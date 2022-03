Motorola się rozpędza. Nowy flagowiec z jeszcze szybszym ładowaniem

Pierwsze informacje o Motoroli Frontier 22, bo taka jest robocza nazwa tego urządzenia, pojawiły się już na początku roku. Teraz doszła kolejna – o szybkim ładowaniu. Dyrektor generalny Lenovo Group China Chen Jin zaprezentował ładowarkę Motorola o mocy 125W. A według nieoficjalnych informacji jest ona przeznaczona właśnie do nowego flagowca.

Obiektyw o rekordowej rozdzielczości

Smarfon ma mieć 6,67-calowy ekran FullHD + OLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz, 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Oczywiście będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12, a akumulator o pojemności 4500 mAh będzie można naładować również bezprzewodowo – z mocą 50 W. Przedni aparat będzie miał rozdzielczość 60 MP, a trzy obiektywy z tyłu 194 MP + 50 MP + 12 M.

Główny sensor o rekordowej rozdzielczości 194 MP ma być, podobnie jak Snapdragon 8 Gen 1 Plus, zastosowany w smartfonie po raz pierwszy. Telefon ma zadebiutować w lipcu.

realme naładujemy najszybciej

Ładowanie z mocą 125W jest imponujące, ale jednak nie jest najszybsze na rynku. Palma pierwszeństwa należy do realme GT Neo 3 który właśnie zadebiutował na rynku chińskim. Dołączona do niego ładowarka ma rekordową moc 150W. Firma deklaruje, że dzięki niej naładujemy telefon od zera do 50 proc. w pięć minut. Pełne ładowanie to mniej niż kwadrans.

Producent zastosował w smartfonie 38-stopniowy system bezpieczeństwa i zapewnia, że tak szybkie ładowanie, nazwane przez niego UltraDart, nie będzie miało negatywnego wpływu na żywotność baterii. Po 1600 cyklach ma ona zachować minimum 80 proc. pierwotnej kondycji.

Poza tym realme GT Neo 3 to dobrze wyposażony smartfon z wyższej średniej półki. Ma identyczny zestaw obiektywów jak realme 9 Pro+, o którym pisaliśmy tu. Napędza go MediaTek Dimensity 8100.

Podobną moc ładowania zaoferuje również OPPO, mają ją otrzymać telefony które zadebiutują w drugim kwartale tego roku.

OPPO chce jednak zostać samodzielnym liderem pod względem szybkości ładowania. Na targach w Barcelonie producent pokazał ładowarkę o mocy 240W. Napełnienie nią baterii o pojemności 4500 mAh od 0 do 100 proc. zajmuje 9 min. Ładowarka jest wyposażona w specjalny układ sterujący, który kontroluje napięcie i natężenie prądu oraz temperaturę.

źródło