RAM, jakiej szczegółowości są zdjęcia i jak szybko dane urządzenie jest w stanie się naładować. Nie ma wątpliwości, że użytkownicy (i przez to - producenci) kochają cyferki i są w stanie zrobić wiele, by je podbić. Jednak jak pewnie wiecie, lepsze cyferki nie przekładają się na "ogólne" odczucia bycia zadowolonym z używania smartfona. W ogóle "zadowolenie" to coś, co bardzo ciężko uchwycić w projekcie urządzenia. Jednak jedne marki radzą sobie z tym lepiej niż inne.

Która marka zapewnia największą satysfakcję kupującym?

Wiedza o tym, co o smartfonach sądzą konsumenci jest dla producentów na wagę złota. Dlatego też powstały takie instytucje jak Chnbrand - największa w Chinach agencja badająca postrzeganie marek i produktów przez konsumentów. Pod koniec roku przeprowadziła ona badanie, pytając konsumentów, jaki telefon kupili i jak bardzo są z niego zadowoleni. Na tej podstawie udało się stworzyć ranking marek zapewniającym klientom największą satysfakcję z zakupu. Oto jak prezentują się wyniki:

Przenosząc to na język polski, najlepsze marki pod względem satysfakcji z zakupu prezentują się następująco:

Apple

Huawei

Xiaomi

OPPO

Honor

iQOO

Redmi

Vivo

Samsung

Oczywiście, trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to badanie przeprowadzone w Chinach i wyników nie można przełożyć 1:1 dla konsumentów na rynkach zachodnich. Najlepszym przykładem tego jest wysoka pozycja Huawei, który ze względu na brak usług Google jest często postrzegany u nas jako produkt niepełnowartościowy, jednak w ChRL, gdzie Google nie ma wstępu, konsumenci nawet nie odczuli tej zmiany. To samo tyczy się Honora, który po odłączeniu sie od Huawei kompletnie znikł z rynków europejskich. Naturalnie - można by też posądzać ten ranking o pewnego rodzaju tendencyjność, w końcu patriotyzm konsumencki jest w Chinach wyjątkowo mocny, jednak pozycja Apple na pierwszym miejscu pozwala wierzyć, że jednak w tym badaniu jest choć ziarnko prawd.

W takim wypadku dziwi dosyć niska pozycja Samsunga oraz fakt, że nigdzie nie widać tu marek, które obecnie są na fali wznoszącej na świecie, jak chociażby należącego do BBK Electronic realme czy Lenovo, które w dużej części świata posiada spory udział w rynku przez posiadaną przez siebie markę Motorola.

Dlatego oczywiście taki rankink należy traktować z przymrużeniem oka, mając na uwadzę, że w różnych częśćiach świata konsumenci będą oczekiwać od swoich urządzeń nieco innych rzeczy. A jak taki ranking wyglądałby u was?